Пушилин остается. Почему Кремль сохранил должность донецкому гауляйтеру

Олег Полищук / Деловая столица

Публичное противление планам ФСБ по слиянию всея ОРДЛО под «президента» Виталия Захарченко явно имеет серьезную поддержку одной из кремлевских башен в их внутривидовой битве.

На фоне развернувшейся информационно-психологической спецоперации российских топ-пропагандистов о якобы грядущем весеннем наступлении ВСУ в направлении оккупированных районов Донетчины и Луганщины и последующих за этим путинских ответок (к этой ИПСО даже был привлечен глава «Россотрудничества» Евгений Примаков-младший), официальный Киев продолжил муссировать тему мирного плана урегулирования на Донбассе, разработанного совместно Украиной, Германией и Францией и переданного России на рассмотрение. По крайней мере, это опять повторил 9 марта во время онлайн-дискуссии, организованной Немецким обществом внешней политики, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Правда, о чем конкретно идет речь в этом плане, пока доподлинно неизвестно - спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 10 марта пообещал, что он должен быть презентован в ближайшие две-три недели. Еще более способствовал кривотолкам о мирном плане главный украинский представитель в ТКГ Леонид Кравчук, заявив 12 марта «5 каналу» следующее: «План разработан Германией, Францией, доработан Украиной. И сейчас находится на изучении в России. То есть плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией».

Одним словом, коммуникация Банковой с украинским обществом опять сработала в своих «лучших традициях» - сказав «А», в ОП забыли сказать «Б». То есть на ровном месте вновь покрыли тайное мраком в каких-то сиюминутных пиар-интересах. И не столько объяснили украинцам позицию власти в действительно злободневной теме, сколько запутали сограждан и фактически создали благодатную почву для домыслов и всяческой конспирологии.

Устами сожительницы Пушилина

Благо, есть «та сторона» в виде страны-агрессора, которая не смогла воздержаться от комментариев, тем самым немного приоткрыв завесу тайны как по поводу своего отношения к немецко-французско-украинскому мирному плану в целом, так и, в частности, к отдельным его формулировкам. Само собой, непосредственно из Кремля об этом не прозвучало ни звука - за всех пришлось отдуваться кремлевской марионетке, «главе МИД ДНР» Никоноровой.

«Если Киев действительно хочет этот мир возобновить, то нужно не выдумывать некие способы модернизации минских соглашений, не пытаться заменить их новыми сценариями или подменить четко зафиксированный комплексом мер особый статус Донбасса законами об интернировании, переходном правосудии, коллаборационизме и прочими оторванными от реальности терминами», - такие ее слова массово растиражировали российские СМИ. Иначе говоря, Путин (а без отмашки путинского куратора ОРДЛО Козака теперь ни одно заявление местным топ-коллаборантам делать не позволено) четко дал понять, что пока абсолютно не намерен идти навстречу инициативам остальных участников нормандского формата.

А пока Никонорова озвучивала очередные кремлевские ЦУ о «следовании минским соглашениям», ее сожитель по элитной недвижимости под Питером, главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин развернул небывалую медиа-активность. И пребывание на информационном плаву ему обеспечила целая серия интервью настоящим китам российской пропаганды, что без одобрения Кремлем попросту невозможно.

На пропагандистском плаву

Перво-наперво речь идет об интервью Пушилина, которое он дал некогда славной газете «Аргументы и факты», нынче превратившейся в захудалый «боевой листок». Но мы не об этом, а о свежем примере пушилинской раскрутки с помощью известной пропагандистки из «АиФ» Дарьи Асламовой. Впрочем, анализировать бредни Пушилина и о «весеннем обострении», и о Джо Байдене, и о Петре Порошенко с Владимиром Зеленским не имеет особого смысла. Единственное, стоит обратить внимание на его фразу о том, что «границы ДНР не совпадают с границами Донецкой области, наша цель - присоединение народа Донбасса». И вместе с тем на пушилинские «аргументы и факты» по поводу минского процесса.

На этот счет донецкий гауляйтер Кремля был весьма красноречив: «Для нас, для ДНР, это единственная международная площадка, где мы представлены. Кроме этого у нас нет ничего. На минской площадке мы слышны. Это наш голос. Кстати, по этой причине мы и с Луганском не можем объединиться. Так сложилось, что по минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно». Правда, необходимо напомнить, что в минских соглашениях нигде не указываются квазиреспублики даже в форме аббревиатуры из трех букв, а упоминаются исключительно «представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы». Но само по себе такое публичное противление планам ФСБ по слиянию всея ОРДЛО под «президента» Виталия Захарченко явно имеет серьезную поддержку одной из кремлевских башен в их внутривидовой битве.

Чем, собственно, и объясняется сохранение Пушилиным за собой кресла «главы ДНР», и это несмотря на его провалы по всем направлениям. Похоже, большинство путинского «политбюро» считает, что он не до конца исчерпал свой потенциал и еще способен пригодиться. Иначе отключили бы этого «птенца Суркова» не только от крупных российских СМИ, но даже от маргинальных информресурсов в ОРДО. А так к его услугам - главная вечерняя балаболка Соловьев, который намедни довел общение с Пушилиным до нелепого в своей абсурдности апофеоза восхваления. «Ты же решаешь совершенно нереальные задачи. Пытаться с бюджетом что-то как-то, то есть... Я даже не знаю, тебе надо Нобелевскую премию выдавать потом за сведение всех этих невозможных потоков в разумное движение», - как мог, облизал своего собеседника Соловьев. И все это, заметим, было вовсе не в шутку, а всерьез.

