До экстрадиции Коломойского в США дело не дойдет — политолог Виталий Кулик

Денис Сарбей / Деловая столица

Политолог Виталий Кулик о деолигархизации, провозглашенной Банковой, возможных проблемах у Игоря Коломойского и его коллеги по цеху Дмитрия Фирташа.

«ДС» Давайте представим, что обещания Мендель от имени Зеленского побороть олигархов, включая Коломойского, - не пустой звук. Какими могут быть дальнейшие шаги Банковой?

В.К. Я не исключаю появления какого-то кейса санкционных элементов относительно Коломойского и связанных с ним активов. Такая вероятность есть, но для этого необходима такая же доказательная база, как в деле Медведчука.

С другой стороны, в сложившейся ситуации, я вижу, во-первых, попытки Банковой подтолкнуть Коломойского к определенным компромиссам. Во-вторых, желание показать Штатам, что месседж услышан и учтен.

Это США ввели санкции в отношении олигарха, а Украина просто осуществила определенные шаги, связанные с блокированием его чрезмерно экспансионистских аппетитов. Следовательно, готова ли Банковая добивать Коломойского, так как она якобы готова добивать Медведчука, у меня есть вопросы.

«ДС» Говоря о действительно болезненных для олигарха вещах: можно ли, например, представить решение СНБО, которым вырубается из эфира "1 + 1"?

В.К. Вряд ли. Потому что там сложнее система собственности, и "1 + 1" не является полностью пропагандистским инструментом, какими являются так называемые медведчуковские телеканалы. К тому же "1 + 1" - это система продакшенов. Поэтому я слабо себе представляю, чтобы выключили "1 + 1". Так же, как и "Интер", кстати. Я больше поверил бы в закрытие канала "НАШ", а не этих телеканалов.

«ДС» А можно представить, что Коломойский может быть экстрадирован в США как гражданин Израиля?

В.К. Нет, для этого необходимо, чтобы он был лишен украинского гражданства. Есть прецеденты, когда лишают украинского гражданства из-за наличия другого. Кстати, это применялось к некоторым депутатам Верховной Рады предыдущих созывов. То есть прецеденты есть. Но в ситуации с Коломойским опять же я в это не верю. Потому что это уже будет открытая война с ним и с группой его интересов. Которая представлена в парламенте голосами, которые необходимы президенту для принятия результативных решений. Поэтому я не верю, что Банковая пойдет на такие откровенные и радикальные шаги относительно Коломойского. Хотя, конечно, этого хотелось бы, как признака деолигархизации. Но тогда должен быть симметричный ответ, в том числе относительно Ахметова, Пинчука и других олигархических групп.

«ДС» То есть в случае действительно большой политической войны Коломойский способен заблокировать результативную работу парламентского большинства?

В.К. Возможно, не заблокировать, а создать большие проблемы. Я бы не сказал, что Коломойский имеет сейчас контрольный пакет акций. Да, у Коломойского есть группа, это около 40 депутатов, которую он так или иначе контролирует. Но это не значит, что она объединена партийной дисциплиной, какой-то жесткой линией поведения, обусловливающей автоматическое голосование по всем вопросам. Этого нет.

«ДС» А какой может быть линия защиты Коломойского?

В.К. Усиление расшатывания политической ситуации в Украине, провоцирование парламентского кризиса, досрочные парламентские выборы, акции протеста, неформальное объединение с другими политическими группами, в частности, «Евросолидарностью» и ОПЗЖ. И последовательное повышение ставок, аж до импичмента.

«ДС» В статье для Atlantic Council Мендель также назвала фамилию Фирташа. Какие формы может принять деолигархизация этого персонажа?

В.К. Фирташ является олигархом, прямо связанным с ОПЗЖ и Левочкиным, а также влияет на ключевых игроков украинской политики. С его фамилией, в частности, ассоциируют поддержку кандидатуры Кличко в следующей избирательной президентской кампании. Поэтому я не исключаю, что его компании могут оказаться в новом санкционном списке.

