Позитив недели. Наших воинов вооружат сверхмощными «Аллигаторами»

По результатам государственных испытаний на вооружение ВСУ приняли отечественную крупнокалиберную винтовку «Аллигатор» (Alligator). Об этом сообщает информационное агентство Минобороны АрмияInform.

«Аллигатор» - многозарядная крупнокалиберная антиматериальная винтовка ручной подзарядки производства ООО "ХАДО-Холдинг". Главная ее задача - уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной.





Винтовка имеет сверхмощный калибр 14,5х114, начальная скорость пули составляет 980 м/с, эффективная дальность выстрела - до 2000 м, а максимальная дальность полета пули - до 7000 м. На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.

"Аллигтор" является классическим образцом «болтового» стрелкового оружия с продольно-скользящим поворотным затвором. Снаряжается съемным коробовым магазином, рассчитанным на пять патронов.

При общей длине оружия 2000 мм длина ствола винтовки составляет 1200 мм. Общая масса без магазина с патронами составляет 22,5 кг.

Наша армия массово переходит на использование систем MILES и LAZERTAG

В украинской армии вводится практика проведение ротных тактических учений с использованием систем лазерной имитации стрельбы MILES и LAZERTAG. "Это позволяет одновременно экономить ресурсы, повышать обучаемость личного состава и качественнее осуществлять слаживание подразделений", - рассказал ресурсу Defense Express командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, в этом году планируется обеспечить системами LAZERTAG все учебные центры подготовки подразделений и общевойсковые полигоны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.





Также продолжается активное обновление и закупка тренажеров для обеспечения подготовки экипажей боевых машин. Кроме того, идет работа над созданием инновационных для ВСУ коллективных тренажеров на базе программного обеспечения виртуального боевого среды VBS-3 и VBS-4. Подобные ноу-хау позволят проводить одновременную подготовку крупных подразделений (батальонной тактической группы) в виртуальном пространстве на реальной местности с использованием статических тренажеров. Также уделяется значительное внимание созданию "реальных" учебных комплексов для отработки боевых упражнений типа "Бой в урбанизированной местности".

Нацгвардия получила десять бронеавтомобилей "Новатор"

Пресс-служба частной компании "Украинская бронетехника" сообщила о передаче очередной партии СБА (специализированный бронеавтомобиль) "Новатор" для нужд Национальной гвардии Украины. Таким образом, нацгвардейцы получили 10 машин. Они изготовлены в соответствии с условиями заключенного государственного контракта и в соответствии с техническим заданием заказчика. Это уже третья партия бронемашин, переданная Национальной гвардии этим предприятием.

СБА "Новатор" приспособлен к эксплуатации в сложных условиях бездорожья. Автомобиль с колесной формулой 4 × 4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем способен преодолевать без подготовки водные преграды глубиной до 0,75 м и подъемы до 60%, а также развивать скорость по шоссе до 140 км / ч. Запас хода по пересеченной местности составляет 500 км, по автодорогам - 1000 км. Сейчас на базе подвижной платформы "Новатор" "Украинская бронетехника" ведет разработку линейки боевых и транспортных машин для нужд Вооруженных Сил и силовых структур Украины.

Украинские танковые войска пополнились модернизированными Т-72

"Киевский бронетанковый завод" передало украинским военным пять отремонтированных танков Т-72. Как сообщают в "Укроборонпроме", капитальный ремонт первой партии танков выполнен в рамках государственного оборонного заказа и содержит доработки, призванные улучшить боевые и технические характеристики машин. В частности, на Т-72 установлен более мощный двигатель в 840 лошадиных сил, усовершенствована ходовая часть гусеницами от танка Т-80, улучшены приборы ночного видения современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Кроме того, танки оснащены комплексом динамической защиты и обновленной системой противопожарного оборудования.

Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" производства КБ "Луч" с прицельной дальностью 4 км. При этом "Комбат" пробивает броню толщиной в 750 мм и полностью игнорирует динамическую защиту противника. Кроме того, танки оснащены комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы. Это позволяет поддерживать связь с пехотными подразделениями для усиления взаимодействия на поле боя.

Таким образом, улучшение технических характеристик позволило увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управления боевыми машинами.

В Британии спроектируют новые ракеты для украинских катеров

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тима Вудса. Атташе не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.

Как указывает издание, возможно это будет изделие от компании Kongsberg - противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile). Эта ракета оснащена турбореактивным двигателем TRI-40. Максимальная дальность пуска составляет 185 км, масса боевой части - 120 кг.

Кроме того, речь может идти и о ракете Martlet, также известной как Lightweight Multi-role Missile. Она была разработана компанией Thales для применения с вертолетов по скоростным катерам.