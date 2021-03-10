Сможет ли Сергей Левочкин стать вторым человеком в стране?

Вадим Денисенко, Директор Украинского института будущего / Depo.ua

Появление Виталия Ковальчука на Банковой очень напрягло мэра столицы Виталия Кличко. Однако в действительности напрячься должно ближайшее окружение Владимира Зеленского, ведь бывший помощник Литвина и Януковича может стать главным политическим советником президента, а Ковальчук - лишь часть этой игры.

Итак, на Банковой, в статусе де-факто советника по региональной политике, оказался бывший заместитель главы АП времен Петра Порошенко Виталий Ковальчук. Политический тяжеловес и сильный кулуарный игрок должен усилить, или, точнее, создать сейчас несуществующую региональную политику Офиса президента.

Дело в том, что сейчас как таковой региональной политики просто не существует. В Офисе, Кабмине и парламенте де-факто нет ни одного человека, который бы понимал всю архитектуру региональной политики, просто нет. Все сводится или к проектному менеджменту (поставить своего губернатора или протащить какое-то строительство), или же к абсолютно структурным прожектам, по примеру последней идеи профильного министра Чернышева, который предлагает вместо 25 областей создать 10 кластеров и именно по этому принципу финансировать регионы.

Есть еще один аспект: появление Ковальчука очень напрягло Виталия Кличко, который имеет с ним свою сложную историю отношений. И в то же время подняла внутренние переговорные позиции Сергея Левочкина, который де-факто рекомендовал Ковальчука в Офисе и продолжает поддерживать прекрасные отношения с Кличко.

Итак, в чем заключается игра Левочкина и чего он добивается?

Если очень коротко, то последние полтора года он положил на то, чтобы стать человеком, который влияет на политику Офиса президента в обмен на политические преференции для своей группы. После сложного конфликтного периода Богдана, за последние месяцы Левочкин стал одним из самых доверенных людей на Банковой (главные его посредники - это Ермак и Подоляк). И, что не менее важно, именно Левочкин стал одним из архитекторов нынешнего "консенсуса олигархов", о котором я писал несколько дней назад. Если коротко - это консенсус сводится к тому, что врагами названы Медведчука и Порошенко, всех остальных официально не жалеют, но и не трогают. Точнее, все остальные продолжают играть роль этаких "столпов режима", без которых рушится вся архитектура власти Зеленского.

На нынешнем этапе слабый Зеленский будет вынужден сделать очень сложный для себя выбор: нужно будет принимать какие-то решения не только по Коломойскому, но и по Ермаку, на фоне медленной, но мощной информационной кампании, связанной с "вагнеровцами". И здесь у Зеленского есть всего лишь две опции: никого не сдавать (что он и будет делать определенный период времени), загоняя себя в тупик, а потом придется приносить определенные ритуальные жертвы, которые могут не дать никакого электорального результата кроме ослабления рейтинга самого Зеленского. В несколько иной ситуации, с другими игроками и на других исторических поворотах Левочкин это уже проходил и в 2004 году, и особенно в 2013 году. И, в отличие от нынешних руководителей государства, у него есть "институциональная память". Он заранее понимает, к чему приведут все прогнозируемые шаги команды Зеленского. И поэтому он ждет запрограммированных ошибок, чтобы потом сыграть в свою ключевую игру ближайших месяцев: не пропустить изменения архитектуры управления государством на самом высоком уровне и поставить нужных людей в нужном месте.

У него есть доверие президента, он находится вне системы и может играть с разными людьми в разные игры, у него есть время и на него не будут давить американцы. И в консенсусе олигархов он пока не играет против кого-то. Его единственный враг - возможное недоверие окружения Зеленского, но он не переходит их финансовых дорог, а для этих людей - это самое главное.

И последнее: в Офисе большинство игроков продолжают жить в иллюзиях укрепления собственной власти. Там не хотят слышать о реальном положении вещей. И, кажется, даже если и услышат, то не поверят. И именно в этом есть большой козырь Левочкина. Он построил отношения, когда ему верят. А вот людей, которые могут критически мыслить, в Офисе крайне мало. Поэтому и проанализировать его реальные мотивы просто некому.