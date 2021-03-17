Проблемы с пенсиями, декретными и больничными: Почему стоит ждать задержки социальных выплат

Антон Коломойцев / Depo.ua

Проблемы с социальными и пенсионными выплатами становятся все более очевидными, хотя правительство пытается держать лицо и обещает золотые горы.

Похоже, что украинская государственная машина не справляется с валом проблем в сфере социальных выплат: звонки о сокращении выплат, задержки, дефициты и вынуждены оптимизации звучат все чаще. К чему следует готовиться украинцам в ближайшем будущем - изучает Depo.ua

Денег на больничные и декретные не хватает

Фонд социального страхования Украины испытывает существенную нехватку средств для выплат больничных и декретных. Недостаток составляет на сегодня уже более 2,5 млрд гривен. А в календарном плане задержка составляет уже 21 рабочий день. Хотя к этому сроку следует добавить еще 10 рабочих дней, которые есть у Фонда по правилам для того, чтобы перечислить средства получателям. Поэтому реальная задержка сейчас с момента подачи заявления о выплате и получения средств составляет более полутора месяца.

Рост запросов на выплаты растет высокими темпами. Так в феврале нынешнего года, если сравнивать его с февралем 2020-го, было подано больничных на 1,27 млрд гривен против 0,92 млрд гривен. В процентном отношении ФССУ пришлось выплачивать на 38,3% больше.

Существенные задержки есть и по другим выплатам, которые осуществляет организация: пособий на погребение, ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и др.

Фонд испытывает значительную нехватку средств. Денег, которые поступают на счета Фонда от суммы всего собранного единого социального взноса не хватает, чтобы покрывать расходы. Хотя еще в конце прошлого года ситуация была значительно лучше и выплаты финансировались в течение одного-двух дней - вместо отведенных десяти.

В исполнительной дирекции ФССУ нынешнее положение дел объясняют дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии. Кроме того, существенно выросли расходы по больничным из-за массовой и длительной по времени нетрудоспособности работников, Фонд "догрузили" также финансированием самоизоляции работников и страховыми выплатами медикам. А они, напомним, были установлены правительством на достаточно высоком уровне. И именно из бюджета Фонда выплачиваются компенсации членам семей погибших от COVID-19 медиков, которые составляют более 1,5 млн гривен на каждого.

Напомним, Фонд социального страхования получает доход от уплаты единого социального взноса всеми украинскими работодателями в размере 9,57% от суммы поступлений. Кроме этого, процент от ЕСВ получает система страхования на случай безработицы (еще 4,8%). А все остальное, более 85%, поступает на счета Пенсионного фонда.

Но пенсионерам тоже уже не хватает.

Пенсионеров переведут на самообеспечение

10 марта Кабмин признал существующую пенсионную систему одним из ключевых факторов, которые подрывают безопасность страны. Такое определение содержится в стратегии экономической безопасности Украины, которую разработал СНБО и подписал президент Владимир Зеленский.

Так что на самом высоком государственном уровне признано, что уровень экономической безопасности в стране является низким. И рядом с такими факторами, как существенный дефицит бюджета, легализация преступных доходов и уклонения от налогообложения на экономику государства негативно давит еще и "функционирование пенсионной системы в условиях высокой демографической нагрузки".

Пенсионный фонд действительно демонстрирует критический уровень способности справиться с нагрузками. Бюджета фонда (500 млрд), вместе с вложенными в него средствами на покрытие дефицита, не хватает на всех. Поэтому ПФУ приходится кредитоваться на едином казначейском счете для перекрытия кассовых разрывов и своевременной выплаты пенсий. По некоторым данным эта "ссуда" уже достигла нескольких десятков миллиардов гривен. Все это происходит на фоне недобора по ЕСВ, который снижается даже несмотря на недавнее увеличение минимальной заработной платы из-за чего суммы обязательных платежей из зарплат работников выросли.

В этой ситуации власть пытается сделать покерфейс и объявить об индексации и повышении пенсий. Впрочем Пенсионный фонд явно не способен без дополнительных вливаний выдержать не то, что существенное повышение, но и просто индексацию.

Стратегически решить проблему "демографической нагрузки на Пенсионный фонд" действующее правительство планирует решить путем перевода с солидарной на накопительную систему пенсионного обеспечения. Сейчас есть несколько видений предстоящей реформы. Однако окончательные ее параметры до сих пор не объявлены. В том числе и потому, что еще ни одному правительству-предшественнику не удалось реализовать этот проект из-за значительного количества объективных преград.

Ведь, во-первых, любой запуск альтернативной пенсионной системы автоматически приведет к определенному ухудшению в существующей солидарной системе. Которая из-за оттока средств, перенаправленных на накопительную систему, почувствует еще большее ухудшение своего состояния. А накопительную систему придется выстраивать, особенно учитывая убывающий уровень поступлений от ЕСВ, долгие годы. Параллельно возникнет проблема с тем, куда же, в какие прибыльные зоны вкладывать накопленные фонды. Если размещать на депозитах в банках, то при нынешнем уровне процентных ставок это не перекроет даже инфляцию. А все остальное - является коррупционным и рискованным.

Разрываясь между двумя системами власть рискует в конечном итоге не построить накопительную и окончательно уничтожить ныне действующую солидарную.

На этом фоне заявления министра соцполитики Марины Лазебной об увеличении пенсий до 7000 выглядят как мечты вслух. Или как популизм.

А за всеми этими парадными обещаниями вырисовывается ряд антикризисных мер, которые будут заключаться в максимальном сокращении тех, кто имеет право на пенсии с повышением минимально необходимого трудового стажа и последующим увеличением пенсионного возраста. При этом все более придирчиво будут выискивать причины для прекращения выплат - например в случае проживания пенсионера за границей или какого-нибудь несоответствия в документах.

Наряду с такой "оптимизацией" угрожающе выглядит и отношение государства к другим своим социальным обязательствам. Речь идет и о лишении льгот и субсидий многих категорий получателей, и об искусственном сокращении выплат матерям-одиночкам, и об общем игнорировании потребностей бизнеса, который в период пандемии теряет доходы.

Эти тревожные сигналы свидетельствуют, что ситуация в стране не улучшается, а власть может оказаться перед новыми вызовами. Ведь бюджетникам сложно будет объяснить, почему на фоне задержки выплат, роста цен и падения уровня жизни власть продолжает рассказывать об амбициозных имиджевых проектах, которым до сих пор не удалось "толкнуть экономику".