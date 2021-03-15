Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон

Разделение Украины на функциональные зоны нашло свое отображение в Государственной стратегии регионального развития на 2021-27 годы, одобренной еще в августе прошлого года. Тогда в министерстве отмечали, что принимали во внимание особенности развития и проблемы каждой территории. Таким образом определили 10 типов территорий: горные районы украинских Карпат; побережье Черного и Азовского морей; природно-заповедные территории; приграничные территории и приграничные территории в неблагоприятных условиях и на линии разграничения; сельские поселения в неблагоприятных условиях; городские агломерации; центры экономического роста; монофункциональные городские поселения; временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым. "Центральным объектом документа мы определили различные типы функциональных территорий, и отошли от обычной привязки к границам определенных административно-территориальных единиц - как то области, районы, или села, поселки, города", - пояснял тогда идею государственной стратегии министр регионального развития Алексей Чернышев.

С августа прошлого года о ноу-хау Минрегиона уже успели подзабыть, тем более что предложенные нововведения власть не особо и пиарила. Но вот недавно Чернышев вспомнил о них в интервью "Левому берегу". По его словам, 10 функциональных зон "удачно и системно разработаны, так как дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями". «Например, первая зона из десяти - горные территории Украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов - Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Мы знаем это из опыта Одесской, Херсонской, Запорожской областей. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные: в первом случае - в неблагоприятных условиях, во втором - наоборот. Есть монофункциональные города, например шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики", - рассказал министр. И добавил, что проекты по функциональным зонам уже разрабатываются.

Но действительно ли Чернышев со своими зонами заслуживает аплодисментов? Начнем с того, что инициатива Минрегиона входит в конфликт с реформой децентрализации, поскольку сами громады, а не Киев, должны определять приоритеты в развитии своих территорий. Также немаловажным будет напомнить, что территориально-административное устройство и функции местных властей уже определены законами, а зоны от Минрегиона выглядят как искусственная надстройка. 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году надо решить ряд задач для завершения децентрализации, в частности, призвал народных депутатов утвердить изменения в Конституцию (речь идет о введении института префектов), чтобы по итогам реформы сохранить унитарное устройство страны. Эти изменения не предусматривают никаких "зональных" или прочих навязанных сверху звеньев в отношениях центра с регионами. Проще говоря, предложенная Минрегионом схема никак не вписывается в ту систему управления, которая выстраивается в рамках реформы децентрализации. Ведь что означает финансирование центром отдельных территорий в обход областей? Сильнейший конфликт - искусственно созданный на ровном месте.

К слову, схожий подход к делению территорий существует в России, где указом Путина в 2000 г. создали восемь федеральных округов. В Конституции РФ они не предусмотрены, но против такой системы управления регионами там никто не перечит. Руководят федеральными округами представители президента, де-юре они просто координируют работу местной власти с центром, но де-факто являются государевым оком с большими полномочиями. Однако для Украины такой вариант управления регионами не подходит, мы не многонациональное федеративное государство, в котором центральной власти надо бдеть, чтобы субъекты федерации не заявили о своем праве на самоопределение. Сепаратизм у нас - зараза, привнесенная извне. Тем более украинцы на примере войны на Донбассе уже хорошо поняли, чем оборачиваются раскольнические игры.

Другое серьезное замечание к инициативе министерства Чернышева - сам подход к зонированию. Возьмем, к примеру, зону украинских Карпат. Она охватывает несколько областей и пересекается с пограничной функциональной зоной. Здесь сегодня активно развивается туризм и для усиления этой сферы необходимо строительство инфраструктурных объектов. Но можно ли представить отдельное развитие инфраструктуры карпатских территорий без Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода? Чтобы доехать до курортов и санаториев, нужны качественные дороги не только на подъездах к Яремче или к Славскому, а и по территориям, которые в функциональную зону украинских Карпат не включены.

Или возьмем зону Азов - Черное море. Не совсем понятно, почему в Минрегионе считают, что в Одесской, Херсонской и Запорожской областях одни и те же проблемы. Большая часть Одесской области не прилегает к морю, и если центральная власть считает, что в этом регионе надо развивать прибрежные территории, то сразу возникает вопрос - а какую участь в министерстве уготовили той части Одесчины, где моря нет? Или степной части Херсонщины?

Отдельной критики заслуживает выделение зон "городские агломерации" и "монофункциональные городские поселения". Развитие крупных городов и прилегающих к ним меньших по численности населения - важный элемент региональной политики, однако он регулируется местными властями, мэрами городов, его нельзя искусственно подталкивать или тормозить. Что же касается монофункциональных городов, то у нас их осталось не так много. Они в основном расположены в старопромышленных Краматорской, Центрально-Луганской, Южно-Луганской агломерациях и Северодонецкой-Лисичанской конурбации. А в подавляющем большинстве регионов местечек, которые живут благодаря одному-двум градообразующим предприятиям, нет. Или же они уже вошли в составы новосозданных ОТГ.

Главная же претензия к проекту функциональных зон от Минрегиона - отсутствие масштабного видения реформы, прогноза, что будет с этими территориями хотя бы лет через десять. В министерстве хотят экспериментов? Для этого существует такой вариант, как пилотный проект. Взять, скажем, самое сложное направление - развитие сел, находящихся в неблагоприятных условиях. Тем более его министру Чернышеву подсказал президент Зеленский, инициировавший программу "Новое село". Сработает "пилот", не будет конфликтов с местными властями, тогда можно переходить на следующий этап. Пока же, увы, проект выглядит так, будто кому-то хочется порулить бюджетными финансовыми потоками в обход исполнительной вертикали.