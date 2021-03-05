«Слуга народа» — уже не Зеленский: Кого Коломойский троллит новым политпроектом Дубинского

Ігор Петренко / Depo.ua

Заявление Александра Дубинского о создании межфракционного объединения «Дубина - слуга украинского народа» выглядит как троллинг в фирменном стиле этого депутата. Теперь "Дубина" - слуга народа, и понимайте, как хотите: то ли на Дубинского намек как на настоящего "слугу", то ли на то, что народу, в понимании нардепа, надо пользоваться дубиной ради счастливого будущего... Шутки шутками, но настоящая цель этого политпроекта довольно серьезная.

Напомним, 1 февраля Александра Дубинского, по результатам голосования его же коллег-"слуг", исключили из фракции. Это стало расплатой за попадание нардепа под введенные Госдепом США санкции из-за вмешательства в президентские выборы в США в составе так называемой группы Андрея Деркача (последнего Вашингтон называет "российским агентом"). Владимир Зеленский просил Дубинского самостоятельно выйти из фракции, но тот отказался.

Больше месяца после изгнания депутат был заметен меньше, чем до этого, и вот пауза прервалась.

Этот месседж сопровождают не менее своеобразная иллюстрация. Изображает она первый подвиг мифического героя Геракла - его победу над немейским львом.

Кому угрожает "дубиной" внефракционный депутат Дубинский и какие последствия это будет иметь для объектов его атак? Прежде чем попытаться ответить на этот интересный вопрос, немного напомним некоторые факты из биографии этого нардепа.

Дубинский в Раде: скандалы, интриги, расследования

Александр Дубинский известен многочисленными скандалами, которые он сам часто и создает. Бывший журналист, далее - руководитель программы "Деньги" на телеканале Коломойского "1+1", еще в октябре 2019 года стал одним из действующих лиц скандала вокруг возможной коррупции в парламенте. Якобы члены Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, в который входит Дубинский, могли получить по 30 тыс. долларов за голосование на заседании этого комитета против законопроекта о ликвидации коррупционных схем в оценке объектов недвижимости (т. н. схемы Яценко). Дубинский заявил о готовности пройти "детектор лжи" по требованию президента вместе с председателем фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией. Прохождение полиграфа оба нардепы превратили в пиар.

До сих пор на слуху обнародованная расследователями информация о большом автопарке Дубинского и его многочисленных квартирах. Так, по данным Bihus.info, семья бывшего журналиста владеет 24 квартирами, 17 автомобилями, в том числе и Maserati, двумя домами и 70 сотками земли. Дубинский ответил троллингом, заявлял, что имущество заработал честно, и приходил в Раду в футболке с надписью "Мама любит скорость". Но эта история может не пройти для депутата так просто, особенно после введения санкций США: в январе Офис генпрокурора по заявлению Центра противодействия коррупции открыл в отношении Дубинского два уголовных производства. Дела ведет Госбюро расследований.

Дубинского называли причастным к "Гончарукгейту" - аудиозаписям из кабинета премьера Алексея Гончарука, где тот скептически высказывается о познании в экономике президента Зеленского. Год назад эти записи ускорили отставку правительства Гончарука. Вина Дубинского доказана не была, но сам он резко атаковал и Кабмин Гончарука (называл их "правительством соросят"), и кабинет Дениса Шмыгаля.

В общем Дубинский запомнился заявлениями и действиями, которые часто шли вразрез с "генеральной линией партии" и пожеланиями лично Владимира Зеленского. Достаточно вспомнить рассмотрение в Раде в середине 2020 года закона о недопущении возвращения банков их бывшим владельцам ("антиколомойский закон"). То есть потерю фракцией "слуг" такого депутата, можно предположить, не слишком тяжело пережили на Банковой. Поговаривали, что изгнание Дубинского может стать спусковым крючком для выхода из монобольшинства народных депутатов, которых относят к неформальной "группе Коломойского". Но "большого исхода" не произошло, и группа, к которой различные источники причисляют от 25 до 40 членов, продолжает существовать внутри фракции "Слуга народа".

Кто из нардепов вошел в объединение "Дубина - слуга народа"

Персональный состав объединения "Дубина - слуга народа" раскрыл в Телеграме нардеп из фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, иронично назвав его "Дубеней". По его сообщению, с Дубинским объединились далеко не все условно "коломойские" депутаты. Из тех, кто решился на такой шаг, - не самые известные нардепы: бывший журналист "1+1" Сергей Швец, мажоритарщики из Полтавщины Андрей Боблях и Алексей Мовчан, бывший УКРОПовец из Днепропетровщины Дмитрий Черный, Анастасия Ляшенко. А также исключенный из фракции "слуг" в прошлом году Антон Поляков, который сейчас находится в другой "проколомойской" группе парламента - "За будущее".

Конечно, состав объединения может пополниться кем-то еще из замеченных в симпатиях к Коломойскому народных избранников. Но о перспективе роста до уровня серьезного политического проекта здесь речь точно не идет, и вообще это сообщество вряд ли будет многочисленным. Но этого и не нужно: важен сам факт его существования, призванный напомнить Банковой, что экс- "приватовцы" сохраняют влияние на часть депутатов и могут расставлять их в разные конфигурации.

Сейчас факт появления парламентской "Дубины" начнут популяризировать на всех доступных группе информационных площадках, а самого Дубинского будут позиционировать как лидера нового объединения. Сам он, вероятно, продолжит хайповать на резонансных темах, через удары по премьеру и правительству нанося имиджевые пробоины и Зеленскому.

...И напоследок - загадка для любителей мифологии. Интересно, в какой роли видит себя на опубликованной иллюстрации Дубинский? Если Геракла, бьющего по морде лютую тварь, то кто же лев, которого собирается поразить новосозданная "Дубина"? "Родителями" бедного льва из Немеи были Тифон и Химера. Экстраполируя на нашу политику, кто эта Химера, а кто отец Тифон?