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АНАЛИТИКА

Предупреждение от Путина: Зачем боевики «ЛНР» обстреляли оккупированную часть Золотого

11:40 11.03.2021 |

Политика

 Руслан Рудомский / Depo.ua

На Донбассе опять обострение - на этот раз российские боевики обстреляли жилые кварталы города Золотое на Луганщине, находящиеся под их оккупацией.

Вчера, 10 марта, в социальных сетях начали писать об обстреле поселка Михайловка на Луганщине, более известного как Золотое-5. Сообщалось о самоходных артиллерийских установках (САУ) и минометах, от снарядов которых пострадали жилые дома и школа.

Ситуация с артиллерийскими обстрелами уже сама по себе нетривиальная для последнего времени, а особенность данного случая в том, что Михайловка (Золотое-5) находится под контролем боевиков "ЛНР". Точнее, находится возле линии разграничения с оккупированной стороны.

Здесь стоит напомнить, что город Золотое возник в результате объединения в одну агломерацию пяти поселков, которые обслуживали соответствующие угольные шахты. Город делится на районы в соответствии с номерами почтовых отделений: Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и Золотое-5. Однако местные жители до сих пор пользуются старыми их названиями, соответственно: Солнечный, Карбонит, Стахановец, Родина (ранее - Партизанское) и Михайловка.

Так вот, Золотое-1 (Солнечный) и Золотое-2 (Карбонит) находятся под контролем Киева, Золотое-3 (Стахановец) и Золотое-4 (Родина/Партизанское) находятся непосредственно на линии соприкосновения, в так называемой серой зоне - именно здесь в 2019 году состоялось "разведение сил". Ну а Золотое-5 (Михайловка) находится под контролем боевиков самопровозглашенной "ЛНР".

Предупреждение от Путина: Зачем боевики «ЛНР» обстреляли оккупированную часть Золотого

 

Поэтому возникает логичный вопрос: что это были за обстрелы? Вооруженные силы Украины ни с того ни с сего впервые с начала войны обстреляли жилые поселения или российские боевики предприняли свою излюбленную тактику - обстрел приграничной территории (как на видео) с последующим обвинением в этом украинской армии?


Учитывая последние сообщения с линии фронта и временно-оккупированной территории, чего-то подобно стоило ожидать. А то и большего. Ведь сейчас поведение российских террористов указывает на то, что вскоре может начаться полномасштабное обострение.

В частности, 4 марта главарь "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского телеканала заявил, что боевики так называемой народной милиции получили от него разрешение первыми открывать огонь "на подавление и уничтожение" позиций Вооруженных сил Украины. Он это назвал "необходимыми превентивными мерами".

Учитывая то, что действиями представителей оккупационных администраций "Л-ДНР" руководят из Кремля, очевидно, что эти заявления являются следствием решения военно-политического руководства Российской Федерации.

А уже 9 марта координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что на оккупированной территории Донбасса российские оккупанты активно нагнетают панику среди мирных жителей об очередном "наступления ВСУ" и таким образом готовят базу для оправдания вооруженной эскалации со своей стороны.

"Мы считаем, что главной целью является не столько влияние на морально-психологическое состояние населения оккупированных территорий очередной страшилкой "укропского наступления", сколько попытка создания благоприятного информационного фона для реализации комплекса мер по эскалации боевых действий со стороны агрессора", - написал свое мнение на этот счет Машовец.

Параллельным курсом наблюдатели Восточной правозащитной группы в ОРДЛО сообщили о фактах, свидетельствующих, что российские оккупанты готовятся к обострениям на фронте.

В частности, правозащитники пишут, что через КПП "Должанский" и КПП "Малиновка" в вечернее и ночное время проходят колонны с дизельным топливом, а через КПП "Изварино" в ночное время из России заходят колонны с военной техникой. В то же время по маршруту Алчевск - Стаханов - Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на этом участке линии фронта (в который входит и Золотое, кстати).

Кроме этого, в населенных пунктах на временно-оккупированной территории в последнее время видят военных с нетипичным для Донбасса акцентом русского языка в новой выглаженной форме без шевронов и других опознавательных знаков - типичных "зеленых человечков".

В свою очередь в "Союзе добровольцев Донбасса" в феврале возобновилась вербовка добровольцев из России для участия в боевых действиях на территории Украины.

Также отмечается, что в "Л-ДНР" объявили "весенний обязательный призыв" и начали полномасштабную работу полигоны, на которых ежедневно слышны взрывы и выстрелы. Местные жители пишут, что там проводятся занятия по боевой подготовке с новобранцами, а командирами подразделений "народной милиции" - по координации в условиях боевых действий.

Причем происходит все это как в "ДНР", так и в "ЛНР". И что характерно - на фоне фактического срыва Россией переговоров в "нормандском формате".

Таким образом, очень много факторов указывают, что Россия готовит на Донбассе очередную горячую фазу войны.

Представитель Донецкой области Украины в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию, чтобы ввести своих "миротворцев". Если это действительно так, то вчерашний обстрел боевиками жилых районов Золотого-5 может стать первой ласточкой кампании агрессора.

Золотое для этого было выбрано не случайно. Во-первых, это пока единственный город, через который проходит линия разграничения (линия фронта) - на всех остальных участках она проходит или между населенными пунктами, или через маленькие села.

Во-вторых, в Золотом в 2019 году произошло так называемое разведение сил и средств, инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским. Поэтому идя на сознательное обострение именно в этом месте, Путин как бы дает понять Зеленскому, что его мирный план не состоялся и дальше события будут развиваться по кремлевскому сценарию. Очевидно, что делается это с целью снижения рейтинга украинского президента, который неожиданно начал наступление на российских пропагандистов в Украине.

Кстати, почти год назад, 18 февраля 2020-го, именно под Золотым российские боевики предприняли попытку открытой атаки на украинские позиции. Тогда украинские бойцы, не дожидаясь команды сверху на тактическом уровне, приняли решение нанести удар из всего имеющегося вооружения и отбили эту атаку. Судя по всему, на этот раз российские боевики готовятся серьезно.
 

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