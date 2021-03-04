Медведчук или Порошенко: кого бояться Зеленскому

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Медведчук или Порошенко: кого бояться Зеленскому

09:45 04.03.2021 |

Политика

 Виталий Портников / #Букви

Медведчук не просто пугает Зеленского. Он пытается доказать ему, что борьба с пророссийскими силами неминуемо приведет к усилению патриотических.

В первом обширном интервью, которое появилось после введения персональных санкций, Виктор Медведчук утверждает, что если досрочные президентские выборы состоятся в ближайшие полгода или год, на них победит Петр Порошенко.

Это очень смелый прогноз даже для такого политического провидца, как Медведчук, в 2004 году утверждавшего, что Виктор Ющенко никогда не станет президентом Украины. В пользу этого прогноза не свидетельствует ни один из социологических опросов - да, мы наблюдаем постоянное и вполне естественное снижение рейтингов Владимира Зеленского и такое же постоянное и тоже вполне естественное повышение рейтингов Петра Порошенко. И это изменение в симпатиях связано даже не с личностями, а с не менее естественным дрейфом от увлечения популизмом к возвращению к государственности - так всегда бывает после шумной гулянки, когда ни одного целого стула не остается не только в ресторане, но даже и в твоем собственном доме. Но полгода? Год? Зачем об этом говорит Виктор Медведчук?

Его посыл, впрочем, легко объясним, если понять, что он адресует его не массовой аудитории, а одному-единственному читателю, Владимиру Зеленскому. Он не просто пугает Зеленского. Он пытается доказать ему, что борьба с пророссийскими силами неминуемо приведет к усилению патриотических, а усиление патриотических - к победе на выборах того, кто остается главным раздражителем для Зеленского.

Зеленский сам обеспечил бесконечное эксплуатирование темы Порошенко любым, кто хочет прийти к желаемому результату. Не нужно быть великим психоаналитиком, чтобы заметить, что президент возвращается к фигуре своего предшественника почти в каждом своем публичном выступлении, а борьба с Порошенко - такая же настоятельная для него потребность, как в недавнем прошлом исполнение юмористических скетчей. И трудно понять, что в этой заинтересованности фигурой Порошенко преобладает - личная обида или внутреннее осознание того, что сам ты занимаешь чужое место. Но это, конечно, не по-президентски. Байден не комментирует выступлений Трампа и не упрекает предшественника в том, что тот ведет себя, как будто он еще президент - хотя Трамп именно так себя и ведет. И такая реакция естественна для действующего главы государства.

Но не для Зеленского. И его страхом и пристрастием пытается воспользоваться каждый, кому не лень. Медведчук пугает Зеленского усилением Порошенко и предсказывает, что тот уже очень скоро может вернуться в президентский кабинет. А царедворцы, заинтересованные в ослаблении Медведчука, наоборот, доказывают Зеленскому, что санкции против лидера пророссийских сил ослабят не только Медведчука, но и Порошенко - тем более, если напоминать, что Порошенко не осмелился сделать то, что сделал Зеленский, содействовал усилению позиций Медведчука и заодно устраивать вбросы разговоров Медведчука с Сурковым, которые должны подтверждать справедливость этих оценок.

И кому Зеленскому верить - Медведчуку или его врагам, тем более, если рейтинг Порошенко и "Европейской Солидарности" будет продолжать расти, а рейтинг Зеленского и "Слуг народа" - падать? Кого объявлять виноватым? И что делать? Отменять санкции против Медведчука? Но тогда придется признать, что Порошенко, который привлекал Медведчука к переговорному процессу, был прав - и это может помочь не ослаблению, а усилению Порошенко... На месте Зеленского я бы совсем запутался. Хотя, вполне возможно, то, что мы наблюдаем в последнее время, и свидетельствует о том, что он уже запутался - вот потому и крутится, как волчок.

На самом деле в украинской политике существует неверие в объективные процессы развития ситуации. Если за тебя голосовал разношерстный электорат, который объединил в себе и пророссийских, и проукраинских, и политически индифферентных избирателей, то никакой "радикальный центризм" и прочие политтехнологические благоглупости не позволят тебе удовлетворить всех сразу.

Если ты вводишь санкции против Медведчука - ты отталкиваешь от себя пророссийский электорат и никакой приговор Стерненко не позволит тебе его вернуть. Если ты отмалчиваешься по поводу приговора Стерненко, ты отталкиваешь от себя проукраинский электорат - и никакие санкции против Медведчука не позволят тебе его вернуть. Если ты не можешь обеспечить социальной стабильности и жизнь людей ухудшается - ты понемногу отталкиваешь от себя политически индифферентный электорат и никакие "видосики" не позволят тебе его вернуть, потому что "видосики" не положишь в холодильник, ими не накормишь детей, увы.

Поэтому ты должен задаться вопросом - а куда, собственно, твой бывший электорат уходит? Ну понятно же, куда. Пророссийский электорат уходит к ОПЗЖ, куда ему еще деваться? Проукраинский электорат уходит к ЕС. Он бы уходил к "Батькивщине", если бы та так отчаянно не рвалась время от времени в твои объятия, и к "Голосу", если бы там еще был Вакарчук и если бы и эта партия время от времени не обнаруживала бы стремление как-то тебе помочь. Ну а индифферентный электорат никуда не уходит. Ну, может, чуть-чуть к Шарию, но и то не факт. Индифферентный электорат сидит, насупившись, как обиженный ребенок и не понимает, почему не вышло, как в "Слуге народа". Он будет ждать какого-нибудь нового Зеленского - а если не дождется, то проголосует за того представителя проукраинского или пророссийского лагеря, который покажется ему наиболее хозяйственным. Он так всегда делал.

Поэтому думать нужно не о конкуренции, а о том, как доработать на посту президента и как по окончании срока полномочий не оказаться "мальчиком для битья" для всех, кто захочет на тебе оттоптаться. И о том, кто захочет тебя защитить в этой ситуации? Неужто Медведчук? Поэтому да, союз с национал-демократическими силами - это естественный выход просто потому, что за этими силами - будущее. А у пророссийских сил и у твоих собственных еще оставшихся сторонников никакого будущего нет. А тебе-то жить в будущем, правда? Настоящее - оно имеет свойство завершаться.

Но можно вместо этих здравых мыслей сидеть и думать, как ослабить влияние Порошенко, будто тут дело в Порошенко, а не в тебе самом.
 

ПО РУБРИКАМ

10:43 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.03.21

10:39 Остаток средств на корсчетах банков 04.03.21

10:36 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.03.2021

08:49 Биткоин 3 марта снова перевалил за $50 000 — помог очень оптимистичный прогноз известного инвестора

08:09 Золото 4 марта продолжает дешеветь на укреплении доллара

08:05 Доллар укрепляется 4 марта в ожидании речи главы ФРС

07:56 Фондовые биржи АТР 4 марта снижаются в пределах 3% следом за Уолл-стрит

07:53 Nasdaq 3 марта потерял 2,7% на фоне роста доходности гособлигаций США

03.03 Банкиры еще сильнее опустили доллар на межбанке и ждут повышения учетной ставки НБУ

03.03 Visa сократила отставание от Mastercard на рынке Украины

03.03 Объем операций с платежными картами банков Украины в 2020г вырос на 10,6% - НБУ

03.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.03.21

03.03 Депозитные ставки для физлиц 3.03.21

03.03 Укрэксимбанк получил статус уполномоченного на рынке электроэнергии

03.03 НБУ отмечает увеличение обращений потребителей относительно деятельности страховых компаний

• дальше…

10:53 Украинцы заплатили 202 миллиона гривень транспортного налога за дорогостоящие автомобили в 2020 году

10:43 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.03.21

08:19 Глава НАПК внес предписание Шмыгалю и руководителю «Энергоатома»

08:11 Зеленский ветировал закон о защите обличителей коррупции, который критиковали в ЕС

08:09 Золото 4 марта продолжает дешеветь на укреплении доллара

07:59 Нефть дорожает 4 марта в ожидании решений ОПЕК+

03.03 Кабмин установил новые формы хозяйствования для сельхозкооперативов

03.03 Украина начинает весну с рекордными запасами газа в хранилищах

03.03 Укргазвидобування с апреля обяжут продавать весь свой газ на условиях не хуже, чем для Нафтогаза

03.03 Крупные налогоплательщики с начала года пополнили бюджет на 26,6 миллиарда

• дальше…

10:00 Когда закончится пандемия? Ответы экспертов

08:56 США критикуют МУС за расследования на палестинских территориях

03.03 Ракетный обстрел авиабазы США в Ираке: вызов Байдену и угроза для папы римского?

03.03 Мягкая сила Запада: как ЕС вывел из тупика политический кризис в Грузии

03.03 Партия Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте, пока ее оттуда не выгнали

03.03 Крупнейшая фракция Европарламента поддержала изменения в правила, из-за которых Орбан грозил выходом

03.03 В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ

03.03 США продолжают поиск целей для санкций за «Северный поток 2», могут объявить о новых мерах в мае - госдеп

03.03 Минторг США подверг санкциям российские и немецкие компании

03.03 США прекращают оборонный экспорт в Россию

02.03 Дорожная карта Трампа: как экс-президент США планирует вернуться к власти

02.03 США обнародовали санкционный список в связи с делом Навального

02.03 Президент Молдовы объявила дату роспуска парламента

02.03 Снижение рождаемости угрожает экономическому росту в Китае

02.03 Прилетевшим в Израиль надевают электронные браслеты

• дальше…

09:55 За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

03.03 Онлайн-прописку до конца года запустят по всей стране

02.03 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м

02.03 В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

01.03 Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду

01.03 G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

25.02 Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

24.02 В Украине начал действовать адаптивный карантин

23.02 Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

23.02 «Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

22.02 Глава Ассоциации рыболовов Украины: перенасыщенные химией весенние ручьи убивают водоемы

17.02 На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

17.02 Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»

17.02 Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

17.02 Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

• дальше…

09:45 Медведчук или Порошенко: кого бояться Зеленскому

09:31 Новости по «Вагнергейту»: Начнет ли Зеленский сливать Ермака

09:16 Конец «кнопкодавства» в Раде: почему сенсорную кнопку внедряли 13 лет

03.03 Торг, похожий на шантаж. На что готов Офис президента ради двух тысяч лояльных судей

03.03 Хайп от санкций проходит: Когда Зеленский посадит кого-то из «слуг»

03.03 Послы ЕС продлили санкции против окружения Януковича, Арбузов и Табачник исключены из списка

03.03 Виктор Замятин: Выдуманный Зеленским Конгресс местных властей может собраться только один раз

02.03 Уголовное дело для «Слуги народа». Как Зеленский будет спасать свою партию от обвинений в коррупции

02.03 США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн

01.03 Павел Климкин: Есть две вещи, способные убедить Запад действовать иначе по Крыму

01.03 Охота на украинцев с двумя паспортами: Почему инициатива СНБО может упереться в гражданство «слуг»

01.03 16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше

01.03 G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

01.03 Турборежим 2.0. Как долго продлится консенсус олигархов

01.03 Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах

• дальше…

10:00 Когда закончится пандемия? Ответы экспертов

08:48 Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался

08:32 Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge

03.03 Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд

03.03 В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ

03.03 «Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город

03.03 Эксперты проанализировали более 5 миллиардов утекших паролей

02.03 Турбомотор и 183-миллиметровый клиренс: представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon

02.03 Apple откажется от разъёма Lightning в iPhone, но не в пользу USB-C

02.03 Определен победитель конкурса «Автомобиль года-2021»

02.03 Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд

02.03 Компания Michelin объявила о планах разработать инновационную технологию производства экологически чистых покрышек

02.03 Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков

02.03 В Spotify отсортировать «Любимые треки» теперь можно по жанру и настроению

02.03 Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно