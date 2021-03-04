Медведчук или Порошенко: кого бояться Зеленскому

Виталий Портников / #Букви

Медведчук не просто пугает Зеленского. Он пытается доказать ему, что борьба с пророссийскими силами неминуемо приведет к усилению патриотических.

В первом обширном интервью, которое появилось после введения персональных санкций, Виктор Медведчук утверждает, что если досрочные президентские выборы состоятся в ближайшие полгода или год, на них победит Петр Порошенко.

Это очень смелый прогноз даже для такого политического провидца, как Медведчук, в 2004 году утверждавшего, что Виктор Ющенко никогда не станет президентом Украины. В пользу этого прогноза не свидетельствует ни один из социологических опросов - да, мы наблюдаем постоянное и вполне естественное снижение рейтингов Владимира Зеленского и такое же постоянное и тоже вполне естественное повышение рейтингов Петра Порошенко. И это изменение в симпатиях связано даже не с личностями, а с не менее естественным дрейфом от увлечения популизмом к возвращению к государственности - так всегда бывает после шумной гулянки, когда ни одного целого стула не остается не только в ресторане, но даже и в твоем собственном доме. Но полгода? Год? Зачем об этом говорит Виктор Медведчук?

Его посыл, впрочем, легко объясним, если понять, что он адресует его не массовой аудитории, а одному-единственному читателю, Владимиру Зеленскому. Он не просто пугает Зеленского. Он пытается доказать ему, что борьба с пророссийскими силами неминуемо приведет к усилению патриотических, а усиление патриотических - к победе на выборах того, кто остается главным раздражителем для Зеленского.

Зеленский сам обеспечил бесконечное эксплуатирование темы Порошенко любым, кто хочет прийти к желаемому результату. Не нужно быть великим психоаналитиком, чтобы заметить, что президент возвращается к фигуре своего предшественника почти в каждом своем публичном выступлении, а борьба с Порошенко - такая же настоятельная для него потребность, как в недавнем прошлом исполнение юмористических скетчей. И трудно понять, что в этой заинтересованности фигурой Порошенко преобладает - личная обида или внутреннее осознание того, что сам ты занимаешь чужое место. Но это, конечно, не по-президентски. Байден не комментирует выступлений Трампа и не упрекает предшественника в том, что тот ведет себя, как будто он еще президент - хотя Трамп именно так себя и ведет. И такая реакция естественна для действующего главы государства.

Но не для Зеленского. И его страхом и пристрастием пытается воспользоваться каждый, кому не лень. Медведчук пугает Зеленского усилением Порошенко и предсказывает, что тот уже очень скоро может вернуться в президентский кабинет. А царедворцы, заинтересованные в ослаблении Медведчука, наоборот, доказывают Зеленскому, что санкции против лидера пророссийских сил ослабят не только Медведчука, но и Порошенко - тем более, если напоминать, что Порошенко не осмелился сделать то, что сделал Зеленский, содействовал усилению позиций Медведчука и заодно устраивать вбросы разговоров Медведчука с Сурковым, которые должны подтверждать справедливость этих оценок.

И кому Зеленскому верить - Медведчуку или его врагам, тем более, если рейтинг Порошенко и "Европейской Солидарности" будет продолжать расти, а рейтинг Зеленского и "Слуг народа" - падать? Кого объявлять виноватым? И что делать? Отменять санкции против Медведчука? Но тогда придется признать, что Порошенко, который привлекал Медведчука к переговорному процессу, был прав - и это может помочь не ослаблению, а усилению Порошенко... На месте Зеленского я бы совсем запутался. Хотя, вполне возможно, то, что мы наблюдаем в последнее время, и свидетельствует о том, что он уже запутался - вот потому и крутится, как волчок.

На самом деле в украинской политике существует неверие в объективные процессы развития ситуации. Если за тебя голосовал разношерстный электорат, который объединил в себе и пророссийских, и проукраинских, и политически индифферентных избирателей, то никакой "радикальный центризм" и прочие политтехнологические благоглупости не позволят тебе удовлетворить всех сразу.

Если ты вводишь санкции против Медведчука - ты отталкиваешь от себя пророссийский электорат и никакой приговор Стерненко не позволит тебе его вернуть. Если ты отмалчиваешься по поводу приговора Стерненко, ты отталкиваешь от себя проукраинский электорат - и никакие санкции против Медведчука не позволят тебе его вернуть. Если ты не можешь обеспечить социальной стабильности и жизнь людей ухудшается - ты понемногу отталкиваешь от себя политически индифферентный электорат и никакие "видосики" не позволят тебе его вернуть, потому что "видосики" не положишь в холодильник, ими не накормишь детей, увы.

Поэтому ты должен задаться вопросом - а куда, собственно, твой бывший электорат уходит? Ну понятно же, куда. Пророссийский электорат уходит к ОПЗЖ, куда ему еще деваться? Проукраинский электорат уходит к ЕС. Он бы уходил к "Батькивщине", если бы та так отчаянно не рвалась время от времени в твои объятия, и к "Голосу", если бы там еще был Вакарчук и если бы и эта партия время от времени не обнаруживала бы стремление как-то тебе помочь. Ну а индифферентный электорат никуда не уходит. Ну, может, чуть-чуть к Шарию, но и то не факт. Индифферентный электорат сидит, насупившись, как обиженный ребенок и не понимает, почему не вышло, как в "Слуге народа". Он будет ждать какого-нибудь нового Зеленского - а если не дождется, то проголосует за того представителя проукраинского или пророссийского лагеря, который покажется ему наиболее хозяйственным. Он так всегда делал.

Поэтому думать нужно не о конкуренции, а о том, как доработать на посту президента и как по окончании срока полномочий не оказаться "мальчиком для битья" для всех, кто захочет на тебе оттоптаться. И о том, кто захочет тебя защитить в этой ситуации? Неужто Медведчук? Поэтому да, союз с национал-демократическими силами - это естественный выход просто потому, что за этими силами - будущее. А у пророссийских сил и у твоих собственных еще оставшихся сторонников никакого будущего нет. А тебе-то жить в будущем, правда? Настоящее - оно имеет свойство завершаться.

Но можно вместо этих здравых мыслей сидеть и думать, как ослабить влияние Порошенко, будто тут дело в Порошенко, а не в тебе самом.