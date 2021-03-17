«Продавцы воздуха». Зачем власти проверяют энергокомпании и при чем здесь Коломойский

Александр Суков / Деловая столица

НКРЭКУ подозревает компании в сговоре при продаже электроэнергии и нетипичном поведении, за которым могут скрываться нарушения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила заняться проверкой нарушений на вверенном ей рынке.

10 марта комиссия сообщила, что проведет проверки нарушений, которые, возможно, имели место в действиях целого ряда компаний. В список "подозреваемых" попали государственные энергокомпании "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго", энергогенерирующие частные компании "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго", госпредприятие "Гарантированный покупатель", и несколько частных - "Синтез Ойл", "Юнайтед энерджи", Ютилити Трейдинг" и "Новая энергетическая компания".

При этом проверка будет касаться только деятельности компаний в декабре прошлого года.

"Решение принято на основании мониторинга поведения участников рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка и сообщений ГП "Оператор рынка", - говорится в сообщении комиссии.

Кроме того, Кабинет министров назначил ООО "Бейкер Тилли Украина", входящую в глобальную сеть Baker Tilly International Ltd. провести аудит отчетности госпредприятий "Оператора рынка" и "Гарантированного покупателя". При этом "Оператора рынка" проверят за 2020 г., а "Гарантированного покупателя" сразу за два года - за 2020 и 2021 гг. Однако это не звенья одной цепи с деятельностью НКРЭКУ: подобные аудиты каждый год проходят крупные компании, и они не касаются проверки возможных нарушений на рынке.

В чем подозревают компании

Как следует из материалов заседания НКРЭКУ, на котором было принято решение о проверках, "Центрэнерго", "Синтез Ойл" и "Юнайтед Энерджи" подозреваются в возможном сговоре (предварительных договоренностях) при подаче заявок на покупку и продажу электроэнергии, а также - в согласованных действиях, использовании инсайдерской информации, что в целом "имеет признаки попыток манипулирования рынком". Согласно материалам, в данном случае речь идет о продаже электроэнергии компанией "Центрэнерго" 11 декабря прошлого года.

"Центрэнерго" - это производитель и продавец электроэнергии, а «Синтез Ойл» и «Юнайтед Энерджи» - ее покупатели. Таким образом, НКРЭКУ будет расследовать возможный сговор продавца и покупателя по поводу цены купли-продажи электроэнергии, которую "Центрэнерго" должна была продавать на рыночных условиях.

И тут важно напомнить, что еще в декабре прошлого года "Центрэнерго" продало компании "Юнайтед Энерджи" 3275 тыс. МВт-ч электроэнергии для поставок в январе-марте этого года. При этом цена продажи составила 1160 грн за 1 МВт-ч, что было на 35% ниже стартовой цены электроэнергии. То есть налицо - продажа госкомпанией своей электроэнергии частному бизнесу по очень выгодной для этого покупателя цене.

Следует также напомнить, что компанию "Юнайтед Энерджи" СМИ связывают с Игорем Коломойским, а также считается, что он до недавнего времени оказывал влияние и на государственную "Центрэнерго".

Однако в конце февраля текущего года Фонд госимущества провел массированную смену руководства "Центрэнерго", после чего дружба между госкомпанией и "Юнайтед Энерджи" закончилась и начались открытые конфликты. Новое руководство "Центрэнерго" обвинило "Юнайдет Энерджи" в том, что та не оплачивает закупленную ранее электроэнергию, накопила долги в 725 млн грн, и поэтому госкомпания ограничит поставки электроэнергии этому покупателю. Мало того, "Центрэнерго" попыталась продать на аукционе ту электроэнергию, которую ранее выкупила не оплатила "Юнайдет Энерджи", но та пригрозила судом.

Что касается остальных компаний, попавших под подозрение, то в материалах НКРЭКУ отмечается их нетипичное поведение при купле-продаже электроэнергии, за которым могут скрываться нарушения.

Галина Верцимаха, руководитель направления платформы «Лига антитраста», пояснила, как может происходить манипулирование на рынке электроэнергии. К примеру, компании, связанные с Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым (ДТЭК) предлагают на продажу значительные объемы электроэнергии, которые даже превышают их техническое возможности производства (так называемая "продажа воздуха") и при этом они полностью перекрывают существующий на тот момент на рынке спрос на эту электроэнергию. В результате этого другие производители (преимущественно - государственные) не могут продать генерируемую ими электроэнергию, поскольку весь спрос уже закрыт. Поэтому с непроданной электроэнергией они вынуждены идти на балансирующий рынок, где цена значительно ниже. И на этом рынке "продавцы воздуха" выкупают эту электроэнергию с дисконтом и потом перепродают по более высокой цене.

Давно пора

Эта проверка НКРЭКУ - фактические первое расследование регулятором нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии. Хотя сам рынок, напомним, был запущен еще с 1 июля 2019 г., и проблемы на нем были с самого начала его введения - в законодательстве было много дыр, которые позволяли "торговать воздухом", но тогда Нацкомиссия была очень пассивной и слишком поздно принимала решения, которые находились в его компетенции.

Почему же НКРЭКУ только сейчас обратила внимание на эти нарушения и решила провести проверки? Можно допустить, что эти ревизии - отображение конфликта между президентом Владимиром Зеленским с одной стороны, и Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым - с другой. В качестве подтверждения можно привести и тот факт, что НКРЭКУ (большинство членов которой назначены Зеленским) недавно наложила на компании ДТЭК ("ДТЭК Западэнерго", АО "ДТЭК Днепрэнерго" ООО "ДТЭК Востокэнерго") штрафы в размере 1,7 млн грн на каждую за низкие запасы угля нынешней зимой.

В случае подтверждения факта сговора, по словам Галины Верцимахи, НКРЭКУ может оштрафовать нарушителей максимум на 1,7 млн грн, но что более плохо для них - дело может отправиться далее уже в Антимонопольный комитет Украины. А уже тот может не только наложить более весомые штрафы, исчисляемые миллиардами гривень, но и принять решение о разделе компаний за злоупотребление монопольным положением или заставить их возместить ущерб, нанесенный госкомпаниям, в двойном размере. Конечно, чисто теоретически...

А с практической точки зрения выявление и фиксация нарушений позволит властям в будущем указывать на нарушителей как на виновников в росте тарифов на электроэнергию - это, мол, их нерыночное поведение позволило им зарабатывать на схемах, пока тарифы для потребителей росли.

Однако при этом под расследование, по странному стечению обстоятельство, не попала государственная компания "Энергоатом", хотя она также была замечена в нарушениях при продаже электроэнергии и провале ремонтной кампании блоков в прошлом году, из-за чего не все блоки смогли включиться в работу зимой на пике потребления электроэнергии. "ДС" уже писала, что "Энергоатом" с подачи Зеленского перешел в привилегированное положение - управление этой госкомпанией вывели из подчинения Министерства энергетики и передали под крыло Кабинета министров.

Но даже несмотря на то, что проверки коснутся не всех, если расследование все же завершится результативно, и нарушения будут выявлены, то НКРЭКУ удастся таким образом немного почистить рынок от схем. Это добавит рынку прозрачности и косвенно отразится на ценах на электроэнергию для промышленных потребителей. А значит - сделает чуточку дешевле продукцию украинских производителей.