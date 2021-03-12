Расследование Харьковских соглашений. Зачем Зеленский пилит сук, на котором сидит

Юрий Вишневский / Деловая столица

Зеленский доверил ключи от Одесской области Гриневецкому, который, по словам секретаря СНБО Данилова, "фактически открыл дверь военному вторжению" России в Крым.

Итак, состоялось уже четвертое заседание СНБО, предназначенное для создания Владимиру Зеленскому имиджа борца с пятой колонной Кремля. На первых двух заседаниях (2 и 19 февраля) были введены санкции против нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука, супруги Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк, а также против принадлежащих им компаний. Затем 26 февраля в санкционный список попали 10 высокопоставленных предателей-силовиков, которые в 2014-м перешли на сторону врага.

Еще 236 виноватых

И вот 11 марта сделаны новые шаги, в том числе анонсировано уголовное производство в связи с Харьковскими соглашениями. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 г. и действия 236 депутатов, которые проголосовали за это решение.

«Цепочка измены началась не в 2014-м, а в 2010-м, - заявил Данилов. - Без поддержки народных депутатов, которые своим голосованием ратифицировали Харьковские соглашения, фактически открыв дверь военному вторжению, не могли бы произойти попытка аннексии Крыма и временная оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

За подобные действия, анонсировал он, должна наступить не только политическая, а и уголовная ответственность. «Есть отдельное поручение Службе безопасности Украины выяснить, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу, и если СБУ сочтет необходимым, она должна возбудить производство по 111-й статье Уголовного кодекса "Государственная измена" относительно соответствующих лиц», - объявил Данилов.

Напомним, что такое Харьковские соглашения. Так принято сокращенно называть Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 г. в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно этому документу срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если ни одна сторона не выскажет возражений, и установлена арендная плата.

Подсказка социологов

Как свидетельствуют социологические исследования, эта политтехнология (создание Зеленскому имиджа борца с пятой колонной Кремля) частично сработала. Например, замеры группы «Рейтинг» показали, что в январе президентский рейтинг Зеленского заметно упал: с 26,2% (среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором) в ходе опроса 2-4 января до 21,2% через месяц, 2-3 февраля. Однако в течение следующего месяца рейтинг Зеленского уже не падал и даже чуть подрос (правда, лишь в пределах статистической погрешности): 23,1% в ходе опроса 22-23 февраля и 22,5% по итогам опроса 2-3 марта.

По крайней мере, точно не оправдались страшилки, которыми пугали медиа, связанные с пятой колонной Кремля: дескать, Зеленский сам себя загоняет на патриотическое поле, которое охватывает лишь 25% электората - и, мол, Зеленский вынужден будет делить эти 25% с Петром Порошенко и другими непримиримыми конкурентами, а его основной электорат переметнется к пророссийским кандидатам. Ничего подобного, как свидетельствуют социологи, не произошло.

И эта подсказка, наверное, подтолкнула Зеленского продолжать в том же духе. Но для этого нужно предъявлять обществу все новых и новых политических козлов отпущения. Санкции против 10 силовиков, которые перешли на сторону врага в феврале-марте 2014-го, вызвали в обществе лишь слабый резонанс. Вот и придумали пиарщики из Офиса президента углубиться в историю и поднять тему Харьковских соглашений.

Забыли заглянуть в Конституцию

Однако сомнительно, чтобы эта тема дала Зеленскому существенную прибавку к рейтингу. Сомнительно прежде всего потому, что реальное преследование тогдашних нардепов невозможно. В статье 80 Конституции прямо записано: «Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования».

То есть обращение к СБУ о возбуждении уголовного производства против 236 нардепов VI созыва - это не более чем примитивный пиар. Какое-то время он, конечно, будет работать на повышение рейтинга Зеленского. Но если за пиаром не последуют результаты, если не будет никаких наказаний ни для кого из этих 236 персон, то маятник народных настроений качнется в обратную сторону. Украинцы опять будут разочарованы тем, что громкие слова оказались пустыми и за ними не последовало реальных дел.

Впрочем, даже если уголовное наказание невозможно, остается возможность устроить хотя бы нескольким из этих персон политическое наказание. Некоторые из них заседают в нынешней Верховной Раде и имеют руководящие посты в парламентских комитетах. Например, Игорь Палица из группы «За майбутнє» является секретарем комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Сергей Ларин из ОПЗЖ является секретарем комитета по вопросам цифровой трансформации, а Юлия Левочкина из той же фракции имеет пост замглавы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Уже на следующем заседании парламента 16 марта можно будет проверить, является ли заявление Данилова всего лишь пустыми словами. Если нет, то «слуги народа» должны внести проект постановления об изгнании Ларина, Левочкиной и Палицы с их должностей в комитетах. Вероятность этого очень мала. Ибо наказать Палицу - значит поссориться с группой «За майбутнє», которая регулярно помогает Банковой голосами за нужные Зеленскому законопроекты. А Ларин и Левочкина - это ближний круг Сергея Левочкина (Юлия Левочкина его родная сестра, а Ларин был его замом на посту главы администрации Януковича). В последнее время влияние Левочкина на Банковой резко возросло, поэтому сомнительно, чтобы «слуги народа» захотели поднимать этот вопрос (о лишении Ларина и Левочкиной должностей в комитетах).

Кто ответит за назначение Гриневецкого и Демченко

Тем не менее, у Зеленского остается шикарная возможность демонстративно покарать одного из 236 персонажей, которые, как объявил Данилов, «фактически открыли дверь военному вторжению РФ». Это - Сергей Гриневецкий, которого сам же Зеленский своим указом 27 ноября 2020 г. назначил председателем Одесской областной государственной администрации.

Если же преследовать конкретных чиновников, которые разрабатывали и продвигали Харьковские соглашения, то тут СНБО может ненароком уподобиться мифическому змею Уроборосу, пожирающему свой хвост. Инициировав расследование, СНБО рискует выйти на самого себя в лице Руслана Демченко, который с 16 июня 2020 г. занимает должность первого заместителя секретаря СНБО, а с 17 июня, по данным СМИ, еще и возглавляет Комитет по вопросам разведки при президенте Украины. Во времена Януковича Демченко был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел и отвечал за российское направление внешней политики Украины. Именно он готовил, согласовывал и визировал текст Харьковских соглашений. И если уж искать виновных, то первыми в этом списке должны стоять, несомненно, Демченко вместе с Януковичем.

Конечно, Банковая будет всеми силами замалчивать неудобные для нее факты. Но эту тему станут усиленно разгонять конкуренты Зеленского и «слуг народа» в борьбе за патриотический электорат. И они, несомненно, не остановятся только на фигурах типа Гриневецкого и Демченко.

В самом деле, если Харьковские соглашения, по словам Данилова, открыли дверь аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО, то возникают большие вопросы о мотивах, зачем автор этих соглашений Демченко был поставлен во главе Комитета по вопросам разведки и зачем ратификатор этих соглашений Гриневецкий был поставлен руководить Одесской ОГА. Кому и какие двери должны открыть они?

И даже если эти два персонажа в ближайшие дни вдруг чудесным образом лишатся своих постов, это не избавит Зеленского от вопросов о том, почему он и Данилов полтора года молчали о Харьковских соглашениях и держали в своей команде тех, кто к этим соглашениям был напрямую причастен. А вслед за этим напрашивается другой вопрос: от каких таких кошмарных зашкваров пытается Банковая отвлечь внимание, спешно подняв старый скандал, который может больно ударить по ней самой.

...Тем временем приближается премьера документального фильма, который снимают журналисты группы Bellingcat, о проваленной операции украинских спецслужб по вывозу наемников ЧВК Вагнера из России.