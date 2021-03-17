Скандальная статистика: Как Россия оказалась в ТОП-3 импортеров украинского оружия

Руслан Рудомский / Depo.ua

Вчера, 16 марта, украинское информационное пространство всколыхнула неожиданная новость. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал данные, согласно которым Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения за 2016-2020 годы.

Ряд СМИ сразу же подхватили "зраду", а Государственное предприятие "Укроборонпром" оперативно выступило с официальным комментарием.

"Укроборонпром" ответственно заявляет, что с конца августа 2014 года ни одно предприятие концерна не заключило ни одного экспортного контракта, а потому не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники (ВВТ) Российской Федерации. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 августа 2014 года о прекращении экспорта товаров военного назначения и двойного использования на Россию введено в действие указом президента Украины", - говорится в официальном заявлении Госконцерна, который является монополистом в сфере экспорта товаров военного и двойного назначения.

Также в "Укроборонпроме" отметили: SIPRI хотя и утверждает, что показатели берутся из открытых источников, какие именно это источники - не указывает.

Depo.ua решил разобраться в ситуации.

Что такое SIPRI

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute) - это международный аналитический центр, специализирующийся на исследовании вооруженных конфликтов, вооружений, контроля над вооружениями и процессами разоружения.

Центр был основан в 1966 году в Стокгольме (Швеция) и с тех пор предоставляет данные, собственный анализ и рекомендации, основанные на открытых источниках.

В 2014 году SIPRI попал в перечень 3-х лучших аналитических центров, находящихся за пределами США. В 2016 году - в топ-28 аналитических центров в мире.

Таким образом репутация организации такова, что ей принято верить на слово, особо не углубляясь в детали. Но не все так просто.

Методика осуществления расчетов SIPRI

В SIPRI открыто декларируют, что они не считают непосредственно фактические объемы купли-продажи вооружений, а высчитывают их с помощью специально разработанного алгоритма "значение показателя тенденции" (Trend-Indicator Value, или TIV).

TIV берет за основу не цену конкретной единицы оружия, а ее условную стоимость как "военного ресурса".

Конкретное оружие сравнивают с определенным эталоном на основе размера и эксплуатационных характеристик (веса, скорости, дальности и полезной нагрузки) типа электроники, механизмов загрузки или разгрузки, двигателей, путей или колес, вооружения и материалов; года выпуска.

Оружию, уже находившемуся на вооружении в другой стране, присваивается 40% стоимости нового оружия. Бывшее в употреблении оружие, которое поставщик существенно отремонтировал или модифицировал перед продажей, получает 66% стоимости нового оружия.

При этом SIPRI вычисляет объем передач оружия между всеми сторонами и количество систем или подсистем оружия, доставленного в определенном году. Эти данные предназначены для создания общей единицы измерения и используются для наглядности потоков оружия в определенные страны со временем.

В случаях, когда существует соглашение о передаче оружия, производимого двумя или более странами, которые сотрудничают, и если непонятно, какая страна осуществит окончательную поставку, поставщики указываются как "многократные" (что это означает, в SIPRI не объясняют, - ред.), а там, где это возможно, указывается наиболее вероятный поставщик или получатель.

А для любителей "зрады" на своем официальном сайте SIPRI отдельно подчеркивает, что данные ее исследований являются лишь ориентиром для вычисления тенденций.

"Данные SIPRI TIV не отражают цены продажи оружия. Поэтому их не следует напрямую сравнивать с валовым внутренним продуктом (ВВП), военными расходами, величиной продаж или финансовой стоимостью экспортных лицензий, пытаясь измерить экономическое бремя импорта оружия или экономические выгоды от экспорта. Их лучше использовать как исходные данные для вычисления тенденций международных передач оружия в течение определенного периода, общих процентов для поставщиков и получателей и процентов для объема передач в или из определенных государств", - отмечают в SIPRI.

Что с Украиной и Россией

Также на официальном сайте SIPRI есть возможность самому совершенно бесплатно и в режиме реального времени заказать результаты их аналитических исследований, задав нужные параметры.

Мы воспользовались этой опцией и выяснили, что Украина, по данным исследований SIPRI, действительно поставляла России продукцию военного назначения за указанный период. Однако, как видно в сгенерированной таблице, эти поставки уменьшались с каждым годом и окончательно прекратились в 2018 году:

Если задать параметры не по стране, а по категории оружия, то увидим, что Украина за этот же период экспортировала на весь мир (к сожалению, нельзя одновременно задать страну и категорию оружия) следующие виды вооружений: самолеты, бронетехнику, артиллерию, двигатели, ракеты и корабли.

А если поинтересоваться, что за этот же период времени импортировала Россия со всего мира, то увидим только одну позицию: самолеты.

Таким образом можно сделать вывод, что по данным исследований SIPRI, за период 2016-2020 годов Украина могла продать России (а Россия, соответственно, купить в Украине) только самолеты.

К сожалению, информации - какие именно самолеты, в каком количестве и по какой цене - в отчетах SIPRI нет. Но из открытых источников известно, что в Украине самолеты военного назначения производит только одно предприятие - ГП "Антонов". Также известно, что ни одного самолета за период после 2014-го года Украина на Россию не продала. Или сделала это очень незаметно - настолько, что ни один журналист-расследователь этого не увидел. Насколько реально в наши дни незаметно продать главному врагу военный самолет - судите сами.

Можно предположить, что в исследованиях SIPRI речь идет о самолете Ан-70 разработки украинского ГП "Антонов" с участием российских предприятий. По крайней мере, есть информация, что в пресс-службе ГП "Антонов" 30 марта 2012 года сообщали о договоренности между украинской и российской сторонами по серийному производству самолетов Ан-70 на ГП "Антонов" (Киев, Украина) и ОАО "ВАСО" (Воронеж, Россия).

Вполне возможно, что были даже заключены какие-то контракты и осуществлены авансовые платежи, от которых отталкивались аналитики SIPRI. Но это не точно.

Как бы то ни было, но после российской агрессии в отношении Украины программа Ан-70 была заморожена и ни одного самолета сделано так и не было ни в Украине, ни на России (согласно проекту, соотношение украинских и российских комплектующих в Ан-70 составляло примерно 50/50, что сильно усложняет импортозамещение).

Резюме

Итак, что мы имеем в сухом остатке:

1. По данным исследований SIPRI, Украина продавала России продукцию военного назначения в период с 2016 по 2020 годы.

2. По данным исследований SIPRI, Россия за это время покупала в качестве продукции военного назначения только самолеты.

3. Ни из официальных, ни из неофициальных источников не известно ни об одном случае продажи Украиной России любых самолетов за этот период времени.

4. Насколько данные исследований SIPRI близки к реальности - каждый решает сам.