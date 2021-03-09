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Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах
08:29 09.03.2021 |
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала в Twitter ссылку на свою статью для американского аналитического центра Atlantic Council.
Об этом сообщает Детектор медіа.
Она также написала, что президент Владимир Зеленский "готов бросить вызов власти украинских олигархов".
"Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало сделали. Зеленский хочет, чтобы его действия говорили сами за себя", - отметила Юлия Мендель.
Этот твит прокомментировал шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. Он считает, что главная проблема Зеленского - связь с олигархом Игорем Коломойским, против которого глава государства публично не выступает.
"Действительно? Он может назвать Коломойского? Бросить вызов олигархам - вообще ничего не значит. Поэтому все так говорят, но главная проблема - это Коломойский. Может, Зеленский о нем говорит? Или он все еще крепко с ним? Почему все эти марионетки Коломойского до сих пор его депутаты?" - пишет экономист в комментарии.
Юлия Мендель обвинила Аслунда в распространении дезинформации якобы из-за того, что его уволили.
"Мистер Аслунд, я очень разочарована, что вас так сильно повлияли слишком старые нарративы дезинформации. Надеялась, вы говорите, опираясь на качественную аналитику, а не только потому, что вас уволили", - написала Мендель.
Отметим, что в сентябре 2020 экономист заявил, что уволился из наблюдательного совета "Укрзализныци", потому что руководство госпредприятия не выполняет решения совета, а от президента члены наблюдательного совета получают только "обиды и препятствия".
Аслунд попросил Мендель извиниться, если она не сможет привести пример критических высказываний Зеленского о Коломойском. Он также назвал олигарха "наибольшим аферистом Украины".
Пресс-секретарь президента заявила, что экономиста "борется словами, а Украина - действиями". На что Аслунд ответил, что не видит никаких действий, так же как и ответов на свои вопросы.
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