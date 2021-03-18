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В Киеве с 20 марта вводится суровый карантин на три недели - Кличко
12:17 18.03.2021 |
Из-за стремительного распространения коронавируса в столице городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение с 20 марта ввести суровые карантинные ограничения, сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга в четверг.
"С 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит суровые карантинные ограничения, потому что нужно спасать здоровье и жизнь людей", - сказал мэр.
По его словам, суровый карантин в Киеве ориентировочно продлится три недели.
"Будет запрещена работа заведений культуры, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии", - подчеркнул Кличко.
По его словам, под запрет также подпадают религиозные богослужения, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на одного человека.
Кроме того, будут запрещены массовые мероприятия (развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и др.), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
"Последнее касается также и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве", - добавил Кличко.
По его словам, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
"Работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе-автозаправочные станции. Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий", - подчеркнул мэр Киева.
Он добавил, что столичные детские сады продолжат работу, а школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.
"Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу, частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры", - заявил Кличко.
Кроме того, по его словам, общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме со строгим соблюдением масочного режима с заполняемостью мест для сидения 50%.
Ограничения в Киеве вводятся на три недели - до 9 апреля включительно.
"Призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдению ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошел коллапс медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизнь людей!" - призвал Кличко.
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