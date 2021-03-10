Сергей Фоменко / Depo.ua

Офис президента Зеленского продолжает наносить информационные удары по мэру столицы Кличко, и причин тому может быть несколько.

Чиновники Офиса президента и люди, приближенные к команде Владимира Зеленского, продолжают атаковать мэра Киева Виталия Кличко и бьют, на этот раз в самое больное место столичного мэра - инфраструктуру. Причин для этого может быть несколько - от президентских амбиций Кличко до возвращения технологий "Партии регионов", когда, во времена Януковича, власть "возвращала любовь" киевлян благодаря достройке крупных инфраструктурных объектов.

Окружение Зеленского бьет по "уставшим" мостам Кличко

Начать, наверное, стоит с того, что 22 февраля, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о намерении центральной власти достроить многострадальный Подольско-Воскресенский мостовой переход на Троещину, который Кличко обещал открыть до конца 2020 года, но затем запуск переправы в очередной раз перенесли на лето 2021 года - и не факт, что в последний раз.

Тогда Тимошенко сделал акцент на том, что власти решили взяться за местные инфраструктурные проекты на примере Киева, и намекнул на бездействие столичных властей во главе с Кличко: "Если местные власти только обещают и просят деньги у государства, но ничего не делают, то мы сами будем это делать. в частности в вопросе Подольско-Воскресенского моста".

Кличко в ответ обвинил Тимошенко в манипуляциях. Глава столицы отметил, что если переправу передать на баланс "Укравтодора", то это только затянет ее достройку.

Подольско-Воскресенский мост

"Передача Подольско-Воскресенского мостового перехода на баланс Укравтодора значительно отсрочит его достройку. Пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом ...", - заявил Кличко и добавил, что работы на Подольском мосту уже на финальной стадии, а задержки в запуске объекта он объяснил экономическими и логистическими трудностями, связанными с COVID-19.

Кроме моста на Троещину власти решили взяться за недостроенную развязку на Дарницком мосту, который находится на балансе "Укрзализныци". Так, 3 марта председатель "Укравтодора" Александр Кубраков и председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак подписали меморандум о достройке Дарницкого моста. Кубраков пообещал, что переправу достроят до конца 2021 года.

На этот раз Кличко отреагировал спокойно, заявив, что городская власть не могла достроить Дарницкий мост из-за его нахождения на балансе УЗ, а потому город по закону не имел права проводить работы на переправе. В то же время заместитель председателя КГГА Александр Густелев выразил сомнение, что Дарницкий мост удастся достроить к концу 2021 года, поскольку проект почти 20-летней давности, он нуждается в корректировке, а для начала работ с учетом всех бюрократических процедур нужно минимум полтора года.

Дарницкий мост. Фото: РБК

Это заявление прокомментировал советник председателя "Укравтодора" Юрий Голик, который является одним из главных консультантов "Большого строительства". Он отметил, что заявление столичной мэрии является абсолютно логичным: "Если делать все так через одно место, как делается в Киеве, то Дарницкий мост не достроить и за 10 лет. Если делать так, как делает "Укравтодор"с начала прошлого года, то все реально", - написал Голик на своей странице в фейсбуке.

Сообщение Юрия Голика о столичных властях

Он также привел в качестве примеров тот же Подольско-Воскресенский мост, который, по его словам, не достроят и в 2021 году, мосты в Запорожье, которые сейчас строит "Укравтодор" - один из них открыли в 2020 году. А также - строительство самого большого флага Украины на Печерске, которое смогли реализовать лишь после того, как столичная мэрия получила технологию Днепропетровской ОГА, где работал Голик, когда подобный флаг построили в Днепре.

Советник председателя "Укравтодора" сделал акцент на низком качестве менеджмента столичной власти и заявил, что у Кличко всегда ищут оправдание: "Все всегда зависит от уровня менеджмента, количества мозгов в лучшем смысле этого слова и принципов. Мэрии Киева хотелось бы напомнить о 2 млрд грн в год, выделяемых из госбюджета на дороги в городе. И о самом большом городском бюджете в стране. И о том, что Киев должен быть образцом и примером во всем, чтобы было "да". А не создание бессмысленных отмазок и рассказов почему "нет", - отметил советник председателя "Укравтодора".

То есть представители центральной власти, ударяя по Кличко информационно делают акценты на несовершенном менеджменте в КГГА относительно инфраструктуры и напоминают о постоянных обещаниях мэра столицы, которые так и не были выполнены. Здесь, к сожалению для Кличко, преимущество не на его стороне, ведь обвинения относительно инфраструктурных проектов часто являются вполне обоснованными, особенно если говорить о скандальных столичных долгостроях.

Технологии регионалов и часть войны с Порошенко

Существует мнение, что окружение Зеленского развернуло информационную кампанию против Кличко, решив воспользоваться методичкам "регионалов" с начала 2010-х годов. Так, по словам экс-нардепа, директора Украинского института Будущего Вадима Денисенко, таким образом команда президента хочет усилить свой рейтинг в Киеве: "Не будем вдаваться в подробности, кто и в чем больше виноват, но здесь мы видим не просто дискуссию о мостах: это желание Зе-команды вернуть любовь киевлян. И что может дать такую любовь, как не строительство моста на Троещину? " - отмечает эксперт на своей странице в Facebook.

Именно такую логику исповедовала "Партия регионов" в 2011-2012 годах, когда пыталась "купить" киевлян новыми решениями и дорогами. В частности, когда КГГА возглавлял ставленник Януковича Александр Попов, в столице открыли пять новых станций метро, а также провели реконструкцию развязок на Жулянском путепроводе и на мосту Патона и реконструкцию Набережного шоссе. В последнем случае стоит отметить, что именно тогда с шоссе окончательно убрали трамвайные пути.

Экс-нардеп выразил сомнение, что через 10 лет такая же технология сработает снова, и отметил, что в Офисе президента царит полное непонимание психологии избирателей. Также Денисенко высказал мнение, что атака Банковой на Кличко может быть частью войны, которую Зеленский одновременно развернул против кума Путина Виктора Медведчука и экс-президента Петра Порошенко.

Информационные атаки, по словам Денисенко, могут увеличить рейтинг Кличко для того, чтобы он отбирал голоса у Порошенко, ведь они играют на похожем электоральном поле. "В офисе считают, что такой показательный конфликт даст пару процентов Кличко, которые он отберет у Порошенко", - написал он.

Возможное ослабление позиций Ермака

После прихода Андрея Ермака на должность председателя ОП в феврале 2020 года отношения между Кличко и Банковой в определенной степени нормализовались. Считается, что именно Ермак убедил Владимира Зеленского прекратить войну с мэром Киева. В начале 2020 года Кличко и Ермак даже публично обменивались комплиментами и говорили о конструктивном сотрудничестве.

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа" сообщал, что Ермак договорился с Кличко о разделе сфер влияния в столице и назначил "смотрящими" по Киеву бизнесмена Дениса Комарницкого и своего кума и нардепа Николая Тищенко. По информации Лероса, Комарницкий является одним из выгодоприобретателей от строительных коррупционных схем в столице. Он обвинял Андрея Ермака и лично президента Зеленского в том, что они покрывают коррупцию в Киеве. То есть Ермак фактически помирил Банковую с Кличко после того, как его предшественник Андрей Богдан пытался уволить мэра Киева с должности председателя КГГА. Новая атака на Кличко может свидетельствовать об ослаблении позиций действующего главы ОП.

Дополнительным аргументом в пользу мнения об уменьшении влияния Андрея Ермака является информация о том, что кум председателя ОП Николай Тищенко вскоре перестанет управлять столичным центром "Слуги народа" и будет отправлен в Закарпатье. Недавно в некоторых СМИ была вброшена информация о том, что позиции Ермака якобы значительно пошатнулись, а Зеленский рассматривает на его замену кандидатуры начальника Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и заместителей председателя ОП Андрея Смирнова и Кирилла Тимошенко. У последнего, по данным журналистов, есть наибольшие шансы занять место Ермака. Таким образом, Тимошенко может "продавать" свою кандидатуру Зеленскому благодаря громким публичным заявлениям для того, чтобы показать свою значимость президенту и одновременно ослабить позиции Ермака.

Причиной критических заявлений в адрес Кличко со стороны Банковой также могут быть президентские амбиции мэра столицы. После публичных выпадов в адрес Кличко со стороны Банковой, мэр Киева пригласил спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова для того, чтобы показать ему систему голосования в Киевсовете, которая делает невозможным кнопкодавство. Разумков известен своей часто отдельной от Офиса президента позицией по резонансным решениям, а потому Кличко мог использовать председателя ВР в качестве ситуативного союзника в противостоянии с Банковой.

Дополнительным аргументом относительно противостояния Кличко и Разумкова с ОП являются сообщения украинской журналистки Сони Кошкиной о том, что на Банковой уверены, что спикер Рады и мэр Киева имеют президентские амбиции, а потому и воюют с ними превентивно.

"Особенности" региональной политики

Кличко показательно не появился на заседании Совета развития общин и территорий 25 февраля, формальной причиной отсутствия стал больничный. На заседании Совета под председательством Зеленского обсуждали тему взаимоотношений между центральной и местной властью. Зеленский тогда объявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, который должен способствовать "конструктивным и прозрачным" отношениям центра и регионов.

Председатель ОП Ермак рассказал, что управляющим органом этого объединения станет президиум, который возглавит президент, высшие должностные лица страны и представители палат регионов. Здесь нужно вспомнить, что Кличко возглавляет Ассоциацию городов Украины, которая, по сути, является объединением мэров. Исходя из этого, можно предположить, что таким образом, мэры во главе с Кличко не хотят подыгрывать Банковой в создании новой региональной организации, которая станет конкурентом для АГУ.

Дополнительным аргументом в пользу этого является то, что на заседании Совета регионов под председательством Зеленского кроме Кличко отсутствовали наиболее влиятельные мэры крупных городов Украины, а именно мэр Днепра Борис Филатов, мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Львова Андрей Садовый.

Кличко уже не первый раз демонстрирует подобные маневры во взаимодействии с центральной властью. Самым ярким примером сразу вспоминается съезд, на котором экс-президент Петр Порошенко выдвигал свою кандидатуру на выборах президента в 2019 году. Тогда в выставочном центре на "Левобережной" собрались все украинские топ-чиновники, региональные лидеры и депутаты для того, чтобы поддержать действующего на тот момент президента. Мэр Киева тогда не появился на съезде, опять же якобы из-за проблем со здоровьем. Он "нашелся" в Австрии с травмой спины, которая предусматривала проведение операции. Тогда Кличко записал видеообращение со словами поддержки Порошенко, которое транслировали на большом экране.

Не стоит забывать и о том, что Кличко до сих пор "на крючке" у Банковой, поскольку все еще существует возможность принятия парламентом закона о столице, который предусматривает разделение полномочий мэра Киева и председателя КГГА. Это фактически позволит назначать главу КГГА со стороны центральной власти, как это было во времена мэра Леонида Черновецкого, когда беглый президент Янукович назначил главой КГГА Александра Попова.

Напоследок стоит сказать, что признаки очередной "холодной войны" между Банковой и Кличко становятся все более очевидными, причем команда Зеленского точечно бьет в самые уязвимые места мэра столицы. Учитывая возможные президентские амбиции Кличко, он будет бороться с Банковой всеми имеющимися средствами, но на горячее противостояние вряд ли пойдет, поскольку Офис президента имеет "убийственный" аргумент в виде закона о столице, который может быть принят в любой момент.