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АНАЛИТИКА

Между Байденом и Коломойским. Как Тимошенко поможет Зеленскому встать с неудобного шпагата

11:32 16.03.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Говорят, что при создании коалиции на Банковой согласны включить в квоту «Батьківщини» посты вице-премьера и двух министров, несколько должностей глав ОГА и заместителей министров.

Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко еще с декабря ведет переговоры с Владимиром Зеленским о новой коалиции и обсуждает людей от своей политсилы на должности министров. Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» народный депутат от «Батьківщини» Михаил Волынец.

«Переговоры ведутся еще с прошлого года. Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, наиболее достойные, могли бы стать министрами», - сказал народный депутат.

В принципе, слухи о таких переговорах ходят давно. 20 февраля сама Тимошенко в эфире того же телеканала подтвердила возможность создания коалиции партий «Слуга народа» и «Батьківщина» и формирования нового правительства. «Консультации ведутся о том, как объединить парламент, сделать так, чтобы сильное правительство могло объединить страну», - заявила она.

Вечером 15 марта Тимошенко вновь выступила на том же телеканале. Она подтвердила, что партия «Батьківщина» сделала партии «Слуга народа» предложение о создании коалиции в Верховной Раде и переформатировании правительства. «Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невосстанавливаемым, мы просто можем пройти точку невозврата, давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно», - заявила она.

«И я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение - продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики», - резюмировала Тимошенко.

Список требований Тимошенко

Подчеркнем, что речь идет не о легком политическом флирте, а о полноценном браке по расчету. Стороны должны публично объявить о создании коалиции. После этого коалиция получит право сформировать новое правительство, и Тимошенко наверняка захочет максимально воспользоваться этой возможностью.

Разные источники сообщают, что на Банковой согласны включить в квоту «Батьківщини» пост вице-премьера и еще два министерства. Также люди Тимошенко могут получить несколько должностей глав ОГА, директоров госпредприятий, заместителей министров.

Но это не все. Помимо подарков в виде кресел для своих людей лидеру «Батьківщини» понадобится брачный контракт - написанная заново программа деятельности Кабмина. Одобрение этого документа Верховной Радой даст новому правительству годичный иммунитет от отставки. И только на таких условиях этот союз имеет смысл для Тимошенко.

Нужно понимать, что для лидера «Батьківщини» вхождение в коалицию - это не только способ усилить свой политический вес в нынешних раскладах. Это еще и рычаг, чтобы поднять свой личный рейтинг и рейтинг партии в глазах избирателей. То есть ей нужны такие победы правительства, которыми она сможет хвастаться, как результатом своего вхождения в коалицию. Поэтому Тимошенко будет стараться сама стать центром принятия решений по социально-экономическим вопросам.

Чрезвычайные обстоятельства для Зеленского

Очевидно, Зеленскому все это не выгодно. И согласиться на это он может только в случае чрезвычайных обстоятельств.

Однако именно сейчас, похоже, эти чрезвычайные обстоятельства наступают. И заявление Волынца, возможно, свидетельствует о том, что Тимошенко пытается подтолкнуть Зеленского к реализации союза, пользуясь благоприятным моментом.

Суть в том, что сейчас Вашингтон настойчиво намекает Зеленскому о необходимости жестких действий против Коломойского. 11 марта состоялось заседание СНБО, примечательное тем, что на нем никаких решений против Коломойского не было принято. Тем самым Зеленский проигнорировал позицию США, которые 5 марта ввели санкции против Коломойского и его семьи.

13 марта крупнейшая ежедневная газета США The Washington Post вышла c редакционной статьей под заголовком «Президент Украины снова попадает под давление США - на этот раз по уважительной причине». Там прямо говорится, чего Джо Байден ждет от Зеленского: «Он должен недвусмысленно порвать с г-ном Коломойским и поддержать уголовное дело против него».

В тот же день большая статья под заглавием «Байден держит Украину на расстоянии вытянутой руки» вышла во влиятельном издании Politico. Там тоже говорится о том, что Байден ждет от Зеленского решительных действий против Коломойского.

В киевских коридорах власти сейчас обсуждается информация о том, что в администрации Байдена существуют две точки зрения на дальнейшие отношения с администрацией Зеленского. Первая сводится к формуле «задание - выполнение - поощрение». Ее сторонником является госсекретарь США Энтони Блинкен. Именно он озвучил санкции против Коломойского и теперь предполагает, что Зеленский отреагирует правильно. Вторая точка зрения предлагает применять к Зеленскому политику не поощрения, а наказания (ввиду уже допущенных Зеленским многочисленных нарушений договоренностей с МВФ). К ее сторонникам причисляют помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. И если Зеленский будет затягивать с действиями против Коломойского (подчеркнем, настоящими, а не показушными), то он может дождаться, что вторая точка зрения победит.

Ахметов подставляет плечо

Поэтому Зеленскому, скорее всего, не удастся долго сидеть на шпагате между Байденом и Коломойским. Но если он все же среагирует на сигналы из Вашингтона, то Коломойский, наверное, нанесет удары в ответ.

Прежде всего, можно ожидать демарша людей Коломойского в Верховной Раде. Конечно, половина их вряд ли захочет воевать одновременно с Банковой и Вашингтоном. Но половина может и сохранить верность Коломойскому, особенно если они у него на крючке. Впрочем, показательный демарш Александра Дубинского этому явно не поспособствует.

Если хотя бы пару десятков нардепов из фракции партии «Слуга народа» и группы «За майбутнє» перейдут в жесткую оппозицию к Зеленскому, то монобольшинство фактически перестанет функционировать. И даже юридически оно может развалиться.

Чтобы по-прежнему набирать 226 голосов за нужные законопроекты, Зеленскому нужен союзник. И «Батьківщина» напрашивается: вот я.

Уточним, что Зеленскому нужна дополнительная опора не только в Верховной Раде, но и в регионах. Также ему нужна разного рода помощь в случае досрочных выборов. И ему очень важна медиаподдержка, особенно если Коломойский натравит на него свой телеканал «1+1».

Юлия Тимошенко сама по себе всего этого не обеспечит - ресурсов не хватит. Но ее союзником в этом деле может быть Ринат Ахметов. Не случайно и сама Тимошенко, и Волынец свои заявления о возможной коалиции «Батьківщини» со «слугами народа» делали именно на канале Ахметова. В этом случае можно предположить, что часть портфелей, которые получит «Батьківщина» по своей квоте, будет отдана людям Рината Леонидовича.

Взаимные угрозы

Впрочем, пока что ничего еще не решено. И переговоры о коалиции не мешают обеим сторонам - Зеленскому и Тимошенко - обмениваться публичными ударами.

Так, со стороны Зеленского угрозу в адрес Тимошенко озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. 11 марта на брифинге по итогам заседания СНБО он напомнил, что 16 мая 2008 г. СНБО принял решение (оно было введено в действие указом президента 20 мая 2008 г.), которым Кабинету Министров было поручено в двухмесячный срок подготовить и обеспечить внесение законопроекта о прекращении с 2017 г. действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации. Премьером тогда была Юлия Тимошенко.

«Этот законопроект по неизвестным нам причинам не был разработан. Мы считаем, что это был первый кирпич, с которого началось разрушение всей системы нашей безопасности. Это привело к тому, что в 2010 г. появились так называемые Харьковские соглашения...» - заявил Данилов и провел дальше логическую цепочку к российской оккупации Крыма и Донбасса.

В свою очередь, Тимошенко на заседании согласительного совета парламента 15 марта произнесла в адрес Зеленского критическую речь и завершила ее прямыми обвинениями в коррупции. «Подменяется старая олигархия новой олигархией, - подчеркнула Тимошенко. - Продолжается коррупция в НАК "Нафтогаз", никто не создал временную следственную комиссию, хотя и обещали, по проверке тарифов, продолжают работать компании-посредники, которые закупают украинский дешевый газ и продают людям втридорога, никакого контроля. Это что, новый президентский бизнес и новая олигархия создается?»

Все эти взаимные удары - это на данный момент элемент торгов. Стороны предупреждают друг друга, по каким больным местам они будут бить, если запланированный союз сорвется. Так что в любом случае развитие событий будет интересным - независимо от того, создадут они коалицию или нет.
 

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