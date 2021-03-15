Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем

Вадим Денисенко / Depo.ua

Речь Зеленского после очередного заседания СНБО можно считать программной. Ведь он поставил перед нами цели, которые ему вряд ли удастся воплотить в жизнь. Но именно в пиаре этих целей и лежит будущее правление Зеленского.

Итак, что же сказал Зеленский и что он будет в дальнейшем делать?

1. Никакого внешнего управления нет. Нас никто не заставит что-то делать (и мы сами решим как и кого наказывать). В переводе на человеческий язык это означает, что Зеленский попытается демонстрировать всем нам, что никаких решений под внешним давлением он не принимает. И это касается не только Коломойского, но и дела вагнеровцев, и многого другого.

Такая игра, конечно, красивая, но в ней каждый последующий шаг может сужать возможности для маневра. Нам нужно создавать массу локальных коалиций по решению конкретных маленьких задач, ради того, чтобы навязывать миру свою повестку.

Вместо этого, вся наша дипломатическая машина работает только над одним: пригласить как можно больше гостей на 24 августа без предложений по двусторонним или несколькосторонним прорывам. А на самом деле это - попытка консервирования нынешнего статуса-кво, без понимания того, что законсервировать ничего не удастся.

2. Главный враг Порошенко и он будет наказан. Линия - дружба с Медведчуком и сдача Крыма и Донбасса - ключевая в дальнейшей риторике Зеленского. Собственно, если говорить о выступлении, то оно направлено не против олигархов. Главный враг очерчен четко и однозначно - это Порошенко.

3. Харьковские соглашения, которые "стали основой для сдачи Крыма" - это долгоиграющий проект, который позволяет сделать две важные вещи: держать в тонусе Порошенко и Турчинова с одной стороны, но также они подвешивают сразу 250-300 действующих политиков среднего (регионального) звена.

По сути, это подвешивание ряда людей с возможным последующим шантажом. Но, повторюсь, это представление имеет одну главную цель: перед предстоящими выборами сыграть в игру: Порошенко сдал Крым и Донбасс в угоду бизнес-проектам с Медведчуком. И попутно позволит поставить в правильное стойло пару сотен региональных князьков.

4. Упоминание фамилий олигархов - это не борьба с олигархами. Их пока никто особо трогать не будет. Правда, плохая новость для них состоит в том, что в планах Банковой попробовать предложить каждому из олигархов чем-то поделиться, чтобы показать имитацию борьбы.

Так планируется предложить что-то отдать в собственность государства, чтобы повторить 2005 год и возвращение Криворожстали. И здесь пока мы не понимаем, какие аппетиты будут у власти и как будут проходить торги с олигархами. Пока это только проект без конкретики.

5. Еще один важный посыл, который мало еще кто понимает, звучит так: у нас начинается новый передел собственности. Основа передела - земля и недра.

Последние 6 месяцев работала группа людей, которая исследовала: что, кому и где принадлежит. Карта земель накладывалась на карту выданных лицензий. И сейчас составлен список тех, кто может в первую очередь попасть под раскулачивание. Перед нами разыграют историю об отбирании "мертвых" лицензий у людей из ближайшего окружения Порошенко. Очевидно, будут раскулачены несколько известных владельцев земельных участков, совпадающих с окружной вокруг столицы.

Но это - вершина айсберга. Под водой останется огромная схема по перераспределению земель и лицензий. И у нас в ближайшие годы может появиться ряд новых мультимиллионеров, которые станут счастливыми "инвесторами" в наши недра и землю.