Зеленский достигает планки, за которую не падал никто, кроме Ющенко - политолог Алексей Голобуцкий

Денис Сарбей / Деловая столица

Политолог Алексей Голобуцкий об инициативе Банковой по пересмотру решений судов в отношении ветеранов и активистов, ее распространении на резонансные дела и влиянии на рейтинг Зеленского.

"ДС" Офис президента вышел с инициативой "создать механизм для анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей, боровшихся с российской агрессией". Можно ли сказать, что это очередная технология борьбы с Порошенко за патриотический электорат? Мол, пятый президент садил патриотов, а мы будем реабилитировать?

А.Г. Еще два недели назад я не верил, что они сделают "финт ушами", который в свое время сделал Кучма, перенеся свою электоральную базу с востока и юга на запад и центр. Видимо, команду Зеленского кто-то убедил, что это вариант. Его окружение, которое только сейчас входит во вкус власти и распределения потоков, сейчас поняло, что 3 года пролетят как одно мгновение, а 8 лет власти - это совсем другое дело, и они будут бороться за власть всеми способами, и борьба за патриотический электорат - это один из них.

Зеленский как президент олицетворяет государство в принципе. А украинский президент по должности становится патриотом, без вариантов, и он в силу своей должности не может занимать пророссийскую позицию, в нынешней ситуации быть лояльным России. Избиратели юга и востока, которые голосовали за Зеленского и требовали мира, считали, что он придет и сделает все как было до 2013 года. Крыма, допустим, не будет - зато можно будет туда ездить отдыхать, как раньше. А сейчас Зеленский не может удовлетворить ни одного желания этих людей, исходя из своей должности, все эти назначения Татарова, близость Портнова к власти - для "мызамирных" избирателей ни о чем, они не знают, кто это, и уж тем более не считают их героями. Словом, эта часть избирателей либо уже отошла к ОПЗЖ, либо заняла позицию, которую занимала в 2014 году: "это не мое государство, пусть делают что хотят, а я буду жить своей жизнью". Не интересовавшиеся политикой до 2019 года тоже уходят туда, откуда пришли.

То есть у Зеленского остается вариант работать с той частью избирателей, которая считается патриотичной и евроцентричной. Естественно, тут у него главный конкурент - Порошенко, и нынешний президент всеми силами будет показывать, что он лучше и патриотичнее пятого президента. Но есть множество факторов, которые ограничивают возможности Зеленского на этом фланге. Это, в частности, то, что Порошенко - опытный политический игрок, у которого есть серьезные ресурсы, в том числе медийные. Против него хотят использовать технологию выдавливания, но не такого, как выдавливание Медведчука, а постепенного, шаг за шагом.

"ДС" Как можно обеспечить юридическую чистоту подобного механизма? Когда после совещаний в ОП под председательством Ермака в суды будут отправляться какие-то письма? Просьбы? Требования?

А.Г. Пока в системе судов будут идти изменения и у Банковой будут возможности влиять на их решения, она будет делать это абсолютно разными способами. Мы живем не в правовом государстве, ведь Майданы случились из-за того, что институты государства не работают. Собственно, команда Зеленского начала с незаконного решения о проведении парламентских выборов в 2019 году, и такие же решения были и будут по остальным вопросам, в том числе и по вышеупомянутому. Хотя в лоб нарушать закон они, может, и не будут.

"ДС" Возможно ли под эту инициативу подтянуть дело Стерненко, чтобы купировать протесты в его защиту?

А.Г. Кейс Стерненко не играет в пользу патриотического разворота Зеленского, поэтому ему нужно какое-то действие, чтобы не давать оппонентам спекулировать этим вопросом. То есть, он может обставить все так: мол, вопрос раньше не решался, а он его решит.

Там достаточно спорное дело, спорное и с юридической точки зрения, и с точки зрения общественной реакции. Думаю, что они в общем хотят эту инициативу подтянуть и под Стерненко. Но там же не только Стерненко, там же достаточно большое количество людей, которых можно за какие-то действия с 2014 по 2016 годы подвергнуть какому-то уголовному преследованию.

"ДС" К слову, в деле об убийстве Шеремета подозреваются ветераны и активисты, может ли данная инициатива ОП как-то скорректировать ход этого дела?

А.Г. Думаю, что по этому делу будут все-таки больше заигрывания, а не прямо реальные какие-то действия. Те люди, с которыми я общаюсь в правоохранительных органах, говорят, что все докажут. С другой стороны, когда общаешься с адвокатом, он говорит, что вообще ничего не доказано. Так и по Стерненко, и по Шеремету, и по всему остальному. Скорее всего, это все развалится, так или иначе. То есть у нас вообще система гнилая до невозможности: сколько лет уже держат людей без наказания, без ничего.

"ДС" Кроме дел Шеремета и Стерненко власть, вероятно, может задействовать и другие кейсы - какие? Может, ревизия дела "торнадовцев"?

А.Г. Ну да, еще же куча "неподсвеченных" дел. Куча тех, о которых мы не знаем, потому что о них не пишут каждый день. Тут проблема в том, что Зеленский и его команда постоянно пытаются на шпагате сидеть, и из-за этого они проваливаются посередине, бьются одним местом. Невозможно сделать так, что ты всех удовлетворишь. Естественно, что интересы так или иначе пересекаются, будут назревать и назревают серьезнейшие конфликты.

"ДС" Оцените в целом, насколько успешно проходит "патриотический разворот" Зеленского. По последним опросам его рейтинг впервые за многие месяцы не снизился, а даже подрос в пределах статистической погрешности

А.Г. Тут Банковая, кажется, применяет концепцию, которая в принципе в 2018-2019 году при Порошенко была. Он патриотично берет свои проценты, 20-25%, и выходит во второй тур с Бойко, и все понимают, что лучше уж Порошенко, ну логично. Тоже самое и сейчас: и патриоты, и те, кто сейчас рассказывают про клоуна, они же пойдут голосовать в любом случае за Зеленского, а не за Бойко.

По поводу рейтинга, то он сейчас достигает той планки, за которую никто не падал, кроме Ющенко, это уникальный пример. Пока у Зеленского есть электорат, который всегда за действующую власть, 10-15%. Плюс есть люди, которые раньше не интересовались политикой и общественной жизнью страны, молодежь, для них Порошенко, Тимошенко вообще из прошлого века. И на этом поле Зеленский - человек, с которым они выросли, который может ошибаться, может не нравиться, глупости там говорить и все остальное. Но они ценят его именно за то, что он все равно ближе всех к ним. По социологии Зеленский все равно до сих пор выигрывает во втором туре у всех, но еще полгода-год, и уже он начнет проигрывать.А если появится в результате какого-то политического кризиса сильный премьер-министр, с политическими амбициями, тогда рейтинг Зеленского уже окончательно полетит вниз.

"ДС" А какие еще события могут ускорить падение рейтинга?

А.Г. Дело в том, что люди еще не поняли до конца, насколько власть не справилась с коронавирусом и с вакцинацией, еще осознание не пришло. Ну и пока что Зеленскому удается раскидывать ответственность на "слуг", Шмыгаля и других. Если президент не сделает выводов в ближайшее время, то падение продолжится.

Если выводы сделают, то Зеленский может попробовать создать коалиционное правительство, пойти на перевыборы. Что-то типа "Я хороший парень. Я честный. На мне нет коррупции, но политическая элита вся проворовалась, и даже те, которые меня окружали, они все сволочи, и я хочу и сбросить их, дайте мне еще один шанс".

При условии, что это будет в течение года, ему дадут шанс. Уверен, что может быть новый политический проект. Он не будет монобольшинством, но Зеленскому монобольшинство на данном этапе, возможно, и не нужно, чтобы потом разделять ответственность между несколькими политическими силами. Это один из вариантов, но не единственный. Война, в конце концов, может изменить ситуацию абсолютно, еще есть множество разных факторов.

Кроме того, у Банковой нет стратегии нормальной, а горизонт событий для них - максимум месяц или два. Они следят за социологией и замечают, что наконец-то действия президента начали нравиться, и надо продолжать в том же духе. Но такие действия не могут быть бесконечными. В любом случае, у Зеленского нет выхода, кроме "патриотического разворота".