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Мендель о выдаче Коломойского Украиной США: посмотрим
08:33 09.03.2021 |
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не подтвердила, но и не опровергла возможности выдачи Украиной олигарха Игоря Коломойского, если со стороны США поступит соответствующий запрос.
"Посмотрим ... Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца ... Я никому сейчас не угрожаю и не собираюсь идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному. Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела", - заявила Мендель в интервью в программе "БАЦМАН" на Ютуб вечером в понедельник, 8 марта.
Она также ответила "посмотрим" на вопрос ведущей "Стоит ли ожидать украинских санкций в отношении Коломойского?".
Мендель добавила, что "если есть монополии, которые уничтожают права людей, ограничивают, съедают нашу экономику, то мы никогда не будем государством".
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