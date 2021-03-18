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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Алексей Голобуцкий: Пленки Суркова-Медведчука уже никому не интересны, в отличие от «Вагнергейта»

09:56 18.03.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

О том, получается ли у власти привязать Петра Порошенко к Виктору Медведчуку, зачем в Раде создают ВСК по угрозам нацбезопасности и как Запад отреагирует на преследование пятого президента Украины шестым, «ДС» поговорила с политтехнологом Алексеем Голобуцким.

«ДС» На днях появились две записи разговоров якобы Медведчука с Сурковым, в которых фигурирует Грицак, работавший при Порошенко замглавы и главой СБУ. Это очередная попытка привязать Порошенко к Медведчуку в общественном сознании? Получается у власти этот политтехнологический прием?

А.Г. Понятно, что в ожидании материалов Bellingcat сейчас будут появляться разные пленки, всевозможные записи. Но пленки Суркова-Медведчука - это вчерашний день. Представьте себе, что 99% населения и не вспомнят, кто такой Сурков. Да и Грицака уже никто не помнит. Сейчас есть Зеленский и половина того, о чем намекается в расследовании Bellingcat, бьет по нынешней актуальной, имеющей всю полноту - власти.

А у Порошенко - серьезная медийная поддержка, которая все это разбивает, по крайней мере для той части населения, которая интересуется всем этим. Поэтому разговор Порошенко с Путиным или там Нарышкина с Грицаком, где они там смеются и рассуждают, как власть поменять, возможно, еще кого-то бы взволновал. А все остальное - намеки, полутона, какие-то схемы, это уже не интересно.

«ДС» Сейчас власть делает вид, что принялась системно выявлять изменников, начиная с ратификаторов Харьковских соглашений. Согласны ли вы с версией, что готовится почва от 2010-го перейти к 2014-му и в следующую порцию изменников записать Александра Турчинова в связи с Крымом и Петра Порошенко в связи с Донбассом и Минскими соглашениями?

А.Г. Если им не удалось сделать что-то с Конституционным судом, то что они могут сделать с голосовавшими за Харьковские соглашения? По Конституции они не несут никакой ответственности. Все это совершенно недоказуемо и просто хайп, чтобы поднять и раскрутить эту тему.

Тут больше вопрос веры. «Зеленые» выиграли выборы на том, что большинство украинцев поддерживают вроде как патриотические ценности, но не готовы не то что умирать, а даже сделать вид, что они хотят служить в армии или в чем-то стране помочь. Это как стыд, перерастающий в ненависть. Они за это и ненавидели Порошенко - так получилось, что он на тот момент был президентом.

Сейчас у власти задача какая? Они хотят занять позиции государственников. Чтобы можно было говорить на следующих выборах о поддержке Зеленского на западе и в центре. И одновременно боятся потерять свои бывшие позиции. Им понравилось, что рейтинг якобы не падает и остановился. Хотя я не уверен, что это правда и кто его знает, кто кого сейчас разводит. В данный момент на кону стоят такие серьезные вещи, что купить социологию за каких 50-100 тысяч вообще не вопрос. Характерно, что даже солидные социологические компании дают чуть ли не каждый день противоположную социологию. Это же о чем-то говорит, кто-то там на чем-то играет. Кстати, пытаясь уничтожить Порошенко в глазах людей, для которых он является кумиром, Зеленскому самому надо понять, станет ли он государственником в таком процессе.

«ДС» Поданный «слугами» проект создания парламентской ВСК, которая будет расследовать возможные противоправные действия, несущие угрозу национальной безопасности Украины, - это делается с прицелом на купирование "Вагнергейта" или для усиления атаки на пятого президента и членов его команды?

А.Г. Пока вся риторика закончилась на закрытии трех телеканалов. Когда посадят или еще что-то сделают с Медведчуком, тогда мы поверим, что все это не хайп, а реальное действие. И это создание ВСК - очередной эпизод белого шума. Им надо постоянно создавать информационные поводы. У них есть возможность, имея всю власть в руках, делать что угодно, за любое решение просто проголосовать, но вопрос не в этом. А в том, чтобы исполнять и делать что-то. Сам хочу увидеть, как они будут это расследовать и до чего они дорасследуются. Может, мы и узнаем что-то новое про 2014 год.

У власти же нет стратегии на год, на два - они действуют на хайпе. Вот у них что-то пошло, успешно двинулись в этом направлении - и отлично. Надо понимать, что столица Украины находится не в Харькове, а в Киеве и здесь улица по-другому настроена. Здесь много очень разных нюансов, которые заставляют их идти в этом направлении. Поэтому будут продолжать поднимать самые болезненные темы - Крым, Донбасс, война. Что было сделано, что нельзя было сделать. Проблема же еще в том, что они уперлись в стену в вопросе с Донбассом. И теперь - или как Порошенко действовать, или больше никаких вариантов нет. Россия сказала, что ничего не будет менять, никаких условий, ничего. Зеленский обещал мир до конца прошлого года, но уже мира не обещает и мира не будет, это ясно. И вместо того чтобы отвечать, почему у них нет варианта Б, они решили говорить о том, что произошло в 2014 году.

«ДС» Какой урок извлекла власть из истории с двумя десятками дел против Порошенко, открытых ГБР? С учетом того, что довести до суда и тем более приговора новые дела будет не менее проблематично?

А.Г. Им это, на самом деле, не выгодно. Порошенко тоже ведь не первый день в политике, и он себя обезопасил с юридической точки зрения. Очевидно по его заявлениям, что он себя чувствует достаточно уверенно в этой ситуации.

Предъявляемые ГБР обвинения просто смешны с точки зрения последствий и всего остального. Новость, что на Порошенко завели дело, разгоняется, где только возможно, а новость, что все это чепуха, теряется на задворках информационного поля. Ради этого громкого заголовка все и делается.

«ДС» Как будут реагировать западные партнеры Украины на новые попытки шестого президента засудить пятого? Думают ли на Банковой о том, что рисков здесь может быть больше, чем возможных выгод от исключения Порошенко из будущей президентской кампании?

А.Г. Пока Зеленский не решит вопрос с Коломойским и то, о чем он заявил по борьбе с олигархами, в первую очередь с тем же Коломойским, Запад не поймет, почему он взялся за других деятелей. У него есть конкретная задача, которая беспокоит Запад, где нет санкций против Порошенко, а есть санкции против Коломойского.
 

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