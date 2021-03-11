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Котировки на межбанке 10 марта двигались в разные стороны, ощущались продажи доллара со стороны нерезидентов
23:48 10.03.2021 |
Курсовые качели на межбанке завершились 10 марта подорожанием доллара на 1 копейку - до 27,73-27,75 грн/$. В обменниках средняя цена "американца" опустилась на 5 копеек на продаже и не изменилась на покупке. В итоге сформировались следующие диапазоны:
* 27,78-27,90 грн/$ - на продаже;
* 27,45-27,65 грн/$ - на покупке.
На наличном рынке доминировали валютные продажи, хотя банкиры отмечали, что некоторые клиенты подкупали доллар.
На межбанке шла живая, но разнонаправленная торговля. Объем сделок подрос со $114 млн до $153 млн на площадке Bloomberg.
"Котировки двигались в разные стороны, ощущались продажи доллара со стороны нерезидентов. А после того, как они свернули свои продажи, котировки снова пошли наверх", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Валютные продажи иностранцев поддержал бизнес. Валюту продавали агропредприятия, а также банки, которые играли на понижение: старались отдать валюту повыше пока ее курс не скатился на минимум, чтобы потом откупить и заработать на курсовой разнице.
Безналичная торговля началась в рамках 27,70-27,72 грн/$, но очень быстро под давлением валютных распродаж откатилась на 27,67-27,68 грн/$. Хотя курсы не смогли удержаться и на этих значениях. Уже после полудня они отскочили на 27,74-27,76 грн/$. Максимум дня - 27,76-27,78 грн/$. Рынок вышел на него, когда банки, игравшие на понижение, кинулись откупать доллар. А также после того, как активизировались валютные покупатели, которые выжидали наиболее выгодные курсы. Только к вечеру произошла коррекция на 27,73-27,75 грн/$.
"Продавцы, распродав все, что хотели под налоги, сделали остановку. Изменение баланса увидели покупатели и рынок отыграл немного вверх. В целом беспокоит уровень заражений COVID-19, и возможный локдаун, который для бюджета и деловой активности будет очень болезненным", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Кстати, председатель Национального банка Кирилл Шевченко заявил о том, что заболел коронавирусом. Хотя сразу уточнил, что чувствует себя нормально, и работает на самоизоляции. Сообщение появилось уже после завершения межбанковской торговли, потому не сказалось на настроениях рынка.
"Глава Нацбанка - это конечно триггер для рынка. Сложно предположить реакцию, но она может быть негативной для гривны", - допустил Шевчишин.
Сегодня Минфин выплатил держателям старых выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) проценты на 1,1 млрд грн. Однако казначеи уверены, что их получателями стали банки (не иностранцы), потому не ждут завтра из-за этого роста спроса на валюту.
Намного больше эксперты переживают на предмет крупных выплат по ОВГЗ, которые должны состояться через неделю, 24 марта, когда правительству придется заплатить 12,2 млрд грн и еще через неделю (31 марта), когда придет время перечислить кредиторам еще 15,1 млрд грн. Что в условиях сокращения объема новых размещений гособлигаций будет непросто сделать: вчера он уменьшился вдвое и составил лишь 5,2 млрд грн.
Есть и другие риски.
"Например, нефть пошла дорожать, а вслед за ней и нефтепродукты, причем накануне нашей посевной. Это может быть фактором давления на курс. Ведь валютный рынок у нас сейчас узкий. Хотя держится очень неплохо. Украина не получила кредитный транш от МВФ, тем не менее курс ее нацвалюты не просто держится, но еще и укрепляется. Есть еще наш агросектор, который является поставщиков доллара на рынок. Думаю, в ближайшее время курсовой диапазон на межбанке будет находиться в рамках 27,60-27,80 грн/$", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.
Его коллеги допускаются в ближайшие две-три неделю раскачку межбанка и немного повыше.
"Скорее всего, торговля будет идти в рамках 27,65-27,85 грн/$", - считает Андрей Шевчишин.
Завтра, 11 марта, открытие межбанка ждут на 27,74-24,77 грн/$.
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