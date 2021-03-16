«Дубина» против или для «слуги народа»: Чем будет заниматься исключенный из партии Александр Дубинский

Ігор Петренко / Depo.ua

Зеленский на примере Дубинского, похоже, демонстрирует готовность частично удовлетворять, как ему кажется, пожелания Вашингтона. Но это лишь точечные вещи. Они не дают оснований понять главное: готов ли нынешний президент сделать ряд шагов для реального ограничения влияния олигархов на политические решения.

Вчера Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Сам он в Телеграм-канале назвал ситуацию действиями аферистов, захвативших руководство Киевской областной организацией партии ("слуг" из Киевской области до недавнего времени возглавлял Дубинский).

В партии же объяснили решение тем, что их уже экс-коллега нарушил устав и оказал неповиновение руководящим органам "Слуги народа". Партийным вождям не понравилось, что на следующий день после съезда партии власти, который состоялся в субботу, 13 марта, Дубинский собрал подконтрольных ему членов Киевской областной организации "слуг", и те переизбрали его своим председателем без предварительного утверждения лидером партии Александром Корниенко. Об этом решении в видео в соцсетях сообщил сам Дубинский.

Пикантность ситуации заключается в том, что параллельно прошло другое заседание Киевской областной организации "Слуги народа", где избрали другого руководителя облорганизации, нардепа-"слугу" Андрея Мотовиловца. Здесь же, на центральном партийном сайте, и появилось сообщение под заголовком "Александр Дубинский исключен из партиии"Слуга народа"". Теперь будет интересно посмотреть не только на дальнейшую судьбу "изгнанника", но и какая группа влияния в "зеленой" команде возьмет под контроль столичный регион. Поэтому следим за ручками "новых лиц".

От санкций до изгоя: Почему Дубинский перестал быть "слугой"

Отсчет системных проблем Дубинского начался 11 января - с введения министерством финансов США санкций против семи граждан Украины и четырех организаций, которые были названы частью связанной с Россией сети, лидером которой был член украинского парламента Андрей Деркач. Последнего в Вашингтоне твердо называют "российским агентом".

Мириться с присутствием в своих рядах подсанкционного нардепа на Банковой в ее нынешнем положении не могут даже при большом желании закрыть глаза на проблему. Поэтому в феврале на собрании фракции президент Зеленский призвал Дубинского выйти из партии, но тот в свойственной ему очень образной манере отказался. И все же через несколько дней из парламентской фракции "Слуги народа" нардепа исключили. Грозовые тучи над головой владельца шикарного автопарка начали собираться и с другой стороны: 19 января Офис генпрокурора открыл два уголовных производства в отношении этого деятеля.

После бурных февральских событий Дубинский ушел в информационную тень. Могло даже показаться, что события прекратили развиваться в негативном для него направлении. В кулуарах съезда 13 марта председатель партии "слуг" Александр Корниенко говорил журналистам об отсутствии у него "сложившихся претензий" к Дубинскому. Более того, на съезде его даже избрали в новосозданный руководящий орган "слуг" - Национальный совет общин, куда автор мема "мама любит скорость" вошел как руководитель областной парторганизации. Именно после этого и было организовано оперативное свержение Дубинского с кресла в Киевской области, а затем и вообще лишение его членства в партии.

Вечером в комментариях в соцсетях нардеп выложил видео, в котором заявил, что его исключение из партии является решением одного человека - Зеленского.

Сбитый летчик, важен ли запасной: Что теперь будет делать Дубинский

По тону этого видео можно спрогнозировать и дальнейшую политическую судьбу Александра Дубинского. В Верховную Раду он был избран от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в Киевской области. Поэтому, даже оказавшись за пределами президентской политической силы, он все равно останется в парламенте. Отозвать его могли бы избиратели округа, по которому Дубинский был избран депутатом, но реализовать такое свое гипотетическое желание они не смогут: соответствующий механизм в Украине не прописан, несмотря на обещания нескольких поколений народных избранников. Кто знает, возможно, этот механизм теперь создаст "Слуга народа", которая в 2019 году прошла в Раду, обещая, в том числе, принять процедуру отзыва нардепов по народной инициативе.

СМИ уверенно связывают нардепа-изгнанника с интересами миллиардера Игоря Коломойского. До начала политической карьеры "уже не слуга народа" был руководителем программы "Деньги" на телеканале "1+1", которая запомнилась в том числе и специфическими расследованиями, направленными против недругов олигарха. И если нынешнее давление со стороны властных структур США на украинскую власть относительно начала уголовного преследования Коломойского в Украине достигнет цели, то в ответ на такую "несправедливость" Игорь Валерьевич может начать настоящее давление на Банковую, включив в этот процесс и свою "говорящую голову", как недоброжелатели называют избранника жителей Киевщины.

Впрочем, пока не похоже, что бывшему владельцу "ПриватБанка" время открывать фронт войны против действующей власти, прародителем которой он сам себя называл в многочисленных интервью 2019 года. Но это не значит, что сейчас не делается задел на возможное будущее. В первые дни марта 2021 года Дубинский заявил о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "Дубина - слуга украинского народа". Пока туда вошли считанное количество "слуг". На первый взгляд, эта затея напоминает троллинг в фирменном стиле Дубинского. Но ситуация может измениться, и объединение, пока напоминающее кружок по интересам, может превратиться в политическую силу, если "Дубину" и ее лидера начнут популяризировать на "1+1", ловя хайп на темах негатива в действиях власти, продолжая мочить премьера Шмыгаля и правительство и нанося имиджевые пробоины Зеленскому.

Дубинский не только заявил, что партии "Слуга народа" вообще не существует (далее существование партии признал, но назвал бывших коллег партией "Слуга аферистов и мошенников"). Этот депутат начал атаковать лично президента, называя того монархом. И между прочим, напомнив ему: "Нас с Вами показывали на одном и том же телеканале, который, безусловно, помог нам в нашей с Вами политической карьере". Речь идет, конечно, о "1+1".

Стоит обратить внимание и на пассаж, в котором Дубинский представляет себя чуть ли не как жертву "преследований Порошенко", тогда как Зеленский в то время, "как и много лет до этого, просто спокойно занимался своим бизнесом, поддерживая теплые отношения и со всеми олигархами, и со всеми президентами". Главное экс-журналист сказал напоследок: мандат он не отдаст, и требует от президента по образцу Голобородько из сериала "Слуга народа" "послать в ж...пу тех, кто пытается незаконно осуществлять внешнее управление независимым и суверенным государством".

Кстати, технология "патриотический поворот", которая сейчас реализуется властью, если ее не оценят избиратели в Украине и партнеры на Западе, может смениться другой, с антизападными мотивам вроде "обещали и обманули" или "обойдемся и без ваших денег". И вот здесь"слугам" снова может пригодиться Дубинский с его богатым опытом во всем видеть заговор "внешнего управления"...