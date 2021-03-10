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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Для чего Путин готовит военную провокацию на Донбассе

17:24 10.03.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

В последние дни множатся подтверждения того, что Кремль собирается организовать на Донбассе casus belli - повод для войны. Целый ряд таких свидетельств приводит Восточная правозащитная группа. Ее наблюдатели в ОРДЛО утверждают, что оккупационные администрации РФ готовятся к боевым действиям.

В частности, через КПП «Должанский» и «Мариновка» в вечернее и ночное время проходят колонны с дизельным топливом. По маршруту Алчевск - Стаханов - Первомайск доставлены лесоматериалы для укрепления позиций оккупантов на линии фронта. В ночное время из РФ в ОРДЛО через КПП «Изварино» заходят колоны с военной техникой. В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день. В России «Союз добровольцев Донбасса» проводит вербовку «добровольцев» для участия в боевых действиях на территории Украины.

Комментируя эту информацию, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш напомнил, что 3 марта глава российской делегации Борис Грызлов заявил, что «Украина провоцирует военную эскалацию конфликта». При этом Россия раздувает военную антиукраинскую истерию в оккупационных и российских СМИ; активизировала ремонты своих позиций на передовой и строительство второй линии обороны; начала подготовку к мобилизации местных и своих «добровольческих» военных резервов; начала пропаганду идеи введения «российских миротворцев» на Донбасс.

По оценке Гармаша, вырисовывается следующая картина. Россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО «российских миротворцев». Цель - создать на Донбассе новую реальность, которая позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу (с «гражданами РФ» на линии разграничения), переформатировать ОРДЛО в военную базу РФ и возобновить военные действия в любой нужный Москве момент.

«Поэтому важно реагировать адекватно, не давая повода для введения "миротворцев", - резюмировал Гармаш и тут же сам себя поправил: - Хотя, Путину поводы и не нужны. Гитлеру для захвата Польши не нужно было реального нападения поляков на немецкую радиостанцию, он сам все сделал за них».

Для «миротворцев» или для большой войны?

Введение «российских миротворцев» - не единственный возможный мотив Кремля для организации casus belli на Донбассе. Другой, альтернативный мотив озвучил глава «Россотрудничества» Евгений Примаков-младший. По его словам, армия РФ может ударить по центру Киева.

Напомним, что Евгений Примаков-младший - внук оставившего по себе недобрую память Евгения Примакова, который был последним в истории СССР начальником Первого главного управления КГБ СССР и первым в истории России директором Службы внешней разведки РФ. «Россотрудничество» во главе с Примаковым-младшим сейчас активно ищет союзников среди украинских медиа и общественных организаций. А Служба внешней разведки Украины в январе предупредила, что "Россотрудничество" активизировало подрывную деятельность в нашей стране.

Примаков-младший заведует одним из важнейших каналов, посредством которых Кремль финансово подпитывает (и заодно нацеливает и побуждает к действиям) свою пятую колонну в Украине. Поэтому его версия заслуживает пристального внимания.

Он заявил в своем Telegram-канале, что «если Киев и правда готовится к блицкригу на Донбассе», то «Россия не сможет оставить русских, российских граждан, на съедение карателям». Он спрогнозировал удары по «киевскому режиму», в частности, «подавление военной, командной инфраструктуры режима, в том числе и вне района непосредственных боевых действий». «И если Киеву не очень жаль потерять своих солдат в новых котлах (вероятно, что Киев на это и рассчитывает - надеясь вызвать реакцию Вашингтона), - то потерять, ну, например, Банковую, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию, Киевскому режиму будет очень больно», - пригрозил глава ведомства, которое официально занимается «международным гуманитарным сотрудничеством».

Самая важная часть его угрозы заключается в анонсе, что Кремль будет действовать по примеру действий НАТО в Югославии: «Россия формально просто повторит ровно то, что многократно делали наши уважаемые партнеры в отношении многих прочих правительств, обвинив тех в преступлениях против гражданского населения». То есть Примаков-младший не постеснялся признать, что Россия планирует casus belli с массовыми жертвами среди гражданских лиц. Можно предположить, что туда заблаговременно прибудут съемочные группы российского телевидения - и некоторые из них тоже попадут под обстрел.

Угроза Киеву или Вашингтону?

Подчеркнем, что не следует рассматривать все в парадигме взаимных угроз между Киевом и Москвой. Дескать, Москва в ответ на несговорчивость Киева блокирует переговоры, Киев в ответ вводит санкции против пятой колонны и блокирует ее телеканалы, Москва в ответ демонстративно готовит свою оккупационную армию в ОРДЛО к боевым действиям, и так далее. Типа «а мы в ответ арестуем Медведчука» - «а мы в ответ организуем casus belli». Конечно, в такой парадигме все выглядит не более чем взаимным запугиванием, которое вряд ли перерастет во что-то более серьезное.

Однако чтобы адекватно оценивать вероятность различных сценариев, нужно учитывать, что помимо Киева и Москвы есть еще Вашингтон. И на данный момент как для Москвы, так и для Вашингтона российско-украинская война на Донбассе не является главной проблемой в двусторонних отношениях России и США. У Байдена есть множество других претензий к Путину, помимо этой войны.

Напомним, что в начале марта США вслед за Евросоюзом ввели санкции против России из-за Навального. Причем американцы ввели не только персональные, но также институциональные и секторальные санкции. Так, поставлена точка в коммерческом сотрудничестве в космической сфере; США полностью отказывают России в экспорте оборонных технологий; прекращают оказание любой помощи РФ, за исключением срочной гуманитарной; вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе экспортно-импортным банком.

Через три месяца администрация Байдена должна будет ввести второй пакет санкций за отравление Навального. Вопрос в том, будет ли там запрет американским компаниям покупать российские ОФЗ (облигации федерального займа). ОФЗ составляют основу российского государственного долга; с помощью их продажи правительство покрывает дефицит бюджета, образовавшийся из-за коронакризиса. Речь идет о гигантских суммах: так, цель минфина РФ на первый квартал 2021 года - разместить ОФЗ на триллион рублей ($13,5 млрд). Кроме того, есть опасность, что иностранцы под угрозой будущих санкций начнут быстро выходить из рублевых активов. То есть сейчас Россия оказалась перед серьезной угрозой обвала рубля и падения всей экономики.

Также команда Байдена не собирается забывать о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 и 2020 гг. Кроме того, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал, что США ответят на российские кибератаки. «Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции. Реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов», - сказал Салливан.

Понятно, что в Кремле сейчас ищут способы надавить на Байдена, и одним из таких способов как раз и может быть угроза обострения на украинском фронте. Но в таком случае это должно быть что-то посерьезнее, чем локальная провокация на каком-то участке.

Даже угроза ввода в ОРДЛО «российских миротворцев» вряд ли может кого-то напугать, ведь тем самым Кремль всего лишь признает факт российской оккупации ОРДЛО. А вот угроза разбомбить Киев и принудить Зеленского к позорной капитуляции - это уже совсем другой поворот событий.

Это не означает, что угроза непременно будет приведена в исполнение. Но Кремль может счесть необходимым продемонстрировать Вашингтону серьезность своих намерений. И для этого устроить на Донбассе casus belli с массовыми жертвами. Это вполне в духе кремлевских гэбэшных «гуманистов» типа Путина и прочих примаковых.

 

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