Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии

Политическая партия "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии, сообщается в распоряжении председателя партии Александра Корниенко.

Как поясняется в документе, 13 марта 2021 года распоряжением председателя партии на 14 марта 2021 было созвано собрание (конференцию) Киевской областной организации "Слуги народа" для решения вопросов переизбрания руководящих органов этой организации. На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии "Слуга народа" был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

В то же время 14 марта Александр Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации.

В партии подчеркнули, что рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами политсовета и Национального совета громад - в соответствии с уставом политсилы.

В "Слуге народа" заявили, что такими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава партии. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию "Слуга народа", что недопустимо в силу положений устава.

Документ также доводит до сведения Дубинского, что он может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.

Как сообщалось, Вашингтон 11 января 2021 года включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности народный депутат фракции "Слуга народа" Дубинский и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне утверждают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании 2 февраля официально объявил об исключении народного депутата Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", согласно решению фракции от 1 февраля 2021 года.