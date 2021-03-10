Виталий Портников: Зеленский боится реальности

Виталий Портников / Espreso.tv

Появление в информационном пространстве пресс-секретаря украинского президента Юлии Мендель показывает, что офис Зеленского решил использовать в коммуникации с обществом опыт администрации Путина.

В Кремле тоже стараются возложить на пресс-секретаря президента бремя ответа на непростые вопросы в ситуации, когда сам глава государства не хочет разговаривать на те или иные темы и ожидает более выгодной для себя ситуации. Это известная политическая трусость Путина. И это известная политическая трусость Зеленского. Два сапога - пара.

Президент страны, обожающий записывать бессмысленные видеоролики на бессмысленные темы, хранит молчание, когда нужно высказаться о самой резонансной теме последних недель - приговору Стерненко, за него отдуваются чиновники его офиса. Президент Украины хранит молчание, когда нужно высказаться о самой резонансной теме последних дней - санкциях против олигарха Игоря Коломойского. За него отдувается не менее неопытный пресс-секретарь. Юлия Мендель делает многозначительные намеки вместо того, чтобы ответить на очень простой вопрос -собираются ли в Украине проводить расследование той самой коррупционной деятельности Коломойского, о которой говорит государственный секретарь США? Именно Коломойского, а не «стрелочников» - менеджеров «Привата»? Или Зеленский боится, что в расследовании этой деятельности - прежде всего разрушительной для Украинского государства деятельности Коломойского в последние годы, о которой говорят американские дипломаты - он выйдет на самого себя и представителей собственного ближайшего окружения? Тогда не нужно бояться. Нужно честно сказать - я не допущу такого расследования, чтобы не оказаться обвиненным в причастности к коррупции. Мне плевать на американцев, когда речь идет о моей собственной безопасности. Мы будем строить здесь Беларусь, потому что, как и у Лукашенко, для меня единственная возможность выжить - оставаться президентом до бесконечности. И Коломойский мне в этом поможет, потому у него другой возможности выжить тоже нет.

Но вместо этого лучше послать закрывать амбразуру Юлию Мендель и посоветовать ей поднять мою любимую тему про Порошенко и про то, что он и Медведчук - одно и то же. Потому что мне страшно. Потому что я боюсь собственной тени, не то что тени государственного секретаря США. Потому что Байден не звонит - и я уже начинаю думать, что это даже хорошо, потому что не представляю себе, что он мне может сказать, если вдруг позвонит. Вернее, очень хорошо представляю. И от этого еще страшнее.

Ну что же поделать! Человек, которого избирают главой государства, должен брать всю ответственность за последствия этого выбора граждан на себя. И ответственность за свой успех. И ответственность за свой крах. И ответственность за крах страны, кстати, тоже.

И никакая Юлия Мендель не поможет уйти от ответственности - даже если будет давать интервью каждый день.