Перевести внимание с «вагнергейта» на «пленки Суркова - Медведчука»: Зачем в Раде создают ВСК по расследованию всех зрад

Юрий Васильченко / Depo.ua

Вчера регламентный комитет одобрил внесение на рассмотрение Рады проекта постановления председателя фракции "СН" Давида Арахамии о создании ВСК по расследованию действий против суверенитета Украины. Кем займутся парламентские следователи?

Полное название постановления - "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несших угрозу национальным интересам и безопасности Украины". Своих представителей в ее состав подали "слуги", ОПЗЖ, "За будущее" и "Доверие", фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" приглашение в состав этой ВСК проигнорировали. Комиссию возглавила "слуга" Марьяна Безуглая, ее заместителем сначала должен был стать Нестор Шуфрич, но вместо него от ОПЗЖ выдвинули Рената Кузьмина.

Марьяна Безуглая пообещала, что "первым кейсом" будет так называемое дело вагнеровцев, далее - "вопрос "пленок", получивших широкий резонанс" (речь идет о появлении в сети аудиозаписей якобы переговоров Виктора Медведчука с бывшим советником Путина Владиславом Сурковым, - ред.). "Также будем рассматривать вопросы, связанные с решениями по Иловайску, Дебальцево, Крыму. Их накопилось очень много. И парламент не должен молчать", - говорит Безуглая. В то же время, отметила депутат, "мы должны избежать создания ВСК под каждое политическое желание, а объединяться для развития парламентского надзора и контроля". Очевидно, это ответ на требование "Евросолидарности" создать ВСК по расследованию "вагнергейта". В пояснительной записке Арахамии к проекту постановления вообще не упоминается этот скандал.

Главный парламентский "слуга" упоминает о "аудиозаписях, свидетельствующих о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора, в частности относительно схем поставок электроэнергии в аннексированный Российской Федерацией Крым, вопроса обмена военнопленными на временно оккупированном Донбассе, получения прибыли ценой государственных интересов, прав и свобод граждан Украины". Арахамия пишет, что эти материалы "становятся предметом расследования ... не только на предмет выявления признаков уголовного преступления, но и признаков угроз национальной безопасности Украины, которая находится в состоянии вооруженного противостояния с государством-агрессором, с представителем которого должностные лица Украины ведут переговоры в обход официальных дипломатических каналов".

То есть проект создания ВСК, судя по пояснительной записке, вообще не предусматривает расследования скандала с вагнеровцами.

Так о чем же говорит Безуглая? Кстати, до закрытия каналов Козака - Медведчука она нередко была на их эфирах. В составе ВСК, которую возглавит Безуглая, из 11 членов восемь представляют монобольшинство. Даже учитывая такое представительство, очевидным можно считать, что главное внимание парламентских следователей сосредоточится именно на так называемых пленках Медведчука - Суркова, а не на очень неприятной для власти истории со срывом спецоперации по доставке в Украину из Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер". После ожидаемого выхода фильма расследователей Bellingcat украинская власть скажет: мы также у себя это расследуем, сроки работы ВСК длительные, поэтому об окончательных выводах можно говорить примерно через год, а не сейчас. Таким образом для внутреннего потребителя информации попытаются уменьшить прогнозируемый негатив от кино иностранных журналистов.

И параллельно - будут усиливать негатив вокруг упомянутых аудиозаписей, потому что через них пытаются связать Медведчука и Порошенко. Напомним, сначала в сети появился разговор людей, чьи голоса похожи на голоса Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными, а на днях слили еще одну запись, на которой люди с похожими голосами говорят о связях с "министром обороны ДНР "Владимиром Кононовым и схемах поставки наличности на оккупированные территории. В первом разговоре вскользь упоминается Петр Порошенко, во втором - председатель СБУ при президентстве Порошенко Василий Грицак. Медведчук назвал эти записи бредом, Грицак подтвердил контакты с "министром" боевиков ради освобождения пленных, но категорически опроверг любые поставки наличных оккупантам.

Очень вероятно, что сливы подобных разговоров будут продолжаться и дальше, и это будет напоминать игру в подкидного дурака, когда ВСК, инициированной Арахамией, будут подбрасывать свеженький компромат, в котором обязательно будут фигурировать или фамилия самого Порошенко, или представителей предыдущей власти. Члены комиссии это прокомментируют, безразлично, что они будут говорить, главное - тема будет поддерживаться в информационном пространстве.

А если Безуглая анонсировала еще и расследование по Иловайску (такая следственная комиссия уже работала в ВР прошлого созыва), Дебальцево, Крыму (по крымской теме ждет своего часа еще одна ВСК, инициированная "слугой" Елизаветой Богуцкой), тогда смело можно утверждать, что "зеленая" власть решила задействовать инструмент временных следственных комиссий как технологию против предшественников, а ныне - оппозиционеров.

Каким будет результат ВСК по расследованию действий против суверенитета Украины? Все зависит от того, есть ли у ее инициаторов ответы на два вопроса. Первый: будет ли поставлена перед членами комиссии задача установить источник слива "пленок" и с какой целью это делается. Здесь уместно напомнить, что соответствующие органы до сих пор не сообщили общественности, кто передал подсанкционному в США Андрею Деркачу другие скандальные аудиозаписи с голосами якобы Порошенко и Байдена. И кто эти записи вел. Поэтому пока источники не будут названы, будет оставаться подозрение, что в сливах может быть заинтересована власть. И не только для того, чтобы вывести из игры кума Путина.

Второй вопрос: осознают ли Арахамия, потенциальные члены комиссии и те, кто считает эффективным методом перебить тему вагнеровцев "пленками Медведчука - Суркова", новым кругом расследования событий в Иловайске и другими "зрадами" предшественников, что это никак не повлияет на работу Bellingcat и на реакцию на нее украинского общества и западных партнеров. Потому что те аудиозаписи, если они аутентичны, - ответственность тех, кто уже не у власти. А "вагнергейт" будет восприниматься как ответственность именно этой власти.