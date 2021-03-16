Позитив недели. Расследователь Bellingcat Христо Грозев провел в Киеве съемки для фильма о «Вагнергейте»

"Вчера (10 марта) в Украине работал целый день Христо Грозев, известный расследователь группы Bellingcat. Он записал серию интервью с теми людьми, кто был осведомлен по делу "вагнеровцев". Конечно, я думаю, что у Христо есть большое количество информации и данных об этом деле. Думаю, что после этого фильма не будет уже никаких сомнений, что операция была, и что она была провалена, к сожалению, украинской властью - это станет общеизвестно", - сообщил в эфире программы "Час Ч" на "5 канале" журналист Юрий Бутусов.

По его информации, глава Офиса президента Андрей Ермак не встретился с расследователем и не дал комментариев относительно провала спецоперации по задержанию "вагнеровцев". В тоже время, по словам Бутусова, интервью Грозеву дали два чиновника, офицеры Главного управления разведки Министерства обороны, которые непосредственно были причастны к проведению спецоперации, занимались и разрабатывали ее и должны были задержать террористов. Также интервью было записано с пятым президентом Петром Порошенко, который санкционировал эту операцию в конце 2018 года, с народным депутатом Михаилом Забродским и еще рядом лиц.

В марте первые "Нептуны" передадут в украинские войска

Опытные образцы украинской берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами РК-360МЦ "Нептун" в течение марта 2021 будут переданы в состав украинской армии. В Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины уже сформирован соответствующий подраздел. Об этом со ссылкой на министра обороны Андрея Тарана сообщил портал Армияinform.

По его словам министра, "Нептун" - это вооружение нового поколения, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе ВМС РК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе.

Андрей Таран также отметил, что действующие составные части комплекса уже пригодны к выполнению боевых задач в составе Военно-Морских Сил Украины. А первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна", которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс в составе боевых воинских частей.

Украинские военные провели учения вблизи аннексированного Крыма

Подчиненные Командованию Объединенных сил ВСУ подразделения провели учения по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника, которые состоялись на границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Как отмечает Defense Express, главной целью учений является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры. По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, такие тренировки сейчас происходят в условиях приближенных к боевым как днем, так и ночью.

Во время проведения учений, для оперативной передислокации подразделений и огневой поддержки были привлечены отечественные бронемашины "Казак-2" и "Дозор-Б".

ХКМБ готовит к передаче морским пехотинцам партию модернизированных БТР-4

Первая партия модернизированных бронетранспортеров БТР-4 готовится к передаче морской пехоте ВМС Украины. Пехотинцы должны получить 60 бронетранспортеров с улучшенной плавучестью. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Бронетранспортеры получили дополнительные поплавки, кроме того, воздухозаборник двигателя вынесен выше корпуса. Это позволяет бронемашине высаживаться в море с десантных кораблей, как это было продемонстрировано десантированием в воду с катера ВМСУ L434 «Сватово» в прошлом году.

Издание напоминает, что Министерство обороны заключило договора с ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения" (ХКБМ) на поставку ВСУ 75 бронетранспортеров БТР-4Е (из них 60 в версии для морской пехоты), одного командирского БТР-4К и одной бронированной ремонто-эвакуационной машины БРЭМ -4РМ.

Украина налаживает отношения в сфере ОПК с Афганистаном

12 марта состоялась рабочая встреча руководства Государственного концерна "Укроборонпром" с заместителем министра обороны Исламской Республики Афганистан Абдуллой Ракеби. Как сообщает пресс-служба концерна, стороны обсудили ряд актуальных вопросов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, о поставках, капитальном ремонте и модернизации техники, предоставления услуг по гуманитарному разминированию территории Афганистана и обучению специалистов по противоминной деятельности.

А в "Украинской бронетехнике" сообщили, что ведут с представителями Афганистана переговоры о поставке в эту страну бронемашин и минометов. Интерес представителей афганских силовых структур вызвали колесные бронированные машины с противоминной защитой, минометы и выстрелы к ним, а также возможности предприятия в предоставлении ремонтных услуг различных видов бронетехники.

Афганские представители и отечественный производитель по результатам визита подписали соответствующий протокол о намерениях и определили готовность к продолжению процесса переговоров по поставкам украинских образцов вооружения и услуг.

