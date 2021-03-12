Расследование Харьковских соглашений. Зачем Зеленский пилит сук, на котором сидит

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Расследование Харьковских соглашений. Зачем Зеленский пилит сук, на котором сидит

15:59 12.03.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Зеленский доверил ключи от Одесской области Гриневецкому, который, по словам секретаря СНБО Данилова, "фактически открыл дверь военному вторжению" России в Крым.

Итак, состоялось уже четвертое заседание СНБО, предназначенное для создания Владимиру Зеленскому имиджа борца с пятой колонной Кремля. На первых двух заседаниях (2 и 19 февраля) были введены санкции против нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака и Виктора Медведчука, супруги Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк, а также против принадлежащих им компаний. Затем 26 февраля в санкционный список попали 10 высокопоставленных предателей-силовиков, которые в 2014-м перешли на сторону врага.

Еще 236 виноватых

И вот 11 марта сделаны новые шаги, в том числе анонсировано уголовное производство в связи с Харьковскими соглашениями. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 г. и действия 236 депутатов, которые проголосовали за это решение.

«Цепочка измены началась не в 2014-м, а в 2010-м, - заявил Данилов. - Без поддержки народных депутатов, которые своим голосованием ратифицировали Харьковские соглашения, фактически открыв дверь военному вторжению, не могли бы произойти попытка аннексии Крыма и временная оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

За подобные действия, анонсировал он, должна наступить не только политическая, а и уголовная ответственность. «Есть отдельное поручение Службе безопасности Украины выяснить, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу, и если СБУ сочтет необходимым, она должна возбудить производство по 111-й статье Уголовного кодекса "Государственная измена" относительно соответствующих лиц», - объявил Данилов.

Напомним, что такое Харьковские соглашения. Так принято сокращенно называть Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 г. в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно этому документу срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если ни одна сторона не выскажет возражений, и установлена арендная плата.

Подсказка социологов

Как свидетельствуют социологические исследования, эта политтехнология (создание Зеленскому имиджа борца с пятой колонной Кремля) частично сработала. Например, замеры группы «Рейтинг» показали, что в январе президентский рейтинг Зеленского заметно упал: с 26,2% (среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором) в ходе опроса 2-4 января до 21,2% через месяц, 2-3 февраля. Однако в течение следующего месяца рейтинг Зеленского уже не падал и даже чуть подрос (правда, лишь в пределах статистической погрешности): 23,1% в ходе опроса 22-23 февраля и 22,5% по итогам опроса 2-3 марта.

По крайней мере, точно не оправдались страшилки, которыми пугали медиа, связанные с пятой колонной Кремля: дескать, Зеленский сам себя загоняет на патриотическое поле, которое охватывает лишь 25% электората - и, мол, Зеленский вынужден будет делить эти 25% с Петром Порошенко и другими непримиримыми конкурентами, а его основной электорат переметнется к пророссийским кандидатам. Ничего подобного, как свидетельствуют социологи, не произошло.

И эта подсказка, наверное, подтолкнула Зеленского продолжать в том же духе. Но для этого нужно предъявлять обществу все новых и новых политических козлов отпущения. Санкции против 10 силовиков, которые перешли на сторону врага в феврале-марте 2014-го, вызвали в обществе лишь слабый резонанс. Вот и придумали пиарщики из Офиса президента углубиться в историю и поднять тему Харьковских соглашений.

Забыли заглянуть в Конституцию

Однако сомнительно, чтобы эта тема дала Зеленскому существенную прибавку к рейтингу. Сомнительно прежде всего потому, что реальное преследование тогдашних нардепов невозможно. В статье 80 Конституции прямо записано: «Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования».

То есть обращение к СБУ о возбуждении уголовного производства против 236 нардепов VI созыва - это не более чем примитивный пиар. Какое-то время он, конечно, будет работать на повышение рейтинга Зеленского. Но если за пиаром не последуют результаты, если не будет никаких наказаний ни для кого из этих 236 персон, то маятник народных настроений качнется в обратную сторону. Украинцы опять будут разочарованы тем, что громкие слова оказались пустыми и за ними не последовало реальных дел.

Впрочем, даже если уголовное наказание невозможно, остается возможность устроить хотя бы нескольким из этих персон политическое наказание. Некоторые из них заседают в нынешней Верховной Раде и имеют руководящие посты в парламентских комитетах. Например, Игорь Палица из группы «За майбутнє» является секретарем комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Сергей Ларин из ОПЗЖ является секретарем комитета по вопросам цифровой трансформации, а Юлия Левочкина из той же фракции имеет пост замглавы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Уже на следующем заседании парламента 16 марта можно будет проверить, является ли заявление Данилова всего лишь пустыми словами. Если нет, то «слуги народа» должны внести проект постановления об изгнании Ларина, Левочкиной и Палицы с их должностей в комитетах. Вероятность этого очень мала. Ибо наказать Палицу - значит поссориться с группой «За майбутнє», которая регулярно помогает Банковой голосами за нужные Зеленскому законопроекты. А Ларин и Левочкина - это ближний круг Сергея Левочкина (Юлия Левочкина его родная сестра, а Ларин был его замом на посту главы администрации Януковича). В последнее время влияние Левочкина на Банковой резко возросло, поэтому сомнительно, чтобы «слуги народа» захотели поднимать этот вопрос (о лишении Ларина и Левочкиной должностей в комитетах).

Кто ответит за назначение Гриневецкого и Демченко

Тем не менее, у Зеленского остается шикарная возможность демонстративно покарать одного из 236 персонажей, которые, как объявил Данилов, «фактически открыли дверь военному вторжению РФ». Это - Сергей Гриневецкий, которого сам же Зеленский своим указом 27 ноября 2020 г. назначил председателем Одесской областной государственной администрации.

Если же преследовать конкретных чиновников, которые разрабатывали и продвигали Харьковские соглашения, то тут СНБО может ненароком уподобиться мифическому змею Уроборосу, пожирающему свой хвост. Инициировав расследование, СНБО рискует выйти на самого себя в лице Руслана Демченко, который с 16 июня 2020 г. занимает должность первого заместителя секретаря СНБО, а с 17 июня, по данным СМИ, еще и возглавляет Комитет по вопросам разведки при президенте Украины. Во времена Януковича Демченко был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел и отвечал за российское направление внешней политики Украины. Именно он готовил, согласовывал и визировал текст Харьковских соглашений. И если уж искать виновных, то первыми в этом списке должны стоять, несомненно, Демченко вместе с Януковичем.

Конечно, Банковая будет всеми силами замалчивать неудобные для нее факты. Но эту тему станут усиленно разгонять конкуренты Зеленского и «слуг народа» в борьбе за патриотический электорат. И они, несомненно, не остановятся только на фигурах типа Гриневецкого и Демченко.

В самом деле, если Харьковские соглашения, по словам Данилова, открыли дверь аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО, то возникают большие вопросы о мотивах, зачем автор этих соглашений Демченко был поставлен во главе Комитета по вопросам разведки и зачем ратификатор этих соглашений Гриневецкий был поставлен руководить Одесской ОГА. Кому и какие двери должны открыть они?

И даже если эти два персонажа в ближайшие дни вдруг чудесным образом лишатся своих постов, это не избавит Зеленского от вопросов о том, почему он и Данилов полтора года молчали о Харьковских соглашениях и держали в своей команде тех, кто к этим соглашениям был напрямую причастен. А вслед за этим напрашивается другой вопрос: от каких таких кошмарных зашкваров пытается Банковая отвлечь внимание, спешно подняв старый скандал, который может больно ударить по ней самой.

...Тем временем приближается премьера документального фильма, который снимают журналисты группы Bellingcat, о проваленной операции украинских спецслужб по вывозу наемников ЧВК Вагнера из России.
 

ПО РУБРИКАМ

16:49 Нацкомиссия отложила срок введения новых требований к торговцам ценными бумагами

16:39 Депозитные ставки для физлиц 12.03.21

14:16 Global Emerging Markets Group инвестирует $31 млн в Eurohold, владеющий двумя СК в Украине

12:51 Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2021 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых

12:46 В феврале 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,7% годовых

12:23 Справочный курс гривны 12 марта повышен на 0,7 коп до 27,7361 грн/$1

11:56 Доллар заметно дорожает 12 марта в ожидании заседания ФРС США

11:54 Биржи Азии 12 марта закрылись в основном в плюсе вслед за рынками США

11:12 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12.03.2021

10:56 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.03.21

10:53 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.03.21

10:48 Остаток средств на корсчетах банков 12.03.21

10:46 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 11.03.2021

08:11 Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша, - МВФ

08:07 Стоимость золота снижается 12 марта на укреплении доллара

• дальше…

17:56 Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения

16:59 Зеленский подписал закон об унификации ставок ввозной пошлины на текстильное сырье

15:45 Расходы Фонда соцстрахования на оплату больничных выросли в феврале на 38%

15:40 Руководство Комиссии по азартным играм в первый месяц работы выписало себе премий на 1,2 миллиона

14:20 Метпредприятия Украины за 2 мес. нарастили потребление газа на 6,5%, электроэнергии на 4,9%

13:45 Нефть 12 марта продолжает дешеветь в рамках коррекции

12:02 Розничные сети АЗС за неделю (5-12 марта) подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л

11:39 Вадим Денисенко о Центре противодействия дезинформации: Показательным было то, что не представили руководителя

10:56 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.03.21

10:53 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.03.21

• дальше…

15:49 ЕС продлил персональные санкции против России за агрессию против Украины

09:24 Все взрослое население США должно получить доступ к вакцине от COVID-19 к началу мая – Байден

08:58 США ужесточат санкции против Huawei с целью достижения их однородности

08:47 ЕС введет санкции против чиновников из России, Китая и КНДР

08:42 Европарламент объявил Евросоюз «зоной свободы ЛГБТИК»

08:35 В США и ЕС приветствуют утверждение переходного правительства Ливии

08:26 Почему «Академик Черский» больше года не приступал к прокладке труб «Северного потока - 2»

11.03 США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

11.03 Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине - Волкер

11.03 В ЕС утвердили четвертую вакцину против коронавируса

11.03 ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2021г, ухудшил на 2022г

11.03 Может ли ЕС ввести санкции против Коломойского?

11.03 С YouTube-блогеров начнут взимать налоги в США

11.03 Ультиматум Земана: как президент Чехии наказывает чиновников за нелюбовь к России

11.03 Обидчивый рэпер. Как сын Иванишвили спровоцировал новый политический кризис в Грузии

• дальше…

11.03 Сделали важный шаг к строительству первого платного автобана в Украине - Шмыгаль

11.03 Территория Украины будет иметь 10 функциональных зон - Минрегион

10.03 Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко

04.03 Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

04.03 Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса

04.03 За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

03.03 Онлайн-прописку до конца года запустят по всей стране

02.03 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м

02.03 В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

01.03 Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду

01.03 G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

25.02 Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

24.02 В Украине начал действовать адаптивный карантин

23.02 Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

23.02 «Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

• дальше…

16:54 Микитась вышел из СИЗО

15:59 Расследование Харьковских соглашений. Зачем Зеленский пилит сук, на котором сидит

15:49 ЕС продлил персональные санкции против России за агрессию против Украины

15:40 Руководство Комиссии по азартным играм в первый месяц работы выписало себе премий на 1,2 миллиона

13:53 Бунт на съезде. Почему судьи ослушались Зеленского и выиграли битву за Высший совет правосудия

09:59 Наказать за Харьковские соглашения Порошенко

11.03 «Нормандский формат» для внутреннего использования: Для чего Зеленский делает сюрпризы Путину

11.03 США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

11.03 Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине - Волкер

11.03 Яценко с «ПриватБанка» после задержания переписал состояние на родственников

11.03 Центр противодействия дезинформации начнет работу в следующий вторник – Данилов

11.03 Суд не продлил расследование против Татарова благодаря подчиненным Венедиктовой

11.03 Может ли ЕС ввести санкции против Коломойского?

11.03 НАПК запустило обновленный реестр коррупционеров

11.03 Предупреждение от Путина: Зачем боевики «ЛНР» обстреляли оккупированную часть Золотого

• дальше…

17:47 Renault показала новый логотип

17:26 Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента

12:40 Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти

12:13 Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM

09:51 Фейковый блокировщик рекламы уличили в майнинге Monero

09:11 Власти Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму

08:58 США ужесточат санкции против Huawei с целью достижения их однородности

11.03 Автопроизводители отказались собирать автомобили для Apple — компании придётся довериться Foxconn и Magna

11.03 Пользователи Google Maps скоро смогут дорисовывать неотмеченные дороги и исправлять существующие

11.03 Roblox Corporation взорвала Нью-Йоркскую фондовую биржу. Капитализация компании составляет 40 млрд долларов

11.03 Oppo представила флагман Find X3 Pro со встроенным «микроскопом»

11.03 Стать владельцем Bentley теперь можно за 550 долларов

11.03 Twitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апреле

11.03 Volvo XC60 обновился и стал «умнее»

11.03 Защита Denuvo появится в PlayStation 5

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно