Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского

Тарас Паньо / Depo.ua

Колонка во влиятельной вашингтонской газете, которая максимально откровенно озвучивает отношение Белого дома к навечно отложенной "войне Зеленского с олигархами", стала своеобразным и опасным вызовом для украинского президента.

Опубликованная на выходных редакционная колонка в The Washington Post, на первый взгляд, не содержит ничего экстраординарного. Просто мысли редакции влиятельного издания на тему того, почему президент США Джо Байден не спешит поговорить со своим украинским коллегой.

Среди причин такого молчания - ожидания новой администрации США, касающиеся больших усилий в борьбе с коррупцией, ряда реформ, в частности, в сфере судопроизводства, а также поддержки уголовных обвинений против олигарха Игоря Коломойского.

Что удивляет в этой колонке, так это четкий и безапелляционный тон изложения. Создается впечатление, что авторы не делают предположений относительно поведения Белого дома. Они констатируют факты. Используя формулировки типа следующих: "Он (Зеленский - ред.) должен однозначно порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение против него".

Подобный тон наталкивает на логическое предположение. Или авторы колонки из каких-то источников действительно знают причины и логику действий администрации Байдена. Или текст, не подписанный конкретным автором, является не "мнением", а дипломатическим посланием для Киева. Которое по очевидным соображениям решили сделать публичным - но не захотели озвучивать на официальном пресс-брифинге у Байдена или в Государственном департаменте.

Это сообщение ставит своеобразную точку в длительных разговорах относительно вероятного контакта между Байденом и Зеленским. В отношении которых украинские чиновники настроены, как правило, очень оптимистично. Начиная еще с посла Украины в США Ельченко. Который в январе обещал "очень скоро" телефонный разговор, вскоре после которого может произойти и встреча. Но прошла зима, вернулся домой Ельченко, а с разговором все не складывается.

Конечно, объясняя отсутствие контактов на официальном уровне, спикеры со стороны США говорят о том, что "Байден ... крайне сосредоточен на преодолении пандемии коронавируса", и что "планы поездок не разработаны" - и другие дипломатично взвешенные вещи.

Но колонка в The Washington Post фактически ставит точку в возможном конфликте интерпретаций на эту тему. Все заинтересованные знают, чего требует от Банковой Вашингтон. При этом дипломатический этикет не нарушен, поскольку редакционная колонка, пусть даже и во влиятельной газете - это всего лишь редакционная колонка.

И теперь Банковая стоит перед непростым выбором. И это только в тактической перспективе вопрос касается того, удастся ли Зеленскому поговорить или встретиться с Байденом.

С точки зрения стратегии, выбор гораздо масштабнее. Поскольку в случае выполнения требований Вашингтона Зеленский может оказаться перед медиаатакой, справиться с которой Банковая, по всей вероятности, не сможет.

С другой стороны, отказавшись реагировать на настойчивые предложения Белого дома, Киев станет на путь как безопасностной, так и финансово-экономической деградации, обнуления перспектив углубления сотрудничества с НАТО и постепенного возвращения к геополитической траектории "типичной постсоветской страны". В конце которой маячат "скрепы" и "общий дом".

И отделаться какими-то косметическими мерами на этот раз не удастся. Ни возврат части полномочий "молодым антикоррупционерам", ни даже посадка еще пары-тройки должностных лиц "Приватбанка" времен Коломойского Вашингтон, похоже, не удовлетворят. Как и подготовленный - но так и не поданный в Верховную Раду - проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Нужна как реальная и тотальная судебная реформа, так и радикальное сокращение влияния олигархов на государственную политику. И первое, и второе будут процессом длительным, конфликтным, и, имея в виду медийные ресурсы Коломойского и других, даже фатальным для избирательного рейтинга действующего президента Украины.

"Пережив президента США, который стремился его коррумпировать, Зеленский теперь имеет возможность сформировать партнерство с Байденом, которое может решающим образом содействовать попытке Украины освободиться от России и присоединиться к демократическому Западу. Ему следует воспользоваться этой возможностью" - оптимистично резюмировали колонку в WP ее неизвестные авторы. Вдохновит ли эта перспектива действующего президента Украины - покажут уже ближайшие недели.