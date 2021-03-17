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Байден считает Путина убийцей, обещает последствия за вмешательство в выборы
15:53 17.03.2021 |
Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.
Об этом президент США заявил в интервью ABC news, которое вышло в эфир в среду, сообщает "Европейская правда".
Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры президента Джо Байдена.
Байден сказал, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.
"Он заплатит цену ... Мы долго разговаривали, он и я ... Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал:" Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы ", - отметил Байден.
По словам Байдена, "цену, которую он заплатит, вы увидите вскоре".
На вопрос ведущего, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: "Ммм, да".
По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал очередным громким фиаско России отчет американской разведки, которая не нашла признаков вмешательства Украины в выборы в США.
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