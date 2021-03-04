Банкиры еще сильнее опустили доллар на межбанке и ждут повышения учетной ставки НБУ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В среду, 3 марта, курс безналичного доллара обвалился на 11 копеек, и торговля межбанка завершилась в рамках 27,78-27,81 грн/$. В обменниках цены тоже опустились, но не так существенно. Средние наличные курсы на продаже снизились на 5-8 копеек, а на покупке - на 5 копеек:

* до 27,90-28,05 грн/$ - на продаже;

* до 27,60-27,80 грн/$ - на покупке.

Это не останавливает людей, которые преимущественно продают валюту.

Бизнес продолжает переваривать выплаты по НДС, которые происходили на прошлой неделе. Поэтому валюту на межбанке продают не очень активно: объем сделок на площадке Bloomberg сократился с $132 млн до $107 млн.

"Большинство валютных продаж происходит под кампанию по уплате налогов до 10 марта. Крупный бизнес растянет конвертацию валютной выручки на продолжительное время, чтобы не провоцировать резкое укрепление гривны. Спрос на валюту остается небольшим", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Хотя казначеи рассказали, что иностранцы покупали доллар, чтобы вывести из Украины часть выплат Минфина по старым ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма). Но покупки были совсем небольшими, поэтому-то объем межбанковских торгов и получился таким скромным - лишь $107 млн. Правительство по своим бумагам сегодня заплатило намного больше: процентов по бумагам на 3,4 млрд грн, да еще погасило облигаций на 11,7 млрд грн. Общая сумма выплат получилась очень солидной - 15,1 млрд грн.

При таких объемах платежей по ОВГЗ покупки нерезидентов на межбанке могли быть и побольше. Однако казначеи хором назвали их сегодняшние приобретения аккуратными и небольшими. Что можно объяснить двумя причинами.

Либо иностранцы боятся развернуть масштабную кампанию по скупке доллара и выводу дивидендов на родину, чтобы не подтолкнуть валютный курс наверх. Они в этом точно не заинтересованы и хотят покупать доллар подешевле, а потому будут растягивать свои конвертации на максимальные сроки.

Либо нерезиденты интересуются покупками новых гривневых гособлигаций, но по более высоким ставкам - возможно, после завтрашнего решения Нацбанка по размеру учетной ставки. Многие рассчитывают на ее повышение.

Кабмину нужны деньги

Минфин после сегодняшней выплаты 15,1 млрд грн по старым ОВГЗ тут же поспешил сделать рынку предложение по размещению новых. Спешил как мог и сделал предложение раньше привычного срока: обычно предварительная заявка на новое размещение гособлигаций появляется каждую неделю в четверг вечером, а в этот раз ее подготовили в среду после обеда.

Это очень удивило казначеев, которые не смогли припомнить подобного раньше, и укрепило их в мысли о том, что у Министерства финансов проблемы с наполнением госбюджета. Либо эти проблемы уже есть, либо вот-вот возникнут, и ведомство хочет подстраховаться.

На будущий вторник, 9 марта, правительство заявило размещение пяти выпусков гривневых ОВГЗ, причем трех - с лимитами:

* 6 месяцев - лимит 500 млн грн;

* 12 месяцев - лимит 2 млрд грн;

* 1,5 года - лимит 2 млрд грн;

* 2 года - безлимит;

* 3,2 года - безлимит.

"На среднесрочные выпуски лимит подняли с 1,5 млрд грн до 2 млрд грн и заявку бросили раньше обычного. Понятно, что Минфину нужны деньги. Не удивлюсь, если в понедельник или во вторник утром мы еще увидим дополнительный выпуск в долларе, как это уже было на этой неделе. С одной стороны, чиновники хорохорятся и делают вид, что птицам деньги не нужны, а с другой - всем своим видом подтверждают обратное. Да еще ведут закулисные переговоры с иностранцами о том, чтобы те активизировали покупки новых выпусков ОВГЗ. Но нерезиденты настаивают на повышении процентов", - сказал заместитель председателя правления одного из банков.

Что будет с учетной ставкой

Финансисты уверены, что иностранцы поставили на паузу покупку наших гособлигаций в расчете на повышение доходностей. Они надеются, что оно произойдет после роста учетной ставки НБУ, которая будет пересматриваться завтра, 4 марта.

До сих пор по поводу размера учетной ставки у банкиров было две версии. Большинство рассчитывали на ее повышение на 0,5% годовых (с 6% до 6,5%). Меньшинство экспертов допускали сохранение старого уровня в 6%. Но сегодня многие поверили в третью версию: что Нацбанк пойдет на полумеру, повысив учетку на 0,25%.

"Если регулятор остановится на уровне 6,25%, то с одной стороны отреагирует на рост инфляции в стране, а с другой - не будет провоцировать сильное подорожание банковских кредитов. Что укладывается в общую концепцию перезапуска кредитного рынка и развития программ вроде дешевой ипотеки для населения и 5-7-9% для бизнеса", - сказал Василий Невмержицкий.

Такое развитие событий допускают и его коллеги.

"Полагаю, Нацбанк будет искать баланс, с одной стороны, с ускоряющейся инфляцией, а с другой - стимулирующих низких ставок. Поэтому +0,25% наиболее вероятный сценарий", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Новые правила рефинансирования

В то же время по рынку пошли слухи о том, что Национальный банк начнет постепенно сворачивать эмиссию гривны, которая идет через рефинансирование, чтобы замедлить темпы роста инфляции. По одной версии, потому что чиновники боятся сильно разогнать рост цен в стране, а по другой - по настоянию МВФ. То есть печатный станок продолжит работать, но уже менее активно.

Ни для кого не секрет, что Нацбанк при помощи рефинансирования активно обходил законодательный запрет на покрытие дефицита бюджета за счет эмиссии. В профильном законе НБУ это запрещается. Формально он его не нарушал. Напрямую регулятор ОВГЗ Минфина ни разу не купил. Зато вовсю выдавал кредиты банкам (государственным в том числе), которые скупали гособлигации и помогали правительству покрывать дефицит бюджета.

Как сообщают источники "Страны", сейчас регулятор готовится уменьшить объемы долгосрочного рефинансирования - это кредиты на 5 лет. Точных параметров этого уменьшения пока нет, но сплетни о новых планах уже есть. Говорят, что в НБУ планируют свернуть свободную раздачу кредитов рефинансирования всем желающим (сейчас их может получить чуть ли не каждый). И перейдет к аукционам - то есть ограничит объемы кредитования и устроит за них соревнование между банками.

По слухам, прорабатываются разные сценарии:

* проводить аукцион по размеру ставки - кто предложит максимальный процент, тот кредит НБУ и получит;

* сократить количество выдач кредитов - например, перейти от ежемесячного кредитования на ежеквартальному;

* проводить аукционы на ограниченные суммы и выделять средства узкому кругу структур;

* вообще отказаться о кредитования на 5 лет и сократить сроки рефинансирования.

На каком из вариантов остановится Национальный банк, неизвестно. Банкиры говорят, что анализируются все возможности. А потом будет приниматься окончательное решение.

Что дальше будет с гривной

В ближайшее время финансисты ждут дальнейшего снижения курса доллара. 4 марта открытие межбанка прогнозируют на 27,75-27,80 грн/$, и допускается движение на 27,70 грн/$.

"Гривна может продолжать укрепляться, пока бизнес не закончит платить налоги. Вплоть до 10 марта. Экспортеры не заинтересованы на резком удешевлении доллара, поэтому растянут его продажи", - считает Василий Невмержицкий.

Единственный риск на текущий момент - это иностранцы, которые пока выжидают и не очень активно выводят свои капиталы из Украины. Но если они не начнут вкладывать накопленную гривну в новые ОВГЗ, то могут создать дополнительный спрос на валюту. Все будет зависеть от ставок по бумагам, которые им предложит Минфин.

"Пока дует попутный гривне ветер и факторы (валютные продавцы слабы, но покупатели еще слабее). Если ситуация не изменится, то мы продолжим двигаться в сторону 27,55 грн/$. Это курсовой минимум за последние 12 месяцев", - сказал Андрей Шевчишин.