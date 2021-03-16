Юрий Васильченко / Depo.ua

Сегодня парламент направил в КСУ законопроект, который, в случае принятия, позволит президенту назначать директоров НАБУ и ГБР. То есть, процесс смены руководителя Антикоррупционного бюро запущен. Но что из этого получится?

Документ №5133 о расширении полномочий президента в вопросе назначения и увольнения директоров ГБР и НАБУ поддержали 225 нардепов от "Слуги народа" (то есть, и здесь президентской фракции не хватило собственных голосов за законопроект, инициированный ее же депутатами), 12 голосов добавила партия "За будущее", 8 - "Голос", 18 - "Довира" и четыре - внефракционные депутаты. Против были фракции "ЕС" и "Батькивщины", а также шесть нардепов из "ОПЗЖ".

Как долго Конституционный суд будет рассматривать обращение парламентариев, вопрос риторический, учитывая далекую от идеальной психологическую атмосферу в этом органе. Здесь все будет зависеть от нескольких факторов: желания Банковой ускорить процесс, или же желания Запада, чтобы Банковая ускорила процесс. Однако, скорее всего, до осени решение КСУ не появится. Но главное - существует политическая воля перезагрузить руководство НАБУ, и это согласовано с послами стран-партнеров. О чем может свидетельствовать и сегодняшнее голосование, - процесс запущен. Далее будут продолжаться переговоры, торги, о нюансах которых мы будем узнавать из СМИ и других источников.

А те сообщают, что наши партнеры не против, чтобы по результатам конкурса на должность директора НАБУ победил Руслан Рябошапка, бывший член НАПК во времена президентства Петра Порошенко и бывший Генпрокурор уже при правлении Владимира Зеленского, который потерял должность на волне кампании против так называемых "соросят" у власти. В пользу такой версии может свидетельствовать и тот факт, что Рябошапка в феврале стал одним из 12 лауреатов премии американского Госдепа, которую вручают представителям стран третьего мира за борьбу с коррупцией. Хотя, если говорить прямо, у Руслана Рябошапки на должности Генпрокурора Украины никаких особых достижений не было и никого из топ-коррупционеров он не посадил.

Однако эта фигура не устраивает Банковую по другим причинам. У Рябошапки есть конфликт с окружением президента, кроме того, он очень критически отзывался о своей преемнице на посту генпрокурора Ирине Венедиктовой. А вот об Андрее Богдане, предшественнике Андрея Ермака на должности главы президентского Офиса, неоднократно высказывался положительно. В одном из последних интервью Рябошапка также нелестно оценил политику Зеленского. По его словам, сначала президент хотел изменить правила, но сейчас этого уже нет. "Есть определенные кланы, олигархи, которым на откуп отдают государственные монополии, они этим питаются, и потом покупают своих судей или прокуроров, милиционеров или полицейских, чиновников или министров", - заявил Рябошапка. Вырваться из этого поможет только решительность и политическая воля президента. "Этого, опять же, я не вижу", - сказал экс-генпрокурор.

Кроме того, не исключено, что обиженный за своё бесславное увольнение экс-генпрокурор, укоренившись на должности директора НАБУ, начнет свою вендетту, направленную, в том числе, против тех, кто сейчас у власти. Поэтому сложно представить, что у Зеленского согласятся на Рябошапку в качестве нового директора НАБУ. По крайней мере без гарантий от наших партнеров, Бюро не тронет ближайшее окружение или и самого гаранта. Но никто таких гарантий не даст.

Существует мнение, что в высших коридорах власти не прочь видеть главой Антикоррупционного бюро нынешнего заместителя директора Гизо Углаву - он устраивал многих. Впрочем к этой фигуре критически относятся общественные антикоррупционеры - так называемые "шабунята".

В то же время представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский допускает продолжение работы Сытника на должности до завершения его каденции. Похоже, уже начались торги, в которых, как временная фигура, большинство, включая послов, устроит Углава. Однако Сытник не сдается и пытается цепляться за кресло.