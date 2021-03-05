На помощь Байдену. Начнется ли реальная война между Зеленским и Коломойским

Юрий Вишневский / Деловая столица

Мендель от имени Зеленского письменно пообещала американцам судебное наказание Коломойского и Боголюбова за Приватбанк. И что дальше?

В пятницу, 5 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о внесении Коломойского и ближайших членов его семьи в санкционный список «из-за причастности к значительной коррупции во время пребывания на должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах». Блинкен добавил, что «нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины представляют серьезную угрозу ее будущему».

Не исключено, что Банковая знала об этом заранее. Накануне, 4 марта, на сайте Atlantic Council вышла странная статья Юлии Мендель, где та заявила, что «президент Зеленский готов бросить вызов власти украинских олигархов повсюду, от энергетического и банковского секторов до политики и средств массовой информации». Там названы несколько конкретных олигархов, в том числе Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.

Попытка достучаться до Байдена

Можно было бы счесть эту публикацию всего лишь попыткой пиара Зеленского в США, если бы не время и место выхода статьи. Сайт Atlantic Council - отнюдь не самое удачное место для саморекламы. Если бы Зеленский в самом деле вдруг захотел попиариться в США, то вышла бы его личная статья в какой-то из ведущих газет типа The New York Times.

Задача статьи Мендель совсем иная. Аналитический центр Atlantic Council известен своей близостью к Демократической партии США. И если Зеленский хочет достучаться до администрации Джо Байдена, то один из каналов (помимо официальной дипломатии) - это именно Atlantic Council.

Это что касается места выхода статьи. А что касается времени - то статья вышла накануне видеоконференции в Atlantic Council на тему «Что Байдену делать с Украиной?». Как анонсировал Atlantic Council, в пятницу, 5 марта, в 17:00 по киевскому времени ведущие эксперты и бывшие послы США в Украине изложат план того, как команда Байдена может наладить отношения с Украиной, побудить команду Зеленского наконец заняться реформами, а также как команда Байдена может включиться в мирный процесс по прекращению конфликта на Донбассе.

С украинской стороны в обсуждении должны принять участие первый вице-спикер парламента, представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук и замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Модератором дискуссии будет экс-премьер Швеции Карл Бильдт.

Понятно, что любые обещания, которые дадут Стефанчук и Свириденко насчет деолигархизации, могут вызвать вопросы: а действительно ли так считает и так собирается действовать Зеленский? Задача статьи Мендель - развеять подобные сомнения. Мендель подписала статью в качестве официального представителя (spokesperson) Зеленского. Сам Зеленский, конечно, подписать такую статью не мог - это выглядело бы совсем печально: дескать, дорогой Джо Байден, никак не могу до вас дозвониться, поэтому вынужден обращаться к вам через Atlantic Council...

Что Зеленский пообещал Байдену

По сути, Мендель от имени Зеленского дала новой американской администрации вполне конкретные обещания. Они сформулированы уже в заголовке статьи: «Зеленский стремится положить конец эре украинских олигархов». Более того, в статье приведен перечень олигархов, которые должны подвергнуться деолигархизации: Дмитрий Фирташ; Виктор Медведчук; Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Фактически эта статья подтверждает то обещание, которое дал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» вечером 19 февраля, сразу после громкого заседания, на котором были введены санкции против Медведчука и его жены. Данилов тогда анонсировал санкции против олигархов: «Все, что своровали с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу». И вот теперь Мендель от имени Зеленского назвала конкретные фамилии олигархов и заявила, что Зеленский готов бросить вызов их власти «повсюду, от энергетического и банковского секторов до политики и средств массовой информации». «Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало сделали. Зеленский стремится, чтобы его действия говорили сами за себя», - подчеркнула Мендель.

Как был составлен черный список олигархов

Совершенно не случайно в черный список вошли именно те лица, которые уже имеют большие проблемы в США. Как известно, Фирташ был задержан в Австрии в марте 2014 г. по запросу американских следователей, но выпущен под залог. С тех пор ФБР добивается экстрадиции Фирташа в США, а он это оспаривает. В июле 2019 г. министр юстиции Австрии дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. И Фирташ остается в Австрии, пока суд не примет решение по этому ходатайству.

17 марта 2014 г. США ввели персональные санкции против Медведчука «за угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также за подрыв демократических институтов и процессов в Украине». Эти санкции были введены в ответ на российскую оккупацию Крыма.

В мае 2020 г. ПриватБанк подал иск к своим бывшим владельцам Коломойскому и Боголюбову в Канцлерский суд штата Делавэр. Вскоре Минюст США потребовал конфискации имущества по их делу. А теперь Коломойский еще и попал под санкции США.

И вот именно этих четверых, Фирташа, Медведчука, Коломойского и Боголюбова, которые имеют большие проблемы в США, Киев сейчас пообещал придавить со своей стороны. Вот только выполнить это обещание будет крайне сложно.

Показуха или реальная долигархизация?

Конечно, если сравнивать с той ситуацией, которая была всего лишь пару месяцев назад, то жизнь этой четверки несколько усложнилась. Но названные лица по-прежнему сохраняют влияние в разных сферах.

Чтобы можно было на полном серьезе заявлять о деолигархизации, например, Медведчука, нужно убирать из парламента половину фракции ОПЗЖ. А чтобы делать аналогичное заявление о Фирташе, нужно убирать из парламента еще и вторую половину фракции ОПЗЖ, закрывать телеканал «Интер», национализировать облгазы, контролируемые Фирташем. Но крайне сомнительно, что это будет сделано, как и то, что у Коломойского и Медведчука Зеленский через СНБО отберет телеканал «1+1». И что у Коломойского и Боголюбова будет конфискован весь их бизнес для возмещения ущерба в $5,5 млрд (эту сумму называет Мендель в статье).

Между тем Мендель прямым текстом пообещала судебное наказание Коломойскому и Боголюбову за Приватбанк. «Дело Приватбанка долгое время служило символом безнаказанности олигархов. Прогресс в направлении правосудия будет рассматриваться как крупный прорыв для Украины», - утверждается в статье.

Предположим, что все эти обещания дадут желаемый результат. Atlantic Council признает Зеленского борцом с олигархами, Байден позвонит ему и пообещает когда-нибудь более длительную и содержательную беседу, хотя бы в режиме видеоконференции.

Главный вопрос: что дальше? Последуют ли за показухой, которую мы наблюдали в последний месяц, реальные дела против интересов Фирташа и Коломойского? Проверить это можно будет по телевизору: начнут ли «Интер» и «1+1» ответную войну против Зеленского.

С другой стороны, если все ограничится показухой и реальная война против названных олигархов не начнется, то Зеленский пустыми обещаниями лишь ухудшит отношения между Киевом и Вашингтоном.

Сейчас мы видим, что Мендель рекламирует Зеленского как выдающегося реформатора страны и разрушителя власти олигархов. «Он знает, что для того, чтобы соответствовать его заявлению о преобразующей фигуре в украинской истории, он должен продемонстрировать политическую волю для проведения подлинных реформы, которые подрывают господство олигархов», - подчеркивается в статье.

Вашингтон может с самого начала не поверить пафосным рекламным словам. Если же он поверит, а затем обнаружит обман, то принуждение к выполнению обещаний может оказаться очень болезненным для обманщика.

