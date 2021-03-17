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Как будет развиваться роман «ЕС» со «Свободой» после решения Маруси Зверобой
08:47 17.03.2021 |
Почему волонтер Маруся Зверобой уступила Руслану Кошулинскому на выборах в 87-м мажоритарном округе и какие последствия будет иметь провозглашенное "Евросолидарностью" и "Свободой" стремление к совместным действиям, «ДС» поговорила с директором Института мировой политики Евгением Магдой.
«ДС» Маруся Зверобой снялась с выборов в пользу Руслана Кошулинского, а в "Евросолидарности" и "Свободе" заявили о перспективе патриотического объединения. Оцените этот шаг с политтехнологической точки зрения, пожалуйста.
Е.М. С одной стороны, группа "Рейтинг" провела опрос и показала, что шансы Зверобой на победу, будем откровенны, минимальные - сразу трое противников имеют более 20%, а у нее девять с хвостиком. За две недели существенно увеличить поддержку сложно, тем более для человека без местных корней. Надо понимать, что Прикарпатье - достаточно консервативный регион и там больше шансов имеют политики с местным корнями. Это касается и Шевченко, и Вирастюка, и Кошулинского. С другой стороны, Маруся Зверобой - политик, который только начинает свою политическую активность. И для нее - это школа, и любые выборы являются школой. И победы дают уроки, и поражения тоже. Это стоит учитывать.
«ДС» Какие формы может принять провозглашенное объединение?
Е.М. Идея объединения требует реальных шагов. Не просто деклараций, а шагов, которые подтверждают определенные намерения и определенную решимость. Речь идет не об объединении в одну политическую силу, это совершенно однозначно. Могут быть согласованные позиции в различных регионах, на местном уровне. В парламенте "Европейской солидарности" не с кем блокироваться - там только одна представительница "Свободы", и если пройдет Кошулинский, то будет два представителя партии. Поэтому есть свои нюансы, особенности и политические перспективы. Я думаю, что таким образом Петр Порошенко думает о следующих президентских выборах. Впрочем, политическая турбулентность такова, что сегодня сложно сказать, когда у нас будут следующие парламентские и президентские выборы.
«ДС» Могут ли к возможному объединению двух политсил присоединиться другие партии патриотического спектра?
Е.М. Было бы логично, чтобы к такому объединению присоединился "Народный фронт" - в контексте того, что Арсений Яценюк начал говорить о восстановлении этой политической силы. Но здесь возникает вопрос, если присоединится "Народный фронт", то останется ли в нем Арсен Аваков. Потому что он все-таки министр действующего правительства. Этот вопрос довольно интересный. Ожидать, что "Голос" или "Батьківщина" присоединятся, не приходится. Они сейчас находятся в иллюзии создания коалиции со "слугой народа", и эта перспектива кажется им более значимой и привлекательной.
«ДС» Как такое событие воспримут на Банковой, ведь власть всегда пыталась разделить патриотов на несколько различных колонн, а здесь мы видим их стремление к объединению?
Е.М. Банковая, конечно, будет демонстрировать, что она на это все не реагирует, что ей это безразлично, у Зеленского высокий рейтинг. Но опрос Центра Разумкова показал, что 60% украинцев не доверяют Зеленскому. И это очень высокий антирейтинг для потенциальной президентской кампании и для досрочной парламентской кампании тоже. Потому что партия «Слуга народа», как показал ее последний съезд, - это объединение вокруг Зеленского. Собственно, показательна судьба Дубинского - как только он начал колебаться не в унисон с линией, партия с ним распрощалась.
Насколько мне известно, "Слуга народа" рассматривает перспективу досрочных парламентских выборов и, конечно, думает о том, как ей сохранить свои политические перспективы, разумеется, не в формате монобольшинства. Но чтобы иметь перспективы, ей надо быть более быстрой и ориентированной. У "Слуги народа" сейчас превалирует позиция, что "у нас есть 250 голосов и куда вы денетесь, вы все равно к нам придете, а мы любое решение можем продавить". Украинская политика характерна своей непредсказуемостью, и здесь как раз ни о чем наверняка сказать нельзя. Была, например, Партия регионов, в которой было 200 голосов, а потом все быстро куда-то делось.
«ДС» Учитывая решение Зверобой, как изменились шансы кандидатов в округе?
Е.М. Думаю, что Шевченко там является фаворитом, потому что он местный и активно там работает. К тому же у него имидж человека, который создает рабочие места, плюс есть медийная поддержка и финансовая. Но есть фактор коронавируса, и выиграет эти выборы тот, кто приведет своих избирателей на участки для голосования. Хотя самой большой ошибкой для "Слуги народа" будет, если они почувствуют, что Вирастюк может проиграть, и отменят эти выборы по причине усиления карантина. Хотя местные выборы у нас уже проходили в достаточно сложных условиях, но этот аспект тоже надо учитывать.
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