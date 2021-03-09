«Идите вон к чертовой матери». Зачем Кравчук послал Путина с Лавровым, а заодно и Пескова с Грызловым

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Прошлая неделя расставила, наконец, многие ключевые точки над «і» в вопросе актуальной ситуации вокруг оккупированной Россией части украинских Донецкой и Луганской областей. Похоже, любое продвижение к миру в российско-украинской войне нынче пребывает в стадии глубокой заморозки. И виной тому - Кремль с его реализацией собственных «запасных планов» по Донбассу, включающих не только новое обострение на линии фронта и перманентное давление на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, дабы осуществить давнюю путинскую мечту о прямых переговорах Киева с кремлевскими гауляйтерами в оккупированных Донецке и Луганске. Ко всему этому также приобщилось намерение марионеток Путина полностью изолировать ОРДЛО от остальной Украины с помощью усложненной процедуры пересечения линии разграничения туда и обратно, что вот-вот случится.

Собственно, украинской власти теперь приходится называть вещи своими именами, как, например, это с недавних пор делает глава украинской делегации Леонид Кравчук, чья категоричность в высказываниях растет буквально с каждым днем. И если в начале минувшей недели он еще пробовал как-то подбирать дипломатичные выражения, то в ее середине - уже прямо заявлял, что «мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас, и называть это провокацией, это - не провокация, это - война». Ну а под конец недели вообще стал, что называется, рубить правду-матку.

«Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один: они там не при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери. Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения и никогда не будет. Мы не просим агрессора помогать нам решить ситуацию с агрессором - это какая-то странность. Но они настолько неадекватны в своих оценках, я слежу за каждым их выступлением и их трудно понять. Они думают, что столь хитры, что могут сами себя перехитрить», - раскрыл секрет Полишинеля Кравчук в одном из пятничных телеэфиров. И резко добавил, что «сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений».

Глубоко обеспокоенное двоемыслие ОБСЕ

То, что подобное кравчуковское «к чертовой матери» - не какая-то там эмоциональная отсебятина, а более чем официальная позиция, согласованная с Банковой, подтвердило заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время онлайн-общения с экспертами и журналистами, организованного 5 марта брюссельским аналитическим центром European Policy Centre. В частности, Ермак, ранее всегда излучающий в данной теме оптимизм, заявил, что сегодня работа ТКГ фактически заблокирована Россией, из-за чего ни один вопрос не продвигается вперед.

«Сегодня время наконец-то сказать, что если вы действительно хотите прекратить войну - вот план на столе. Готово предложение наших немецких и французских партнеров в отношении кластеров или, я бы сказал, логических шагов, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации. И если они будут слышать об этом каждый день, и не только от Украины, мы сможем достичь такого необходимого мира в центре Европы... Мы движемся к миру, но и готовы защитить нашу страну», - сказал правая рука Владимира Зеленского. То есть очевидно, что такой точки зрения придерживается теперь и президент.

Тем временем, как следует из релиза ОБСЕ по итогам заседания ТКГ 3 марта, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают считать, что приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется. И это несмотря на прилет 4 марта из зоны ООС в Киев специального борта с более чем 20 военнослужащими, получившими ранения (в том числе и очень серьезные) и травмы в последние дни на фронте. Однако СММ ОБСЕ настроена весьма радужно: «Среднее число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе, согласно данным СММ, было в десять раз ниже, чем в феврале 2020 года. Но для достижения полной тишины требуется большая политическая воля сторон».

А вот действующая председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что обеспокоена обострением ситуации на Донбассе, а также призвала открыть все КПВВ на линии соприкосновения с ОРДЛО, которые блокируют, как известно, российские оккупанты. «Обеспокоена последними сообщениями о жертвах на востоке Украины. Критически важны консолидация и укрепление режима прекращения огня для облегчения гуманитарной ситуации», - констатировала шведский дипломат. Одним словом, выходит такое себе двоемыслие ОБСЕ. Правда, мнение Линде - это все-таки позиция не столько ОБСЕ, сколько самой Швеции, которая входит в число наибольших европейских друзей Украины.

Абхазский арест Абхаза из "Пятнашки"

Прилетевшая на уходящей неделе новость из оккупированной Россией грузинской Абхазии не привлекла б особого внимания никого в ОРДЛО, если б героем местных разборок не стал «герой Новороссии», главарь печально известного своими военными преступлениями в оккупированных районах Донетчины бандформирования «Пятнашка» Ахра Авидзба по кличке Абхаз. Этого персонажа вместе с группой охраны, состоящей из «граждан ДНР», арестовали абхазские чекисты «Службы госбезопасности Абхазии», а также обыскали его дом в селе Гумиста под Сухуми, изъяв большой арсенал оружия.

Российские пропагандисты, само собой, тут же завыли о жутких «маски-шоу», слезах жены Абхаза Юлии (в девичестве Овчаренко), вырванном у нее из рук телефоне и прочих мелодраматических подробностях. Хотя суть произошедшего проста - Авидзба возомнил себя «абхазским Лениным» (кроме шуток, от своих приближенных он требует себя называть не иначе, как «Ленин»), которому позволено буквально все.

В январе 2020 года он во главе толпы берет штурмом «администрацию президента Абхазии», а потом, осадив так называемую госдачу в Сухуми, вынуждает подписать заявление об отставке тогдашнего «президента» Рауля Хаджимба. Уже при новом «главе Абхазии» Аслане Бжания этот неуемный «Ленин» становится «советником президента по международным связям», но через несколько месяцев рвет с ним из-за «утраты веры в общее дело» и начинает обвинять Бжания и его приближенных в прогрузинских настроениях. Теперь, судя по всему, Абхаз из «Пятнашки» решил организовать у себя на родине «маленький военный переворот», прихватив с собой из ОРДО несколько ихтамнетов-головорезов, но был сбит на самом взлете.

Нас же во всей этой истории с Авидзба интересует факт того, что отдельным военным преступникам, получившим боевой опыт и деньги на оккупированной части Донбасса становится очень тесно в пределах ОРДЛО. Поэтому их «геройское» прошлое становится проблемой уже тех территорий, которые они облюбовали после своего отъезда из зоны российско-украинской войны.