«Слуга народа» — уже не Зеленский: Кого Коломойский троллит новым политпроектом Дубинского

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Слуга народа» — уже не Зеленский: Кого Коломойский троллит новым политпроектом Дубинского

09:38 05.03.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Заявление Александра Дубинского о создании межфракционного объединения «Дубина - слуга украинского народа» выглядит как троллинг в фирменном стиле этого депутата. Теперь "Дубина" - слуга народа, и понимайте, как хотите: то ли на Дубинского намек как на настоящего "слугу", то ли на то, что народу, в понимании нардепа, надо пользоваться дубиной ради счастливого будущего... Шутки шутками, но настоящая цель этого политпроекта довольно серьезная.

Напомним, 1 февраля Александра Дубинского, по результатам голосования его же коллег-"слуг", исключили из фракции. Это стало расплатой за попадание нардепа под введенные Госдепом США санкции из-за вмешательства в президентские выборы в США в составе так называемой группы Андрея Деркача (последнего Вашингтон называет "российским агентом"). Владимир Зеленский просил Дубинского самостоятельно выйти из фракции, но тот отказался.

Больше месяца после изгнания депутат был заметен меньше, чем до этого, и вот пауза прервалась.

 

Этот месседж сопровождают не менее своеобразная иллюстрация. Изображает она первый подвиг мифического героя Геракла - его победу над немейским львом.

 

Кому угрожает "дубиной" внефракционный депутат Дубинский и какие последствия это будет иметь для объектов его атак? Прежде чем попытаться ответить на этот интересный вопрос, немного напомним некоторые факты из биографии этого нардепа.

Дубинский в Раде: скандалы, интриги, расследования

Александр Дубинский известен многочисленными скандалами, которые он сам часто и создает. Бывший журналист, далее - руководитель программы "Деньги" на телеканале Коломойского "1+1", еще в октябре 2019 года стал одним из действующих лиц скандала вокруг возможной коррупции в парламенте. Якобы члены Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, в который входит Дубинский, могли получить по 30 тыс. долларов за голосование на заседании этого комитета против законопроекта о ликвидации коррупционных схем в оценке объектов недвижимости (т. н. схемы Яценко). Дубинский заявил о готовности пройти "детектор лжи" по требованию президента вместе с председателем фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией. Прохождение полиграфа оба нардепы превратили в пиар.

До сих пор на слуху обнародованная расследователями информация о большом автопарке Дубинского и его многочисленных квартирах. Так, по данным Bihus.info, семья бывшего журналиста владеет 24 квартирами, 17 автомобилями, в том числе и Maserati, двумя домами и 70 сотками земли. Дубинский ответил троллингом, заявлял, что имущество заработал честно, и приходил в Раду в футболке с надписью "Мама любит скорость". Но эта история может не пройти для депутата так просто, особенно после введения санкций США: в январе Офис генпрокурора по заявлению Центра противодействия коррупции открыл в отношении Дубинского два уголовных производства. Дела ведет Госбюро расследований.

Дубинского называли причастным к "Гончарукгейту" - аудиозаписям из кабинета премьера Алексея Гончарука, где тот скептически высказывается о познании в экономике президента Зеленского. Год назад эти записи ускорили отставку правительства Гончарука. Вина Дубинского доказана не была, но сам он резко атаковал и Кабмин Гончарука (называл их "правительством соросят"), и кабинет Дениса Шмыгаля.

В общем Дубинский запомнился заявлениями и действиями, которые часто шли вразрез с "генеральной линией партии" и пожеланиями лично Владимира Зеленского. Достаточно вспомнить рассмотрение в Раде в середине 2020 года закона о недопущении возвращения банков их бывшим владельцам ("антиколомойский закон"). То есть потерю фракцией "слуг" такого депутата, можно предположить, не слишком тяжело пережили на Банковой. Поговаривали, что изгнание Дубинского может стать спусковым крючком для выхода из монобольшинства народных депутатов, которых относят к неформальной "группе Коломойского". Но "большого исхода" не произошло, и группа, к которой различные источники причисляют от 25 до 40 членов, продолжает существовать внутри фракции "Слуга народа".

Кто из нардепов вошел в объединение "Дубина - слуга народа"

Персональный состав объединения "Дубина - слуга народа" раскрыл в Телеграме нардеп из фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, иронично назвав его "Дубеней". По его сообщению, с Дубинским объединились далеко не все условно "коломойские" депутаты. Из тех, кто решился на такой шаг, - не самые известные нардепы: бывший журналист "1+1" Сергей Швец, мажоритарщики из Полтавщины Андрей Боблях и Алексей Мовчан, бывший УКРОПовец из Днепропетровщины Дмитрий Черный, Анастасия Ляшенко. А также исключенный из фракции "слуг" в прошлом году Антон Поляков, который сейчас находится в другой "проколомойской" группе парламента - "За будущее".

Конечно, состав объединения может пополниться кем-то еще из замеченных в симпатиях к Коломойскому народных избранников. Но о перспективе роста до уровня серьезного политического проекта здесь речь точно не идет, и вообще это сообщество вряд ли будет многочисленным. Но этого и не нужно: важен сам факт его существования, призванный напомнить Банковой, что экс- "приватовцы" сохраняют влияние на часть депутатов и могут расставлять их в разные конфигурации.

Сейчас факт появления парламентской "Дубины" начнут популяризировать на всех доступных группе информационных площадках, а самого Дубинского будут позиционировать как лидера нового объединения. Сам он, вероятно, продолжит хайповать на резонансных темах, через удары по премьеру и правительству нанося имиджевые пробоины и Зеленскому.

...И напоследок - загадка для любителей мифологии. Интересно, в какой роли видит себя на опубликованной иллюстрации Дубинский? Если Геракла, бьющего по морде лютую тварь, то кто же лев, которого собирается поразить новосозданная "Дубина"? "Родителями" бедного льва из Немеи были Тифон и Химера. Экстраполируя на нашу политику, кто эта Химера, а кто отец Тифон?
 

ПО РУБРИКАМ

08:06 Золото дешевеет 5 марта на укреплении доллара

07:58 Доллар укрепляется 5 марта в ожидании статистики безработицы в США

07:52 Фондовые биржи АТР 5 марта в основном снижаются следом за рынками США

07:48 Фондовые индексы США 4 марта закрылись снижением после выступления Пауэлла

04.03 Банкиры 5 марта обвалили курс доллара на межбанке из-за повышения учетной ставки НБУ и ожиданий локдауна

04.03 Samsung поможет Mastercard внедрить сканеры отпечатков пальцев в банковские карты

04.03 Депозитные ставки для физлиц 4.03.21

04.03 НБУ готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения инфляции

04.03 НБУ повысил учетную ставку до 6,5%

04.03 Евро дешевеет к доллару 4 марта на статистике из еврозоны

04.03 Премии по «Зеленой карте» в Украине в 2020 г. сократились на 27,9%, количество договоров - почти на 45% - МТСБУ

04.03 Справочный курс гривны 4 марта повышен на 9,27 коп до 27,7708 грн/$1

04.03 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 03.03.21

04.03 Биржи Азии снизились 4 марта вслед за мировыми рынками

04.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.03.21

• дальше…

08:36 Минэкономики отказалось создавать второе госпредприятие для закупки лекарств

08:24 Шмыгаль говорит, что не слышал о законопроекте про национализацию «Мотор Сичи»

08:19 Рада планирует разрешить лизинговые операции только юрлицам

08:06 Золото дешевеет 5 марта на укреплении доллара

07:55 Цены на нефть 5 марта растут на решении ОПЕК+ оставить в силе действующие договоренности

04.03 Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек

04.03 Совет судей Украины решил перенести место проведения съезда судей

04.03 Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях

04.03 Укладка «Северного потока - 2» в водах Дании продлится до сентября

04.03 Сборка вертолетов «Ирокез» в Украине. Американцы опровергли заявление Укроборонпрома – СМИ

• дальше…

10:07 Власти Сингапура запретят машины с ДВС к 2025 году

09:58 Власти США готовятся выделить $30 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов

09:51 Европейцы отозвали из МАГАТЭ критичную резолюцию по Ирану

09:12 Европарламент в знак протеста отказался установить дату ратификации соглашения с Британией

09:00 ЕС хочет, чтобы работодатели сообщали об уровне оплаты труда для гендерного равенства

04.03 Вакцина популизма: почему премьер Словакии стал сторонником российского «Спутника»

04.03 Укладка «Северного потока - 2» в водах Дании продлится до сентября

04.03 В Мьянме силовики вновь открыли огонь по демонстрантам

04.03 Россия отправляла в Литву двойника Пригожина для провокаций - разведка

04.03 Регулятор ЕС начал экспертизу российской вакцины «Спутник V»

04.03 Орбан против всех: как Венгрия рассорилась не только с Украиной, но и с партнерами в ЕС

04.03 Байден на год продлил санкции в отношении РФ за агрессию против Украины

04.03 Когда закончится пандемия? Ответы экспертов

04.03 США критикуют МУС за расследования на палестинских территориях

03.03 Ракетный обстрел авиабазы США в Ираке: вызов Байдену и угроза для папы римского?

• дальше…

04.03 Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

04.03 Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса

04.03 За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

03.03 Онлайн-прописку до конца года запустят по всей стране

02.03 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м

02.03 В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

01.03 Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду

01.03 G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

25.02 Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

24.02 В Украине начал действовать адаптивный карантин

23.02 Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

23.02 «Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

22.02 Глава Ассоциации рыболовов Украины: перенасыщенные химией весенние ручьи убивают водоемы

17.02 На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

17.02 Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»

• дальше…

10:16 Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

09:47 Зеленский достигает планки, за которую не падал никто, кроме Ющенко - политолог Алексей Голобуцкий

09:38 «Слуга народа» — уже не Зеленский: Кого Коломойский троллит новым политпроектом Дубинского

04.03 Совет судей Украины решил перенести место проведения съезда судей

04.03 Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях

04.03 Не просто «предупредительный огонь». Как Кремль собирается жестко отрезать ОРДЛО от Украины

04.03 Сборка вертолетов «Ирокез» в Украине. Американцы опровергли заявление Укроборонпрома – СМИ

04.03 Шмыгаль не видит необходимости в увольнении Коболева

04.03 Шмыгаль хочет видеть Витренко министром энергетики и вице-премьером

04.03 Медведчук или Порошенко: кого бояться Зеленскому

04.03 Новости по «Вагнергейту»: Начнет ли Зеленский сливать Ермака

04.03 Конец «кнопкодавства» в Раде: почему сенсорную кнопку внедряли 13 лет

03.03 Торг, похожий на шантаж. На что готов Офис президента ради двух тысяч лояльных судей

03.03 Хайп от санкций проходит: Когда Зеленский посадит кого-то из «слуг»

03.03 Послы ЕС продлили санкции против окружения Януковича, Арбузов и Табачник исключены из списка

• дальше…

10:07 Власти Сингапура запретят машины с ДВС к 2025 году

09:58 Власти США готовятся выделить $30 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов

08:54 Представлены «чемпионские» Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max

04.03 Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

04.03 Обновление Microsoft Edge приносит значительное ускорение запуска и новую удобную историю просмотра

04.03 SpaceX празднует победу: ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутники Starlink и вернулась на Землю

04.03 Samsung поможет Mastercard внедрить сканеры отпечатков пальцев в банковские карты

04.03 Microsoft представила платформу для запуска ИИ-моделей на edge-устройствах

04.03 Когда закончится пандемия? Ответы экспертов

04.03 Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался

04.03 Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge

03.03 Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд

03.03 В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ

03.03 «Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город

03.03 Эксперты проанализировали более 5 миллиардов утекших паролей

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно