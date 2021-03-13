Котировки на межбанке 12 марта двигались в узком коридоре

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В пятницу, 12 марта, безналичный доллар подешевел на 3 копейки, и неделя на межбанке завершилась в рамках 27,71-27,73 грн/$. При этом средние наличные курсы перед выходными не изменились, закрепившись в старых диапазонах:

* 27,78-27,90 грн/$ - на продаже;

* 27,50-27,70 грн/$ - на покупке.

Сегодня преобладала продажа доллара населением, спрос на него заметно сократился.

Серьезный спад активности произошел на межбанке. Объем сделок просел со $177 млн до $112 млн на площадке Bloomberg. Как и на предыдущих торгах, Нацбанк не выходил на рынок.

"Валютная торговля шла не очень активно, тяги не было ни в одну из сторон. Доминировали на торгах украинские предприятия и банки, иностранцы были незаметны. Котировки двигались в узком коридоре", - описал ситуацию на рынке финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Торговля стартовала на 27,71-27,75 грн/$, после чего несколько часов курсы двигались в рамках 1-2 копеек: сначала уходили на 27,74-27,76 грн/$, а затем на 27,72-27,74 грн/$. А в обед межбанк скатился на 27,70-27,72 грн/$ - активность на рынке была минимальной. Большинство сделок провели до 14 часов. После чего случилась небольшая коррекция уже на минимальном объеме сделок.

"Объемы торгов снизились из-за сезонности - фактора пятницы.

Возможно, снегопад подтолкнул участников торгов закончить работу пораньше", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Будут ли деньги?

На рынке обсуждали в основном одну новость: предстоящее размещение Минфином долгосрочных облигаций внутреннего госзайма, заявленное на 16 марта. Их условно называют семилетками, хотя по факту это ОВГЗ на 6,2 года, поскольку погашение произойдет 26 мая 2027 года.

Обычно долгосрочные бумаги покупают иностранцы, которые в последнее время не сильно жалуют наш рынок: на этой неделе они, по данным Нацбанка, увеличили вложения в наши гривневые ОВГЗ лишь на 1,7 млрд грн (до 101,7 млрд грн), хотя раньше брали в полтора-два раза больше. Например, месяц назад (с 8 по 12 февраля) нерезидентский портфель увеличился почти на 3 млрд грн.

Потому эта тему много обсуждали финансисты: кто-то верил, что иностранцы станут активнее скупать наши гособлигации на следующей неделе, а кто-то - нет.

"Семилетние ОВГЗ - это интересная для иностранцев бумага. Могут и взять. Но все зависит от ставок, на которые согласится Минфин. Ускорение инфляции говорит о рисках, которые в перспективе все равно перетекут в переоценку доллара, и их надо учитывать. При этом понятно, что украинским властям в условиях третьей волны коронавируса будет сложно выполнить план бюджетных поступлений, и средства потребуются. А если вспомнить, что грядут еще и погашения прошлогодних ОВГЗ, то становится очевидно, что ресурсы нужны. Поэтому повышение ставок неминуемо", - отметил Шевчишин.

В 2020 году премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что потолок доходностей для наших ОВГЗ - это 13% годовых. До сих пор правительство на него ни разу не выходило. Максимум, который фиксировался, - 12,5% годовых. Под эту ставки семилетние ОВГЗ размещались 9 февраля, а 19 января эта же бумага стоила 12,49%.

Ключевой вопрос на текущий момент, пойдет ли Минфин на повышение до 12,6-12,7%. Говорят, что примерно на такие цены рассчитывают иностранцы.

"Повышение ставок по суверенным долгам - это сейчас общемировой тренд, который активно поддерживают и стимулируют США. Ведь доходности по их 10-летним казначейским обязательствам (US treasuries) за короткое время взлетели с 0,8% до 1,55% годовых. Поэтому инвесторы рассчитывают на рост ставок и в других странах", - объяснил ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

На ближайший вторник, 16 марта, Минфин заявил размещение одного долларового выпуска ОВГЗ (12 месяцев), а также шести гривневых: 3 и 11 месяцев, плюс на 1,5, 2 и 3 года, да еще 6,2 лет.

От объема покупок облигаций иностранцами зависят объемы продаж доллара на межбанке и, как следствие, курс гривны.

Рефинанс провоцирует инфляцию

Если иностранцы окончательно охладеют к нашим ОВГЗ, то все надежды Минфина будут на наши банки - государственные в первую очередь ("ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк"). Они являются стабильными и самыми активными скупщиками гособлигаций. Это для них выгоднее, чем рисковать и наращивать кредитование бизнеса и населения.

Однако банки будут стараться покупать правительственные облигации в основном за счет рефинансирования Нацбанка и поменьше вкладывать свои ресурсы. Обычно в ОВГЗ вкладываются пятилетние кредиты регулятора. Например, в эту пятницу он предоставил их на 2,48 млрд грн, средства получили 12 банков.

Продолжает работать стабильная схема: получил рефинансирование НБУ под учетную ставку (сейчас под 6,5% годовых) - и вложил в ОВГЗ под 10-12%.

Но она имеет свои негативные последствия для экономики: провоцирует рост инфляции. Ведь рефинансирование Нацбанка - это эмиссия гривны. По итогам февраля Госстат зафиксировал скачок инфляции сразу на 7,5% в годовом измерении, что много. Это, кстати, признавали и в Национальном банке. Там рассчитывали удерживать годовую инфляцию в рамках 5% ± 1%.

Тем не менее рефинансирование пока никто не сворачивает. В распоряжении "Страны" оказалось внутреннее письмо НБУ №40-0007/19895, которым он утвердил свой кредитный график на второй квартал 2021 года. Им предусматривается три тендера на пятилетние кредиты Нацбанка:

* 9 апреля;

* 14 мая;

* 11 июня.

Также 13 раз в апреле-июле регулятор собирается раздавать свои трехмесячные кредиты.

Зампред Нацбанка Юрий Гелетий в начале марта подтвердил слухи о том, что НБУ планирует менять правила своего рефинансирования. Однако признал, что там еще не определились, какую из новых кредитных схем выбрать. Поэтому продолжит работать старая - средства смогут получить все желающие.

Иностранцы диктуют курс

На новую неделю финансисты дают разные прогнозы по курсу доллара по двум сценариям: если иностранцы купят новых ОВГЗ на 3-4 млрд грн, как делали в феврале, и заведут $100-150 млн и если возьмут наших бумаг лишь на 0,5-1,5 млрд грн или вообще не возьмут.

Если нерезиденты будут активными валютными продавцами, казначеи ждут укрепления гривны до 27,60-27,65 грн/$. А без них рассчитывают на сохранение рабочего диапазона межбанка в рамках 27,70-27,80 грн/$.

При этом все надеются, что Минфин любыми правдами и неправдами разместит своих гособлигаций хотя бы на 7-10 млрд грн. Причем с весомой долей доллара. Ведь сегодня правительство сделало крупную выплату по кредиту МВФ - на $414,4 млн (это 296 млн SDR, специальных прав заимствований - валюта МВФ). Но в ближайшее время ему предстоит немало других долговых платежей. Вот график на ближайшую неделю:

* 15 марта - $94 млн процентов по еврооблигациям;

* 16 марта - $84 млн МВФ;

* 17 марта - 613 млн грн процентов по ОВГЗ.