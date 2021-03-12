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«Нормандский формат» для внутреннего использования: Для чего Зеленский делает сюрпризы Путину
23:28 11.03.2021 |
Анонсированные Банковой радикальные дипломатические шаги в нормандском формате разбились о реальное или притворное удивление Кремля, на фоне молчания европейских партнеров. Что заставляет усомниться как в целях этих анонсов, так и в их абсолютной правдивости.
В течение последних нескольких дней действующий президент Украины и представители его офиса озвучивали целый ряд внешнеполитических инициатив, связанных с конфликтом на Донбассе.
В частности, сам Зеленский позавчера сообщал, что "в любом случае готовится Нормандская встреча." Она должна быть... а если не будет встречи в Нормандской формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров "Нормандской четверки", - сказал он. Вскоре после того председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, и доработанный Украиной". И если Россия не согласится на его реализацию, это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".
У стороннего наблюдателя могло сложиться впечатление, что мирные переговоры находятся если не на пороге счастливого завершения, то, по крайней мере, где-то недалеко от какого-то важного смыслового рубежа.
Впрочем, за вчера и сегодня стало понятно, что этот энтузиазм Банковой то ли действительно оказался полным сюрпризом для Кремля, то там умело симулировали удивление от заявлений Ермака и Зеленского. Поскольку как пресс-секретарь российского президента Песков, так и заместитель главы российского МИД Андрей Руденко, и несколько представителей Госдумы в течение последних двадцати четырех часов в один голос заявили, что о никаком новом плане урегулирования ничего не знают. И что если этот план и "лежит на столе", как о том заявил Ермак - то явно не на их.
О том, что какой-то новый план примирения существует, заявил только, извините за источник, "представитель "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник. Который якобы" слышал что-то подобное на заседании политической подгруппы".
Представители Германии и Франции пока также хранят по поводу анонсированного Ермаком "мощного плана" скромное молчание.
Конечно, можно предположить, что "тайный план урегулирования на Донбассе" написанный в Германии и Франции и "доработанный" в Украине, который анонсировал нам Ермак, на самом деле существует. И во всей этой немного причудливой истории Кремль делает все возможное, чтобы выставить Банковую сборищем нелепых и не способных к дипломатической работе профанов. Или дискредитировать план, который не нравится Кремлю. Но в таком случае возникает закономерный вопрос - почему Офис президента не обнародует этот замечательный план? Или, если в Берлине и Париже выставили запрет на такое обнародование - зачем было анонсировать документ, о котором нельзя ничего сказать?
Впрочем, более вероятным представляется другой сценарий. При котором в администрации Зеленского приняли решение сымитировать бурную деятельность относительно решения конфликта на Донбассе. А отсутствие успехов оправдать жесткой и неконструктивной позицией России. Возможно, целью подобной имитации являются исключительно рейтинговые соображения. Возможно даже, что ее реальная цель - подготовить общественность в Украине и наших геополитических союзников если не к отказу от минских договоренностей, выполнять которые Россия и сепаратисты не спешат, при этом подчеркивая, что от них нельзя отказываться, то к постепенному свертыванию переговорного процесса в пределах минской ТКГ. Что, несмотря на результативность последнего, сложно назвать большой потерей.
Но какой бы ни была истинная цель заявлений Зеленского и Ермака, покаместь складывается впечатление, что на Банковой или несколько поспешили с этими анонсами, или не учли того факта, что сказанное в Украине и для украинцев будет услышано и прокомментировано и "за поребриком".
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