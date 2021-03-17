Финансовые новости
- |
- 17.03.21
- |
- 03:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар подорожал на межбанке 18 марта из-за иностранцев, выводящих капиталы из украинских ОВГЗ
23:52 16.03.2021 |
Раскачка валютного межбанка завершилась 16 марта подорожанием доллара на 13 копеек - до 27,70-27,75 грн/$. После этого средние наличные курсы доллара на продаже людям поднялись на 5 копеек, и в кассах зафиксировались следующие ценовые диапазоны:
27,75-27,90 грн/$ - на продаже;
27,40-27,60 грн/$ - на покупке.
Финансисты отмечали приблизительно одинаковые объемы покупок/продаж доллара населением.
На межбанке еще немного увеличился объем торгов: со $140 млн до $151 млн на площадке Bloomberg. Причем это произошло без участия Нацбанка, который сегодня не появлялся на рынке и ничего не покупал (вчера, по оценкам банков, он приобрел около $40 млн).
Межбанк открывался снижением котировок на 2 копейки - до 27,57-27,60 грн/$, однако дальше вниз доллар не пошел. Сначала рынок скорректировался на 27,61-27,63 грн/$, но после стал двигаться наверх и уже к обеду достиг 27,68-27,68 грн/$, а к вечеру вышел на 27,70-27,75 грн/$.
"Банки сегодня закрывали короткие позиции: вчера продавали клиентский доллар подороже, чтобы откупить сегодня дешевле и заработать на разнице в котировках. А иностранцы фиксировали прибыль по краткосрочным ОВГЗ, которые будут гаситься завтра, 17 марта, потому покупали валюту", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
После размещения сегодня Минфином новой порции ОВГЗ от иностранцев ждали другого поведения - продаж доллара. Однако продажи были вчера, а сегодня они двинулись в обратную сторону - покупали доллар, что стало одной из причин его подорожания.
17 марта Минфин погасит 3-месячных гривневых облигаций, которые впопыхах размещал в конце декабря-2020, на общую сумму 14,95 млрд грн. Часть этой суммы иностранцы перевложат в новые выпуски ОВГЗ, которые наше правительство разместило сегодня, а часть выведет домой.
Совокупно от продажи новых ОВГЗ сегодня будет привлечено 14,3 млрд грн. Но в этой сумме есть доля 12-месячных валютных бумаг - на $154 млн грн, которые продали с доходностью 3,7% годовых. А гривневых разместили меньше - на 10 млрд грн. Хуже всего брали долгосрочные облигации - на 3 и 6 лет, в Украину не готовы много вкладывать надолго. Лучше разбирали среднесрочные облигации - на 1 и 1,5 года.
Итоговый результат размещения ОВГЗ такой:
* на 4,3 млрд грн - на 1,5 года под 11,08% годовых;
* на 2,98 млрд грн - на 1 год под 10,74% годовых;
* на 1,9 млрд грн - на 2 года под 11,8% годовых;
* на 529 млн грн - на 3 месяца под 8,33% годовых;
* на 236 млн грн - на 6 лет под 12,5% годовых;
* на 111 млн грн - на 3 года под 12,05% годовых.
Завтрашнее движение курса доллара на межбанке будет зависеть от иностранцев. От того, сколько именно из полученных возмещений по ОВГЗ они выведут на родину (купят под это доллар), а сколько гривны припасут для новых покупок наших бумаг.
17 марта открытие межбанка ожидается в рамках 27,72-27,77 грн/$.
"Если риск выхода нерезидентов оправдается, то можно ожидать даже откат к 27,95 грн/$ к концу недели. Но если они останутся просто на паузе, то рынок может остаться в действующем диапазоне - 27,65- 27,85 грн/tiny_mce_markerquot;, - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар подорожал на межбанке 18 марта из-за иностранцев, выводящих капиталы из украинских ОВГЗ
ТОП-НОВОСТИ
|Процесс смены руководителя Антикоррупционного бюро запущен
|Виталий Портников: Кремль тянет время до ухода Зеленского
|Между Байденом и Коломойским. Как Тимошенко поможет Зеленскому встать с неудобного шпагата
|Рынок рискует столкнуться с дефицитом топлива из-за остановки поставок Proton Energy Group
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Вопрос национальной безопасности: Что не так с национализацией «Мотор Сичи»
|Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского
|Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии
|Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем
|Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон
|Позитив недели. Расследователь Bellingcat Христо Грозев провел в Киеве съемки для фильма о «Вагнергейте»
Это интересно
|Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый отчёт о выявленных за последний год поддельных телефонах
|США потратят $150 млн на кибербезопасность Microsoft
|Натрийионные аккумуляторы готовы бросить вызов литийионным батареям
|Toyota представила особую Supra. Таких выпустят всего 90 штук
|BMW полностью переведет автомобили Mini на электродвигатели к 2030 году
|SpaceX запустила ещё 60 спутников Starlink и поставила рекорд, вернув первую ступень в девятый раз
|Google не удалось уклониться от иска, связанного со слежкой в режиме инкогнито