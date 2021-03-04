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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новости по «Вагнергейту»: Начнет ли Зеленский сливать Ермака

09:31 04.03.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

В ГБР уже не скрывают, что расследуют "дело вагнеровцев", которое глава Офиса президента Андрей Ермак называл "выдуманной детективной историей". Напомним, что неоднократно звучали заявления от публичных лиц о причастности самого Ермака к срыву операции. Также на днях анонсирован выход фрагмента фильма международных расследователей Bellingcat, в котором они обещают рассказать о деталях срыва операции по задержанию вагнеровцев.

На брифинге в кулуарах ВР в среду фракция "Европейская солидарность" устами нардепа, Героя Украины Михаила Забродского озвучила требование созвать внеочередное заседание парламента для создания временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию обстоятельств срыва операции по задержанию вагнеровских наемников. По его словам, "операция, к которой были привлечены несколько спецслужб, страны-партнеры, ряд государственных институтов, имела все основания войти в учебники проведения соответствующих оперативных мероприятий". Назвав эту ситуацию "историей возможного предательства национальных интересов", генерал-лейтенант Забродский лаконично озвучил ключевые вопросы, которыми, по мнению "ЕС", должна заняться следственная комиссия: "Как так случилось и кто виноват".

ВСК по расследованию "дела вагнеровцев", которое Рада спускает на тормозах

Действующее законодательство дает право Верховной Раде Украины создавать временные следственные комиссии для исследования проблем, представляющих общественный интерес. Для этого нужны голоса не менее трети от конституционного состава парламента, то есть за должны проголосовать не менее 150 нардепов.

Фракция Петра Порошенко еще в сентябре 2020 года заявляла о необходимости создания ВСК по "делу вагнеровцев". Тогда же Верховная Рада впервые в своей истории рассмотрела на пленарном заседании электронную петицию к ВР, которую подписали более 25 тыс. граждан, с тем же требованием - создать комиссию по расследованию возможной государственной измены во время организации и проведения операции по вывозу на территорию Украины российских наемников ЧВК "Вагнер", причастных к сбитию украинских военных самолетов. Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде определиться по данному вопросу путем голосования. Впрочем, согласно регламенту работы ВР, процедура рассмотрения петиции предусматривает только обсуждение депутатами без принятия решений.

Тем временем 16 сентября 2020 года в парламенте появился проект постановления о создании такой ВСК под №4105. Ее автор - нардеп от фракции "Голоса" Роман Костенко, бывший офицер специального подразделения "Альфа". 24 сентября Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде вынести проект для голосования в сессионный зал. 7 октября аналогичный вердикт вынес Комитет ВР по вопросам регламента. Но в повестку дня Рады этот вопрос так и не попал. "Голос" начал было собирать 150 подписей за проведение внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения упомянутого проекта постановления, но и эта инициатива успеха не имела. Возможно, это удастся фракции "ЕС", которая тоже хочет собирать подписи за созыв внеочередного заседания Рады для рассмотрения проекта постановления о создании ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных противоправных действий должностных лиц.

Как скандал вокруг вагнеровцев превратился из "детективной истории" в дело ГБР

Напомним фабулу событий, к сути которых хотят докопаться оппозиционеры. 29 июля 2020 года в санатории под Минском белорусские силовики задержали 33 боевиков российской частной военной компании. По данным украинских компетентных органов, эти лица являются непосредственно причастными к военным преступлениям на Донбассе, в частности к сбитию самолетов "Боинг" рейса MH17, Ил-76 и Ан-26 под Луганском. На запрос Украины к Беларуси об экстрадиции вагнеровцев последовал отказ: задержанных отпустили, подавляющее их большинство вернулось на Россию, один остался в Беларуси.

Президент России Владимир Путин назвал задержание россиян в Беларуси совместной операцией украинских и американских спецслужб. Другие заявления звучали из Киева. В Службе безопасности Украины и Службе внешней разведки сначала назвали сообщения об участии украинских силовиков в задержании бандитов "Вагнера" российским фейком.

Почти через месяц, в середине августа, близкий к некоторым оппозиционерам журналист Юрий Бутусов сообщил в "Фейсбуке", что задержание наемников якобы действительно было спецоперацией украинских спецслужб, которая готовилась больше года. Об этом же написали и различные СМИ. Из деталей сообщений следует, что украинские силовики от имени российской частной военной компании предложили боевикам работу в Венесуэле, чтобы выманить их из России. Во время вербовки те, рассказывая о своем боевом опыте, дали показания о совершенных в Украине преступлениях, что было задокументировано. На новую "работу" члены группы должны были лететь из Минска, и их планировали задержать, посадив самолет в Украине.

Блестяще спланированная операция, заявил Бутусов, провалилась из-за утечки информации из Офиса президента Владимира Зеленского. Когда это могло произойти? 24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба докладывали об операции в Офисе президента. Присутствовали Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, первый заместитель секретаря Совбеза, председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец и секретарь президента Мария Левченко. После доклада операцию отложили на несколько дней. Вот в эти дни и произошла "зрада" - кто-то якобы позвонил в Москву и сообщил врагу об обстоятельствах дела... Наемники из Минска не вылетели.

Глава ОП Андрей Ермак назвал эти заявления "выдуманной детективной историей" и "не украинской операцией". Но больший резонанс получили слова его предшественника на Банковой Андрея Богдана, который в интервью сказал, что операцию по задержанию вагнеровцев разрушил один телефонный звонок из "окружения Зеленского".

Тогда же депутат парламента от "Евросолидарности" Владимир Арьев написал, что Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство в отношении главы Офиса президента по ст.ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж). Ермак и эту новость назвал пиаром. Похоже отреагировали и провластные народные депутаты, решив, что создание ВСК - "не актуально". Далее скандал отошел на второй план.

И вот через полгода после описанных событий оппозиция прибегла ко второй попытке вернуть тему вагнеровцев в информационное поле. Тем более что произошли новые события, которые, похоже, напрямую связаны с сорванной спецоперацией. В августе 2020 года в "Фейсбуке" Бутусов писал, что президент Зеленский уволил начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату вагнеровцев. Якобы тот предлагал проверить на полиграфе его самого, Ермака, Демченко и Машовца. А на днях бывшего главного разведчика, носителя государственной тайны, выселили из охраняемого служебного здания в Конча-Заспе. На согласительном совете парламента на этой неделе Петр Порошенко заявил, что "с офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важные задачи, сейчас сняли охрану". Между прочим, в декабре прошлого года пятый президент в телестудии признался, что в 2018 году как верховный главнокомандующий санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию вагнеровцев.

Вчера же прозвучала интересная информация во время отчета в парламенте и. о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева. На вопрос нардепа Гео Лероса, изгнанника из фракции "Слуги народа" (который прибегает к периодическим выпадам в адрес Ермака и Зеленского - СМИ называют Лероса близким к Андрею Богдану), когда в рамках расследования дела о срыве операции по вагнеровцам будет допрошен глава Офиса президента, Сухачев сказал: "Следователи ГБР выполняют постоянную работу ежедневно, ежечасно по указанному уголовному производству, в частности допросы лиц, которых вы назвали".

Это признание в том, что соответствующее дело существует и в том или ином темпе расследуется ГБР.

Еще одно событие, касающееся этой темы, может произойти в ближайшие недели, когда, если верить заявлениям в СМИ, должен появиться фрагмент фильма, в котором группа расследователей Bellingcat расскажет о деталях якобы срыва операции по задержанию вагнеровцев. Группа эта, напомним, специализируется на сенсациях международного уровня. Расследование о причастности спецслужб РФ к покушению на российского оппозиционера Алексея Навального - их рук дело. Одного лишь фрагмента, по глубине поиска и качеству собранного материала похожего на расследование по Навальному, будет достаточно, чтобы эта мина под Банковой взорвалась громко, и можно себе представить, с какими политическими последствиями для нынешней властной команды.

Кто может поддержать (или не поддержать) украинскую власть в условиях нового искусственного "идеального шторма"? И здесь важно наблюдать за реакцией главного нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов, заявления и действия официальных представителей которых могут многое сказать о дальнейших перспективах команды, руководящей на печерских холмах. Важно помнить, что 26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило награду за розыск Евгения Пригожина - владельца российской частной военной компании "Вагнер". То есть реакцию США можно осторожно прогнозировать по таким действиях.
 

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