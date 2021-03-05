В Украине планируют разрешить двойное гражданство с Евросоюзом, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах разрешить в Украине двойное гражданство со странами ЕС.

"Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отображена в будущем в законодательстве относительно участия лиц с двойным или множественным гражданством в государственной жизни Украины. Политика, которую мы будем реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы, и список этих стран будет калибрироваться, он будет зависеть от некоторых критериев", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, таким будет возможность держать ареал украинского присутствия в мире, как одного целого, и гражданин Украины, который выехал на постоянное место жительства, например, в страну ЕС в перспективе сможет стать и гражданином этой страны ЕС, и остаться при этом счастью украинского пространства, сберечь украинский паспорт.

"Нам надо держать вместе миллионы украинцев, разбросанных по всему миру, мы не должны мешать их интеграции в общество, в котором они решили продолжить свою жизнь, но мы должны, как государство, приложить все усилия, чтобы они оставались украинцами, чтобы они сохраняли связь со своей родиной, чтобы они были адвокатами Украины уже в новом для себя обществе", - подчеркнул Кулеба.

При этом он указал, что будут установлены ряд ограничений на двойное гражданство для депутатов парламента, министров. Также не будет разрешено двойное гражданство с РФ.

"Я являюсь последовательным сторонником этой идеи, мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение - это государство-агрессор, с ним не может идти речи о любом двойном гражданстве", - указал министр.

Кулеба добавил, что это политика, которая еще должна найти свое законодательное формулирование, свою реализацию.