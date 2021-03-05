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США ввели санкции против Коломойского
США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в заявлении Блинкена.
В Госдепе объяснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, подрывавшим верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и официальной власти для личной выгоды.
"Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил Блинкен.
Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Это означает, что Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в Соединенные Штаты.
Блинкен подчеркнул, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют. "Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире".
Напомним, в декабре Министерство юстиции США направило иск в Окружной суд Южной Флориды с требованием конфискации здания украинского олигарха Игоря Коломойского. В американском министерстве считают, что оно было приобретено за счет незаконно присвоенных средств "Приватбанка" до его национализации.
С 2014 года под санкциями США находится кум президента РФ Путина Виктор Медведчук - за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины.
В феврале США поддержали Украину после после введения санкций против Медведчука.
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