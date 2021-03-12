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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Наказать за Харьковские соглашения Порошенко

09:59 12.03.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

На вчерашнем заседании СНБО было решено, что Служба безопасности Украины должна выяснить обстоятельства принятия Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и, возможно, возбудить дело по статье 111 Уголовного кодекса (госизмена) против некоторых народных депутатов.

Наконец "зеленая" власть поняла, кто же на самом деле сдал Крым. И что произошло это не в 2014 году, когда россияне силой захватили украинский полуостров, а за четыре года до этого, когда только что избранный президент Виктор Янукович и "регионалы" со своими союзниками - коммунистами, литвиновцами и "тушками" из оппозиционных фракций - согласовали документ о продлении пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины до 2042 года. Кульминацией этого стало голосование 27 апреля, которое происходило с драками, дымовыми шашками и яичными атаками на спикера Владимира Литвина.

По словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, если СБУ будет считать необходимым, она должна возбудить дело по ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). "Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике", - уточнил секретарь СНБО.

Напомним, за ратификацию Харьковских соглашений проголосовали 236 народных депутатов: 160 членов фракции Партии регионов, 27 коммунистов, 20 литвиновцев, 13 внефракционных, девять бютовцев и семь нунсовцев. Именно их голоса и стали решающими. Из этого списка на сегодняшний день народными депутатами являются Нестор Шуфрич, Вадим Столар, Сергей Ларин (все - из ОПЗЖ), Андрей Деркач, Дмитрий Шпенов (внефракционные), Игорь Палица ("За будущее"), Сергей Головатый, который работает судьей Конституционного Суда, Александр Омельченко - депутат Киевсовета, Сергей Гриневецкий, возглавляющий Одесскую облгосадминистрацию, и Владимир Литвин, который собрался в ректоры Киевского университета имени Шевченко. Но бесспорным тяжеловесом из тех, кто поддержал Харьковские соглашения, остается Ринат Ахметов - его карточка тоже проголосовала за скандальную ратификацию, хотя его самого физически тогда якобы и не было в здании на Грушевского. Интересно, Ахметова как одну из главных опор режима Януковича на допросы в СБУ будут вызывать в первых рядах? Ведь не секрет, что он имел во фракции Партии регионов значительную по численности квоту и связанные с ним тогдашние депутаты давили на зеленую кнопку.

Не только 236 депутатов. О каком невыполненном Кабмином решении СНБО вспомнил Данилов

"В 2008 году СНБО было принято решение, что в течение двух месяцев Кабинет Министров должен был предложить законопроект, который бы урегулировал вопрос выхода Черноморского флота Российской Федерации в 2017 году. К большому сожалению, этот документ по неизвестным нам причинам не был разработан, и мы считаем, что это был первый кирпич, который дальше начал разрушать всю систему нашей безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые Харьковские соглашения, которые в беспрецедентно короткий промежуток времени - через четыре дня после подписания их в Харькове - были ратифицированы депутатами Верховной Рады", - отметил Алексей Данилов. То есть расследование будет касаться не только 236 депутатов, которые поддержали ратификацию Харьковских соглашений?

На самом деле эта история началась не в 2008 году, а в феврале 2006-го, когда на заседании СНБО под председательством президента Виктора Ющенко обсуждались вопросы пребывания ЧФ РФ на территории Крыма. Тогда и началась дискуссия относительно сроков соглашения с Россией. Победили сторонники вывода российских военных с полуострова после 2017 года. А в мае 2008 года в Севастополь приехал уже покойный мэр Москвы Юрий Лужков, заявивший там, что необходимо вернуть этот город под юрисдикцию России. 16 мая Виктор Ющенко собрал СНБО, по итогам заседания которого Кабмин обязали в течение двух месяцев (до 20 июля) разработать законопроект о прекращении действия соглашения с РФ о пребывании ее флота в Крыму. Кроме того, правительство должно было принять меры по завершению договорно-правового оформления морского участка государственной границы между Украиной и Россией в Азовском и Черном морях и Керченском проливе. Правительство также должно было разработать и утвердить до 1 октября 2008 года комплекс мероприятий, направленных на обеспечение адекватного реагирования на современные угрозы национальной безопасности Украины с моря.

Тогдашний премьер Юлия Тимошенко взяла решение СНБО в исполнение и заявила: "Мы будем делать все, чтобы все действия по Черноморскому флоту были в системе межгосударственных договоренностей и чтобы договоренности были выполнены вовремя". 25 июня 2008 года Кабмин принял два постановления - о порядке согласования с властями Украины передвижений Черноморского флота вне мест их дислокации и о порядке пересечения государственной границы Украины военнослужащими, кораблями и самолетами российского ЧФ. Но, как писала "Украинская правда", Тимошенко их не подписывала, из-за чего возник конфликт между правительством и Секретариатом президента Ющенко. А 28 июня главная чиновница встречалась в Москве со своим коллегой Владимиром Путиным. После ее возвращения в Киев Кабмин еще раз поддержал постановления по ЧФ, однако с обнародованием снова затягивали.

8 августа началась агрессия России против Грузии. Как известно, участие в войне принимал и Черноморский флот РФ. 10 августа Украина предостерегла Россию от применения в конфликте с Грузией кораблей, базировавшихся в Крыму. Тогда возникла проблема: необходимо было установить порядок согласования передвижений, связанных с деятельностью военных формирований Черноморского флота РФ вне мест их дислокации на нашей территории. 13 августа Ющенко собрал Совбез, по итогам которого издал указ, которым фактически закрыл российский флот в Севастополе.

То есть если СБУ будет выполнять поручения Совбеза как следует, то и на эту историю нужно пролить свет. И на роль в появлении Харьковских соглашений других лиц из близкого круга Януковича, ведь ему готовили соответствующие документы в правительстве и, вероятно, и в его Администрации, которую возглавлял Сергей Левочкин. Эксперты говорят, что именно он является идеологом "патриотического поворота" уже нынешней власти. А заодно поинтересоваться, как с молчаливого согласия или даже поддержки украинской власти в Крым зашел и укрепился российский бизнес, почему там безнаказанно действовали откровенно пророссийские партии. Ведь аннексия полуострова готовилась задолго до февраля 2014-го.

Наказать за Харьковские соглашения Порошенко

И последнее. Не секрет, что Петр Порошенко в 2010 году на словах поддержал Харьковские соглашения. Сейчас и провластные, и пророссийские рупоры делают акцент именно на этом, мол, вот с кого СБУ должна начинать. Если одним предложением, Порошенко говорил, что эти соглашения позволили пересмотреть цену на газ, которая была для Украины несправедливой, в то же время сомневался в необходимости продолжать базирование ЧФ России на целых 25 лет. Договоренность о пребывании российского флота в Крыму, заключенная 28 мая 1997 года и ратифицированная ВР 24 марта 1999 года, содержала положение о возможности автоматического продления ее действия на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о прекращении действия соглашения не позднее чем за один год до истечения срока ее действия. Порошенко в том интервью, которое сейчас активно цитируется, допускал продление срока пребывания ЧФ России на пять лет и говорил о проведении переговоров относительно согласованного графика вывода сил российского флота и обеспечения в рамках согласованной процедуры строительства новой военно-морской базы в Новороссийске. Да, он тогда отмечал, что Украина и Россия "действительно дружеские, соседние страны". Но и у Зеленского в 2010 году были телепроекты на России. И не только в 2010-м. И, видимо, также в те времена не считал эту страну агрессором.
 

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