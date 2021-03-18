«Приватбанк» 17 марта удержал доллар от подорожания на межбанке

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

17 марта безналичный доллар подешевел на 2 копейки и межбанк закрылся на 27,71-27,73 грн/$. На это кассы отреагировали однобоко. Средние наличные курсы на продаже не изменились, а на выкупе поднялись на 5 копеек. В итоге цены оказались в таких диапазонах:

* 27,75-27,90 грн/$ - на продаже;

* 27,45-27,65 грн/$ - на покупке.

Люди стали немного активнее покупать валюту, но в целом доминировали продажи.

Объем межбанковских торгов немного сократился: со $151 млн до $139 млн. Нацбанк на рынке не появлялся, но там серьезно выделялся "Приватбанк", который активно продавал доллар, как только на него повышался спрос.

Вообще же валютный рынок целый день торговал под дудку иностранцев.

"С утра нерезиденты активнее продавали доллар, вероятно, чтобы оплатить купленные вчера гривневые ОВГЗ. А после они же вышли его покупать - когда получили от Минфина выплату по старым выпускам гособлигаций. Поэтому получилось разностороннее движение. Хотя в итоге рынок смог сбалансироваться по валютному спросу и предложению", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Сегодня покупатели новых гособлигаций, размещенных вчера Минфином на 10 млрд грн в гривне (на 14,3 млрд грн - вместе с долларовыми), оплачивали купленные ОВГЗ. Одновременно сегодня проходили две выплаты по старым бумагам:

* на 613 млн грн выплачено процентов - это доходность (заработок), которую обычно выводят;

* на 14,95 млрд грн погасили трехмесячных облигаций, размещенных Кабмином 22 декабря 2020 года, и, говорят, большую часть этой суммы получили госбанки.

Иностранцы, скорее всего, выводили проценты. Из числа покупателей доллара выделяли "Ситибанк", "Райффайзен Банк Аваль" и "Альфа-Банк".

По словам казначеев, "Приватбанк" сглаживал рынок именно в тот момент, когда иностранцы вышли скупать валюту. Госбанк не дал ей сильнее подорожать. Тем самым помог иностранцам, которые заинтересованы в выводе капиталов по самому низкому курсу доллара.

День на межбанке стартовал в рамках 27,67-27,71 грн/$, и котировки быстро отошли на 2767-27,69 грн/$ и скорректировались на 27,70-27,72 грн/$ - на этом уровне было много сделок. На росте спроса цены поднялись до 27,73-27,75 грн/$, но к вечеру произошла коррекция на 27,71-27,73 грн/$.

"В центре внимания на валютном рынке сегодня были две темы. Первая - операции нерезидентов с ОВГЗ и их валютные сделки на межбанке. Вторая - ухудшение в Украине эпидемиологической ситуации", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Завтра должна появиться отчетность Нацбанка об изменении вложений нерезидентов в ОВГЗ, и тогда финансисты смогут лучше проанализировать действия иностранцев. Казначеи продолжат тщательно следить за ними, а также за новостями о возможных ограничениях, которые могут вводить в Киеве и в стране в целом в связи с обострением пандемии коронавируса.

"Обычно локдаун стабилизирует рынок, потому что все берут паузу. В итоге рынок делают оутлаеры (крупные игроки, выбивающиеся из общего списка, способные устроить переполох на рынке - Ред.). Это как раз нерезиденты или аграрии, которые будут работать на межбанке вне зависимости от изменения ситуации, хотя и с поправкой на валютный курс", - считает Шевчишин.

Завтра, 18 марта, открытие межбанка прогнозируют в рамках 27,70-27,75 грн/$.