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Поминки по Нормандии: Для чего Зеленский анонсировал встречи с каждым лидером четверки
23:50 09.03.2021 |
На Банковой решили лишний раз напомнить Европе, что Россия тормозит выполнение Минских соглашений, и продемонстрировать фактическую смерть нормандского формата.
Сегодня президент Украины на форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" озвучил свои дипломатические планы по урегулированию конфликта на Донбассе. "В любом случае готовится Нормандская встреча. Она должна быть", - заявил он. Но чтобы кто-то вдруг не подумал, что речь идет о какой-то сенсации - наподобие согласия Москвы на проведение дипломатического мероприятия - Зеленский сразу уточнил: "Я от себя скажу - и я это сказал уже нашим западным партнерам: не будет встречи в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров "Нормандской четверки".
На первый взгляд, это заявление выглядит довольно экстравагантно. Поскольку нормандский формат создавался, чтобы европейские посредники - дипломаты или лидеры Германии и Франции - присутствовали на украинско-российских переговорах. При этом сдерживая давление Москвы на Киев, исключая голословные обвинения Кремля, а также фиксируя достигнутые договоренности.
И вот президент Украины добровольно готов встречаться как с нормандскими посредниками, так и с Владимиром Путиным в индивидуальном порядке. Что окончательно запутывает нас в вопросе о роли Парижа и Берлина в примирении на Донбассе. Если Зеленский готов вести переговоры с Путиным с глазу на глаз, то для чего ему посредники? Более того, если он способен договориться о встрече с российским лидером - неужели Путин при том категорически откажется от присутствия Меркель и Макрона, с которыми он так любил раньше позировать на совместных фотографиях?
Впрочем, искать смысл в последний инициативе Зеленского и не нужно. Поскольку на Банковой прекрасно понимают, что "нормандская встреча" ни в общем, ни в "распределенном" режиме не произойдет.
Собственно, и комментарии анонимных представителей российского внешнеполитического ведомства в СМИ, что подобная встреча "не готовится", и "нет ни одного повода для ее созыва из-за отсутствия прогресса с выполнением предыдущих решений" недвусмысленно намекают на то, что в Кремле не собираются встречаться с украинским президентом. К этим анонимным комментариям в течение суток добавятся заявления конкретных политиков и дипломатов. После того, как они согласуют тексты этих заявлений с Кремлем.
Тогда в чем практический смысл заявления Банковой о "распределенной" встрече в нормандском формате, которая однозначно не произойдет?
Главным образом, Офис президента стремится в очередной раз продемонстрировать Берлину и Парижу, что Россия фактически блокирует выполнение Минских соглашений - по крайней мере, в той части, где речь идет об обмене пленными и улучшении гуманитарной ситуации на Донбассе.
Очередная демонстрация недееспособности формата может стать заметным аргументом для Банковой в будущей дискуссии относительно привлечения к переговорному процессу еще и Вашингтона, необходимости восстановления должности спецпредставителя Госдепа и других дипломатических инициатив.
В дополнение Зеленский получит еще и несколько бонусов в виде фото с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном, которые от встречи, вероятно, не откажутся.
Жаль, что среди многочисленных возможных достижений этой стратегии не значатся шансы на урегулирование конфликта. Впрочем, вопрос на эту тему следует действительно задавать в Москве, а не в Киеве.
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