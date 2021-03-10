Минфин 9 марата резко сократил размещение ОВГЗ. Доллар пока дешевеет

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный доллар подешевел на 8 копеек после трехдневных выходных, и 9 марта межбанк закрылся в рамках 27,72-27,74 грн/$. При этом средние наличные курсы в обменниках почти не изменились:

* 27,80-27,95 грн/$ - на продаже;

* 27,45-27,65 грн/$ - на покупке.

Люди стали больше интересоваться покупкой валюты, хотя это еще не массовый спрос.

Межбанк восстанавливался после выходных, но очень медленно: объем сделок сократился со $126 млн до $114 млн на площадке Bloomberg.

"Ключевым фактором для валютного рынка остается оплата налогов за прошлый год. Бизнес конвертировал валюту под бюджетные платежи, по которым уже истекают сроки. Объемы не очень большие, поскольку большинство компаний уже рассчитались с казной. Иностранцев с продажей доллара на рынке сегодня не заметили", - описал происходящее на торгах финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

У Нацбанка не было повода для выхода на торги - заметного излишка доллара не было. Хотя валютные продажи доминировали, и котировки снижались почти весь день.

Утро на межбанке начиналось на 27,76-27,79 грн/$, после чего котировки планомерно скатывались вниз по мере увеличения валютных продаж. Сначала на 27,74-27,76 грн/$, а затем и на 27,70-27,72 грн/$. Коррекция на 27,72-27,74 грн/$ произошла уже под вечер, на небольшом объеме сделок.

"Продавцы валюты были в большинстве, особенно с учетом завтрашнего закрытия периода по налогу на прибыль (10 марта). Аграрии опять же помогали. А вот покупатели были в меньшинстве. Страна продолжает двигаться в сторону локдауна и это держит деловую активность импортеров в узде", - объяснил происходящее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Иностранцы не рвались скупать наши облигации внутреннего госзайма. Что подтверждается двукратным сокращением объемов продаж ОВГЗ Минфином, которое было зафиксировано сегодня, 9 марта. Он смог разместить бумаг лишь на 5,2 млрд грн. Это минимум последних четырех недель, когда ОВГЗ продавали в разы больше:

* 2 марта - на 11,5 млрд грн;

* 23 февраля - на 10,5 млрд грн;

* 16 февраля - на 9,49 млрд грн;

* 9 февраля - на 13,1 млрд грн.

"Западные инвестфонды ждали от нашего Министерства финансов повышения доходностей по ОВГЗ, чего не произошло. Причем не произошло даже после повышения учетной ставки Нацбанка на прошлой неделе с 6% до 6,5% годовых. Слышал, что были иностранцы-ходоки к нашим чиновникам - пытались договориться о росте ставок. Но этот торг пока ничем не завершился", - рассказал директор казначейства одного из банков-первичных дилеров Минфина.

В ходе сегодняшнего размещения Кабмин опустил ставки по краткосрочным и среднесрочным гривневым ОВГЗ (6, 12 месяцев и 1 год) на 0,1-0,8% годовых. При этом оставил на старых уровнях цены на бумаги на 2 и 3 года. Результаты размещения оказались следующими:

* на 1,9 млрд грн - гособлигации сроком обращения 1,5 года под 10,96% годовых;

* на 1,3 млрд грн - на 1 год под 10,62% годовых;

* на 1,2 млрд грн - на 2 года под 11,8% годовых;

* на 551 млн грн - на 6 месяцев под 9,03% годовых;

* на 256 млн грн - на 3 года под 12,05%.

"Из-за растущей в Украине инфляции (7,5% в годовом измерении) эффективная доходность по нашим ОВГЗ не такая уж и высокая. Потому иностранцы и пасуют, сдерживают свою активность по скупке наших гособлигаций. Хотя думаю, что Минфин в конце концов пойдет на повышение ставок по бумагам. Ведь нужно рефинансировать выплаты по старым бумагам", - считает Шевчишин.

Иностранцы могут выжидать момента повышения ставок по ОВГЗ, и пока не вкладываться в новые бумаги Минфина. Ключевыми их покупателями останутся банки. А главными поставщикам доллара на межбанк будут агропредприятия, которые уже готовятся к посевной.

На ближайшее время финансисты прогнозируют сохранение текущих курсовых диапазонов - 27,70-27,80 грн/$. А открытия завтрашних межбанковских торгов, 10 марта, ждут в рамках 27,70-27,75 грн/$.