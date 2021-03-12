Курс доллара на межбанке поднялся на копейку. Объемы торгов планомерно растут

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

11 марта безналичный доллар подорожал на 1 копейку и межбанк закрылся на 27,71-27,76 грн/$. При этом средний наличный курс на продаже не изменился, а на покупке подрос на 5 копеек. В кассах сформировались такие ценовые диапазоны:

* 27,78-27,90 грн/$ - на продаже;

* 27,50-27,70 грн/$ - на покупке.

Люди понемногу покупают американскую валюту, активнее всего в регионах - Одесса, Харьков, Днепр.

Объемы торгов на межбанке планомерно растут: сегодня на площадке Bloomberg они поднялись со $153 млн до $177 млн. Без участия Нацбанка, который всю неделю наблюдается за рынком со стороны.

"Ощущается активизация торговли, причем на первых ролях наш бизнес. Больше валюты стали продавать агропредприятия под посевную, а также металлурги. Плюс банки все живее включаются в арбитражные операции, стараясь зарабатывать на разнице в котировках. При этом сегодня были малозаметны иностранцы, не ощущалось значительных продаж/покупок с их стороны", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Безналичная торговля утром стартовала с 27,69-27,71 грн/$, но уже через час-полтора котировки достигли 27,72-27,75 грн/$, а к обеду вышли на 27,75-27,77 грн/$. Итоговый результат с 27,76 грн/$ - это уже результата курсовой коррекции под вечер.

"Налоговые платежи прошли, участники валютного рынка успокоились. Предложение плавно подрастает, но теперь у покупателей хватает ресурса для его выкупа", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Ближе к вечеру появилась информация от Совета Нацбезопасности и обороны о планах по национализации предприятия "Мотор Сич": 56% его акций давно купила китайская компания Skyrizon, но так и не начала влиять на завод и спорит с украинскими властями на предмет собственности. КНР заявила о подаче против Украины иска на $3,6 млрд в международный арбитраж, и возможный проигрыш дела может вылиться в огромные выплаты с нашей стороны. Скорее всего, из золотовалютных резервов Нацбанка, в этом видят большие риски для нашей страны, нашего валютного рынка и гривны.

Заявление СНБО прозвучало уже после закрытия межбанка и никак не сказалось на настроениях рынка и курсе. Хотя эксперты продолжают следить за этим спором.

"Это конечно репутационный риск для Украины. Но поддержанный Штатами. Конечно, США не будут его закрывать. Но опять же нужно понимать, что судебные споры такого плана - длительный процесс. Потому риск не будет иметь одномоментного влияния на валютный рынок. Хотя за процессом национализации в рамках «конституции и мировых законов» будем наблюдать", - отметил Шевчишин.

В конце рабочего дня Минфин выдал предварительную заявку по размещению новых выпусков облигаций внутреннего госзайма на будущий вторник, 16 марта. Всего предложил 7 видов ОВГЗ: 6 в гривне и один в долларе. Только по одной бумаге в нацвалюте был установлен лимит 500 млн грн - сроком обращения 3 месяца. Все остальные размещения должны происходить без ограничений. Вот какие ОВГЗ будут предлагаться покупателям:

* на 3 месяца в гривне;

* на 11 месяцев в гривне;

* на 1,5 года в гривне;

* на 2 года в гривне;

* на 3 года в гривне;

* на 6,5 лет в гривне;

* на 1 год в долларе.

"Раньше Министерство финансов ставило лимит не только на краткосрочные выпуски, но и на бумаги на 1-1,5 года. Мы видели и 1,5 млрд грн и 2 млрд грн - так создавалась конкуренция и снижались ставки. Теперь этого не происходит. Возможно, это намек на готовность немного приподнять ставки по ОВГЗ, но до конца быть уверенными нельзя. Все станет ясно во вторник. Хотя видно, что правительству нужны средства. Кстати, не только в гривне, но и в валюте. Нам ведь предстоят крупные платежи по кредиту МВФ", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

Международному валютному фонду Минфин платит завтра, 12 марта - $414,4 млн (это 296 млн SDR, специальные права заимствований - валюта МВФ). Это первый платеж в этом месяце, и четвертый с начала года ($208 млн заплатили в феврале). А следующий намечен на 16 марта - на $84 млн (60 млн SDR). Еще в понедельник, 15 марта, наша страна должна выплатить процентов по еврооблигациям на $94 млн.

Никто не верит, что эти выплаты удастся перекрыть за счет размещения долларовых ОВГЗ. Так что понятно, что средства будут черпаться из золотовалютных резервов Нацбанка, которые и без того планомерного сокращаются с начала года: в январе-феврале они уменьшились на 2%, и достигли $28,5 млрд.

Тем не менее, для валютного рынка финансисты пока дают спокойные прогнозы. Завтра, 12 марта, открытие межбанка ожидается в рамках 27,70-27,75 грн/$.