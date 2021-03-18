Сергей Фурса: Рост цен в Украине ускорился. Что же пошло не так?

Сергей Фурса, инвестиционный банкир / Facebook

Парадокс

Весь прошлый год министры, правящие депутаты, члены совета НБУ и прочие прочие рассказывали нам о целебной инфляции. О том, что надо напечатать деньги и влить их в экономику и тогда наступит всемирное счастье, а рост цен до 10% это вообще очень полезно. Эти гомеопаты от экономики писали статьи, выступали с трибуны верховной рады и светили своими лицами в телевизоре. И агитировали нас за инфляцию. Рассказывали, как инфляция будет драйвером украинской экономики. И надо всего лишь послать к черту МВФ, который мешает печатать деньги, взять Нацбанк за жабры и заставить печатать гривну.

А что происходит сейчас, когда рост цен ускорился? Инфляция уже выше прошлого года, но пока составляет всего 7,5% и меньше заветных 10%. Теперь же те же власть предержащие бегают с выпученными глазами и кричат «караул, растут цены», заключают меморандумы и прочие бумажки, ограничивающие рост цен и давящие на бизнес. И говорят о государственном регулировании и о том, что надо сдержать рост цен во что бы то ни стало, даже ценой ограничений для бизнеса. Защищают маленького украинца от роста цен. Потому что вдруг выяснилось, что инфляция - это налог на бедных. И очень больно бьет по избирателям.

Что же пошло не так?

Или это такой метод поддержки экономики, когда на бизнес накладывают ограничения, предлагают вводить квоты и делают его менее конкурентоспособным? Это какой-то новый метод, о которым мы не слышали? Криворожская школа экономики? Или никто не догадывался, что рост цен не понравится людям? Или это должен был бы быть какой-то особый рост цен, который не затрагивает продукты питания, например? И был ли когда-то Украине подобный рост цен?

Пока, к счастью, все эти меморандумы носят декларативный характер. И значительного ущерба экономике не носят. Но точно уж не способствуют росту и экономическому развитию, не повышают никак инвестиционную привлекательность, и заставляют бизнес нервничать, меньше инвестируя. А где меньше инвестиций - там меньше экономического роста.

И да, ввод ценовых ограничений всегда заканчивается только одним. Те продукты, цены на которые начинает регулировать государство, ограничивая их, просто пропадают. Лучше от этого никому не становится.

В Украине у всех очень короткая память. Но не может же она быть настолько короткой....