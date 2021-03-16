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Рынок рискует столкнуться с дефицитом топлива из-за остановки поставок Proton Energy Group
10:56 16.03.2021 |
Анализируя ситуацию с приостановкой поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A. с 1 апреля, директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прогнозирует возможный дефицит топлива накануне начала посевной кампании.
«Накануне апреля с его пиковым весенним потреблением - новость об остановке поставок, мягко говоря, не очень хорошая. Оперативно заместить такой объем можно, но очень сложно (активизация потребления происходит не только в Украине)», - пишет эксперт на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, в 2020 году Proton Energy Group S.A. обеспечила около 22% украинского рынка дизтоплива и сжиженного газа.
Основным выходом из ситуации по дизтопливу эксперт видит увеличение морских поставок, которые, по его мнению, необходимо нарастить вдвое, до 200 тыс. т. «В прошлом году в среднем было 65 тыс. т, рекорд зафиксирован осенью 2019 года - 153 тыс. т. И если в апреле включатся переходные объемы (неплохие запасы были в портах Одессы и Южного), то в май рынок войдет абсолютно «сухим», - отмечает он.
Кроме того, С.Куюн выразил надежду, что к маю трейдеры найдут дополнительные объемы поставок, в частности, из Польши, Литвы и Беларуси.
«Ну, и ждем реакции украинских нефтепереработчиков, в частности «Укртатнафты». Они так хотели пошлин и ограничений на российский продукт, вот - получите, ваш выход!» - добавил он.
В то же время, по мнению эксперта, быстро найти замену поставкам сжиженного газа на внутренний рынок не удастся.
«На рынке дефицит, последствия которого уже почувствовали в цене все, кто «на газу». Недостающий объем может быть привезен по морю и через сухопутные границы. Не сразу, но может», - отмечает он.
Как следствие, по мнению С.Куюна, цена автогаза может вырасти на 1 грн/л.
«И это только за счет более затратной логистики альтернативных поставок. Независимо от этой ситуации мы ожидаем повышения закупочных цен из-за продолжающейся нехватки на внешнем рынке. Так что гривной на литре дело очевидно не ограничится. Но без топлива эта категория потребителей не останется - всегда есть бензин», - считает он.
Между тем, С.Куюн отмечает, что ситуацию с ценами на дизтопливо спрогнозировать сложнее. «Здесь логистическая составляющая большого значения не сыграет, все будет зависеть от достаточности предложения. Если будет нехватка хотя бы 1% в балансе, это способно неконтролируемо взвинтить цены», - заявил эксперт.
Впрочем, как будут дальше развиваться события на украинском рынке нефтепродуктов, по мнению эксперта, по большому счету, будет зависеть от позиции Кремля и его решения остановить поставки в Украину или найти нового оператора.
С.Куюн отметил, что «Протон» не единственный поставщик, который везет российские нефтепродукты в Украину. Также импортируют «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть», ТАИФ, «Русснефть» и другие, и их украинские контрагенты тревожных сигналов пока не получают.
«Проблема в том, что если в Москве решат не поставлять «Роснефть», то велика вероятность остановки и других экспортеров. И вот тогда масштабного кризиса не избежать. С другой стороны, в апреле-мае будет больно, но к лету все войдет в свою колею, и ждать новостей из России больше не будет потребности», - подытожил он.
Как сообщал enkorr, Proton Energy Group S.A. приняла решение прекратить сотрудничество и поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. Компания объяснила это своими рисками в связи с открытым преследованием силовиков и рисками контрагентов.
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