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АНАЛИТИКА

Не просто «предупредительный огонь». Как Кремль собирается жестко отрезать ОРДЛО от Украины

19:23 04.03.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас все говорят о том, что оккупанты фактически сорвали режим тишины. Похоже, Кремль начал реализацию собственных «запасных планов» по Донбассу.

В начале марта на сайте так называемой «народной милиции ДНР» появилось сообщение о том, что «подразделениям народной милиции дано разрешение на ведение предупредительного огня на подавление и уничтожение огневых точек противника». Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил протест против этого заявления и фактов нарушения режима прекращения огня со стороны российской стороны на заседании ТКГ на уровне глав делегаций, которое состоялось в формате видеоконференции 3 марта.

Кравчук расценил эти действия как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

Перед этим в интервью телеканалу «Дом» Кравчук подтвердил, что «тишина» стала меньше «тишиной», чем была, скажем, неделю назад. То есть стреляют больше, есть много раненых, много контуженных. Очевидно, что активность российской стороны возросла, признал он. И призвал «на силу отвечать силой». «Когда нас бьют, мы не будем делать вид, что это провокация», - заявил Кравчук.

Еще более жестко он сформулировал эту мысль в комментарии «Суспільному» вечером 3 марта. «Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас, и называть это провокацией. Это не провокация - это война», - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ. Его оценка ситуации заключается в том, что оккупанты «не будут выполнять Минские договоренности. Они отказываются от тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности ООН. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей».

Совместный план Кремля и Мореля

Однако последняя фраза Кравчука вызывает сомнения. Обстрелы идут еще и на дипломатическом фронте. Кремль старается именно нас представить нарушителями договоренностей. И у него, оказывается, есть влиятельные пособники в ОБСЕ. Сейчас Россия и ОБСЕ совместно давят на украинскую делегацию в ТКГ, чтобы она воспринимала фейковые ДНР и ЛНР в статусе сторон переговоров и обсуждала их план.

Еще в середине февраля член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что «некие общественные эксперты» из Донецка и Луганска присутствовали уже на третьем в этом году онлайн-заседании ТКГ. «Это действительно вопрос к ОБСЕ как организатору видеоконференций, на который мы вот уже полтора месяца не можем получить ответа: кто дал посторонним людям техническую возможность подключаться?» - подчеркнул он.

2 марта эта история получила продолжение. Гармаш сообщил: «В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт" ОРДО Майя Пирогова, потом и "эксперты" из Луганска. До этого четыре заседания "эксперты ОРДЛО" присутствовали, но молчали. И вот они заговорили!»

Но важно не только это, а еще и то, кто их поддержал. «За все время сегодняшних консультаций представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтобы мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений», - рассказал Гармаш.

Посол Морель - это французский дипломат Пьер Морель, который с мая 2015-го возглавляет рабочую группу ТКГ по политическим вопросам. Его первой инициативой стал приснопамятный «план Мореля», предлагавший провести выборы в ОРДЛО без вывода оккупационных войск. Украинская сторона тогда эту идею отвергла, и вот сейчас Морель продвигает аналогичный план уже не от своего имени, а в виде «Плана ОРДЛО».

Вечером 3 марта Гармаш добавил: «Теперь ждем, что либо ОБСЕ вернет переговоры в трехсторонний формат, либо Украина перестанет делать заявления и писать письма, на которые никто не реагирует, а действенно ответит на попытки России и ОБСЕ субъективизировать ОРДЛО в нарушение Минских договоренностей». Понятно, что слова Гармаша - это на данный момент всего лишь благие пожелания. А чтобы Украина в самом деле действенно ответила на попытки России и ОБСЕ субъективизировать ОРДЛО - для этого нужна политическая воля Владимира Зеленского.

Изоляция ОРДЛО от Украины

Но и это еще не все. Наша делегация в ТКГ утром 4 марта сообщила, что оккупационной администрацией в Донецке в ближайшее время планируется принятие т. н. «закона ДНР "О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина"». Он, в частности, предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд из ОРДО на территорию, контролируемую Украиной. Пересечение линии разграничения будет разрешаться лишь при наличии пропуска, оформленного «органами внутренних дел ДНР». Обязательными условиями для выдачи пропуска являются дактилоскопическая регистрация и фотографирование физического лица, а также проверка его средств связи (мобильного телефона). Если лицо передвигается на транспортном средстве, то пропуск должен оформляться и на это транспортное средство. Не исключено, что аналогичный «нормативный акт» разрабатывается и оккупационной администрацией в Луганске.

Делегация Украины в ТКГ подчеркнула, что эти меры приведут к дальнейшей изоляции жителей ОРДЛО от территории, которая контролируется правительством Украины, в дополнение к тем мерам изоляции ОРДЛО, которые уже реализуются оккупантами под видом противодействия распространению коронавируса. «Международное сообщество и правительство Украины системно принимают меры, которые должны способствовать улучшению ситуации на линии разграничения. Российская сторона - продолжает создавать искусственные препятствия», - подчеркивает наша делегация.

Две недели назад на заседании СНБО Зеленский дал задание рассмотреть новые сценарии для Донбасса. У оккупантов тоже есть не только план А, но и планы Б, В... Сейчас угроза - не только в том, что оккупанты начнут новое обострение на линии фронта, но и в том, что они намерены полностью изолировать ОРДЛО от Украины.

Козыри в рукаве Кремля

Похоже, что Кремль видит во всех этих угрозах способ надавить на Зеленского и наказать за санкции против пятой колонны. Такую версию высказал Кравчук в интервью телеканалу «Дом». «В последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в ТКГ значительно усилили активность. Плюс санкции. То есть Россия увидела, что Украина от слов перешла к делу. То, что раньше не делалось, хотя были возможности, сейчас реально осуществляется», - пояснил глава украинской делегации.

Он также напомнил, что на Россию усиливается международное давление, в том числе в наказание за аннексию Крыма. «Думаю, все это в целом создало такую ситуацию, когда Россия почувствовала, что давление на нее усиливается. В таких случаях, как показывает опыт, оппонент пытается доказать, что он тоже, мол, не спит. И он начинает какие-то действия», - предположил Кравчук.

Если это так, то можно спрогнозировать, что кульминация этой активности Кремля придется уже на весну, из-за чего окажутся провалены или испорчены наши планы на 24 августа - 30-ю годовщину нашей Независимости. К этой дате привязано заседание Крымской платформы, принять участие в которой Зеленский приглашает лидеров многих стран мира. И еще 24 августа в Киеве запланирован военный парад и праздничный концерт.

Можно не сомневаться, что Кремль постарается, как минимум, испортить нам этот праздник. А как максимум - вообще сорвать его.

Поэтому следует готовиться не только к обострению на фронте, но и к политическим провокациям. В этой связи нелишне напомнить об анонсированном объединении двух фейковых республик в одну, которую уже собирается возглавить беглый изменник, министр внутренних дел Януковича Виталий Захарченко.

Добавим к этому осуществляемую Кремлем поэтапную «самоизоляцию» ОРДЛО от территории, контролируемой Украиной. Добавим еще «план Мореля», который теперь превратился в «план ОРДЛО» и продвигается все тем же Морелем вместе с Кремлем. Все эти сюрпризы появились за последние недели не просто так. И у Кремля наверняка есть еще какие-то козыри в рукаве. При этом он будет стараться максимально столкнуть лбами друг с другом украинские силы, чтобы свой 30-летний юбилей мы испортили себе сами.
 

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