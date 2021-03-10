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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Перед разоблачением Bellingcat. На кого Зеленский поменяет Ермака

17:51 09.03.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Депозитные ставки

Ключевой вопрос в отношениях Киева и Вашингтона - доверие. США и НАТО должны быть уверены, что информация с Банковой не утекает в Кремль.

Уже вторую неделю на Банковой дует ветер перемен. Он приносит из коридоров и кулуаров все более громкие слухи о скорой отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Якобы это должно помочь Владимиру Зеленскому замять «Вагнергейт» и наладить диалог с новой администрацией США.

Однако не факт, что желаемый результат будет получен. Злую шутку с Зеленским может сыграть его склонность искать простые решения и заниматься показухой вместо системной работы над ошибками.

Когда выйдет фильм Bellingcat

Напомним, что в августе прошлого года вспыхнул «Вагнергейт» - скандал вокруг провала спецоперации по захвату российских террористов из частной военной компании «Вагнера», воевавших против нас на Донбассе. В начале 2021 г. один из авторов проекта Bellingcat Христо Грозев сообщил, что группа расследователей, которая изучает причины срыва операции, вскоре презентует фильм об этом. В конце февраля журналист Юрий Бутусов рассказал о попытке Банковой воспрепятствовать выходу фильма. «Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет. Я общался с Грозевым, и по его словам, первая часть "Вагнергейта" выйдет в марте, а летом будет большой фильм», - сообщил Бутусов.

Еще один немаловажный момент: 26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило награду за розыск Евгения Пригожина - владельца ЧВК «Вагнера». Похоже, американцы сейчас действительно всерьез взялись за эту террористическую организацию и намерены если не уничтожить ее, то по крайней мере нанести ей максимальный ущерб. А Банковая, сорвав спецоперацию по поимке «вагнеровцев» (пусть даже нечаянно, из-за недостаточной адекватности), оказалась на противоположной стороне.

Вопреки всем попыткам Банковой замолчать эту историю интерес к ней только усиливается, а сам скандал обрастает новыми подробностями. 3 марта и.о. директора ГБР Алексей Сухачев сообщил во время отчета в Верховной Раде, что ГБР уже допросило Ермака по делу «вагнеровцев». А 6 марта в СМИ появилась информация о том, что ОП просил британскую разведку не допустить выхода расследования Bellingcat по этому делу.

Знающие люди утверждают, что первая часть фильма Bellingcat о «Вагнергейте» выйдет 21 марта. Пользователи потокового медиасервиса Netflix в США и других странах смогут узнать из этого фильма много интересного о том, как нынешняя украинская власть относится к вопросам национальной безопасности. Кроме того, ожидаются публичные комментарии расследователей Bellingcat в связи с выходом фильма.

Сейчас на Банковой пытаются придумать, как снизить эффект от этого скандала. Проблема Зеленского том, что Киев не может публично ссориться с Bellingcat, ибо эта международная команда является нашим союзником в информационной войне с Россией. К тому же расследователи Bellingcat сыграли важную роль в разоблачении российских военных преступников, виновных в гибели рейса MH17, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 г. Так что любые попытки Банковой дискредитировать Bellingcat будут восприниматься как подыгрывание России - то есть, по сути, как подтверждение того, о чем говорится в фильме.

Две проблемы в одном кресле

Одним из способов снизить эффект от фильма Bellingcat может стать отставка Ермака. Она выглядит вполне реальной не только из-за той роли, которую сыграл Ермак в «Вагнергейте», но и по другой причине.

Напомним, что Ермак давно заработал себе в США имидж главного представителя Зеленского в неофициальных контактах с Рудольфом Джулиани и другими людьми Дональда Трампа. Это, несомненно, затрудняло ему задачу налаживать связи с командой нового президента США Джозефа Байдена. Тем более что Байден, в отличие от Трампа и того же Ермака, является «человеком системы». То есть он сторонник традиционных методов дипломатических переговоров, а не тех неформальных встреч, которые практиковали Джулиани и Ермак.

Говорят, Ермак уже месяц как отстранен от курирования американского вектора. Теперь это исключительная сфера ответственности министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой, которые вроде бы прекрасно ладят между собой и напрямую (минуя Ермака) отвечают перед Зеленским за организацию контактов с Байденом. Правда, с этой задачей они пока справляются плохо, но у них есть отговорка - дескать, на Вашингтон отталкивающе действует Ермак.

Свидетельством этой конкуренции стал указ Зеленского от 26 февраля, который утвердил состав оргкомитета Крымской платформы во главе с Кулебой, хотя изначально это был проект Ермака. Говорят, Кулеба убедил Зеленского, что американцы вообще проигнорируют саммит Крымской платформы 23 августа, если приглашать их туда будет Ермак.

И вот вдобавок ко всему этому выясняется, что Ермак пытался, но не сумел предотвратить выход фильма Bellingcat о «Вагнергейте». Похоже, Ермак становится для Зеленского балластом, который тянет на дно и может утопить, если его не сбросить. Поэтому довольно вероятно, что Зеленский попрощается с Ермаком до выхода фильма, чтобы не выглядеть совсем уж глупо.

Возможные преемники Ермака

В соцсетях уже обсуждаются возможные кандидаты на замену Ермаку. Одна из самых популярных версий гласит, что очень хочет усесться в это кресло нынешний зам Ермака Кирилл Тимошенко. Правда, у него есть минусы. Это и некоторые строки в биографии, которые связывают его с Игорем Коломойским, и вопросы западных партнеров к проектам, которые он курирует, и пристальное внимание СМИ к его новому особняку под Киевом.

Поэтому возможны и другие варианты. Еще в конце февраля интересной новостью поделился бывший народный депутат от Киева Борислав Береза: «Тут злые языки из Офиса президента принесли хорошую информацию о том, что готовится замена и главой ОП вместо Ермака будет Валерий Кондратюк. И вот это очень хорошая новость одновременно и плохая новость для всех любителей "рузького мира". В ближайшее время увидим, насколько эта информация обоснована».

С 5 июня 2020 г. Кондратюк возглавляет Службу внешней разведки Украины, с 17 августа является членом СНБО. В его биографии есть немало строк, позволяющих предположить, то он сумеет найти общий язык с западными партнерами. Например, в 1996 г. он окончил курсы штабных офицеров НАТО военного колледжа вооруженных сил Нидерландов; в 1997-м - школу разведки и безопасности вооруженных сил Канады; в 1998-м - курсы антитеррористической деятельности академии ФБР США. В 1999-2002 гг. был военным атташе при посольстве Украины в США.

Главный плюс Кондратюка в том, что он способен вызвать доверие у американцев и замять скандал вокруг «вагнеровцев» с наименьшими потерями для Зеленского. Однако есть много оснований сомневаться в том, что Зеленский в самом деле остановится на этой кандидатуре.

К тому же у него наметился еще один вариант. Это Виталий Ковальчук, который был замглавы партии «УДАР Виталия Кличко», а затем работал первым замглавы администрации президента Петра Порошенко. Сейчас Ковальчук, еще даже не занимая никаких должностей в ОП, уже получил влияние на региональную политику Банковой. Знающие люди утверждают, что он - протеже Сергея Левочкина, который, напомним, получил немалый политический выигрыш от санкций против Медведчука. Поэтому приход на Банковую Ковальчука может привести к дальнейшему усилению Левочкина.

Что нужно Вашингтону

Хотя Ермак стал обузой, но замена его на Кирилла Тимошенко или условного Ковальчука не решит никаких проблем в отношениях Киева и Вашингтона. Администрации Байдена нужны реальные действия, а не имитация.

Один из ключевых вопросов заключается в доверии. США и НАТО должны быть уверены, что информация с Банковой не утекает в Кремль. И что провалы типа срыва спецоперации по «вагнеровцам» больше не повторятся.

Также Вашингтон настаивает на реальных реформах, которые были многократно обещаны. Его не устраивают мистификации, когда, к примеру, под видом судебной реформы организуется усиление контроля Банковой над судьями.

Также Вашингтону нужны реальные действия Киева против Коломойского, а не та показуха, которая была устроена в виде задержания и освобождения под залог бывшего первого замглавы правления Приватбанка Владимира Яценко. Именно об этом сигнализирует включение Коломойского и его семьи в санкционный список США. И если Зеленский сделает вид, что не расслышал или недопонял этот сигнал от администрации Байдена, то вряд ли тут что-то исправит отставка Ермака.

В связи с этим отметим еще одно обстоятельство. Говорят, что полная версия фильма Bellingcat о «Вагнергейте», которая будет показана летом, может оказаться гораздо жестче той короткой версии, которая будет показана 21 марта. И степень этой жесткости будет напрямую зависеть от степени упорства Киева в своей непонятливости.

 

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