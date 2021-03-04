Банкиры еще сильнее опустили доллар на межбанке и ждут повышения учетной ставки НБУ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банкиры еще сильнее опустили доллар на межбанке и ждут повышения учетной ставки НБУ

22:53 03.03.2021 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В среду, 3 марта, курс безналичного доллара обвалился на 11 копеек, и торговля межбанка завершилась в рамках 27,78-27,81 грн/$. В обменниках цены тоже опустились, но не так существенно. Средние наличные курсы на продаже снизились на 5-8 копеек, а на покупке - на 5 копеек:

* до 27,90-28,05 грн/$ - на продаже;
* до 27,60-27,80 грн/$ - на покупке.

Это не останавливает людей, которые преимущественно продают валюту.

Бизнес продолжает переваривать выплаты по НДС, которые происходили на прошлой неделе. Поэтому валюту на межбанке продают не очень активно: объем сделок на площадке Bloomberg сократился с $132 млн до $107 млн.

"Большинство валютных продаж происходит под кампанию по уплате налогов до 10 марта. Крупный бизнес растянет конвертацию валютной выручки на продолжительное время, чтобы не провоцировать резкое укрепление гривны. Спрос на валюту остается небольшим", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Хотя казначеи рассказали, что иностранцы покупали доллар, чтобы вывести из Украины часть выплат Минфина по старым ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма). Но покупки были совсем небольшими, поэтому-то объем межбанковских торгов и получился таким скромным - лишь $107 млн. Правительство по своим бумагам сегодня заплатило намного больше: процентов по бумагам на 3,4 млрд грн, да еще погасило облигаций на 11,7 млрд грн. Общая сумма выплат получилась очень солидной - 15,1 млрд грн.

При таких объемах платежей по ОВГЗ покупки нерезидентов на межбанке могли быть и побольше. Однако казначеи хором назвали их сегодняшние приобретения аккуратными и небольшими. Что можно объяснить двумя причинами.

Либо иностранцы боятся развернуть масштабную кампанию по скупке доллара и выводу дивидендов на родину, чтобы не подтолкнуть валютный курс наверх. Они в этом точно не заинтересованы и хотят покупать доллар подешевле, а потому будут растягивать свои конвертации на максимальные сроки.

Либо нерезиденты интересуются покупками новых гривневых гособлигаций, но по более высоким ставкам - возможно, после завтрашнего решения Нацбанка по размеру учетной ставки. Многие рассчитывают на ее повышение.

Кабмину нужны деньги

Минфин после сегодняшней выплаты 15,1 млрд грн по старым ОВГЗ тут же поспешил сделать рынку предложение по размещению новых. Спешил как мог и сделал предложение раньше привычного срока: обычно предварительная заявка на новое размещение гособлигаций появляется каждую неделю в четверг вечером, а в этот раз ее подготовили в среду после обеда.

Это очень удивило казначеев, которые не смогли припомнить подобного раньше, и укрепило их в мысли о том, что у Министерства финансов проблемы с наполнением госбюджета. Либо эти проблемы уже есть, либо вот-вот возникнут, и ведомство хочет подстраховаться.

На будущий вторник, 9 марта, правительство заявило размещение пяти выпусков гривневых ОВГЗ, причем трех - с лимитами:

* 6 месяцев - лимит 500 млн грн;
* 12 месяцев - лимит 2 млрд грн;
* 1,5 года - лимит 2 млрд грн;
* 2 года - безлимит;
* 3,2 года - безлимит.

"На среднесрочные выпуски лимит подняли с 1,5 млрд грн до 2 млрд грн и заявку бросили раньше обычного. Понятно, что Минфину нужны деньги. Не удивлюсь, если в понедельник или во вторник утром мы еще увидим дополнительный выпуск в долларе, как это уже было на этой неделе. С одной стороны, чиновники хорохорятся и делают вид, что птицам деньги не нужны, а с другой - всем своим видом подтверждают обратное. Да еще ведут закулисные переговоры с иностранцами о том, чтобы те активизировали покупки новых выпусков ОВГЗ. Но нерезиденты настаивают на повышении процентов", - сказал заместитель председателя правления одного из банков.

Что будет с учетной ставкой

Финансисты уверены, что иностранцы поставили на паузу покупку наших гособлигаций в расчете на повышение доходностей. Они надеются, что оно произойдет после роста учетной ставки НБУ, которая будет пересматриваться завтра, 4 марта.

До сих пор по поводу размера учетной ставки у банкиров было две версии. Большинство рассчитывали на ее повышение на 0,5% годовых (с 6% до 6,5%). Меньшинство экспертов допускали сохранение старого уровня в 6%. Но сегодня многие поверили в третью версию: что Нацбанк пойдет на полумеру, повысив учетку на 0,25%.

"Если регулятор остановится на уровне 6,25%, то с одной стороны отреагирует на рост инфляции в стране, а с другой - не будет провоцировать сильное подорожание банковских кредитов. Что укладывается в общую концепцию перезапуска кредитного рынка и развития программ вроде дешевой ипотеки для населения и 5-7-9% для бизнеса", - сказал Василий Невмержицкий.

Такое развитие событий допускают и его коллеги.

"Полагаю, Нацбанк будет искать баланс, с одной стороны, с ускоряющейся инфляцией, а с другой - стимулирующих низких ставок. Поэтому +0,25% наиболее вероятный сценарий", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Новые правила рефинансирования

В то же время по рынку пошли слухи о том, что Национальный банк начнет постепенно сворачивать эмиссию гривны, которая идет через рефинансирование, чтобы замедлить темпы роста инфляции. По одной версии, потому что чиновники боятся сильно разогнать рост цен в стране, а по другой - по настоянию МВФ. То есть печатный станок продолжит работать, но уже менее активно.

Ни для кого не секрет, что Нацбанк при помощи рефинансирования активно обходил законодательный запрет на покрытие дефицита бюджета за счет эмиссии. В профильном законе НБУ это запрещается. Формально он его не нарушал. Напрямую регулятор ОВГЗ Минфина ни разу не купил. Зато вовсю выдавал кредиты банкам (государственным в том числе), которые скупали гособлигации и помогали правительству покрывать дефицит бюджета.

Как сообщают источники "Страны", сейчас регулятор готовится уменьшить объемы долгосрочного рефинансирования - это кредиты на 5 лет. Точных параметров этого уменьшения пока нет, но сплетни о новых планах уже есть. Говорят, что в НБУ планируют свернуть свободную раздачу кредитов рефинансирования всем желающим (сейчас их может получить чуть ли не каждый). И перейдет к аукционам - то есть ограничит объемы кредитования и устроит за них соревнование между банками.

По слухам, прорабатываются разные сценарии:

* проводить аукцион по размеру ставки - кто предложит максимальный процент, тот кредит НБУ и получит;
* сократить количество выдач кредитов - например, перейти от ежемесячного кредитования на ежеквартальному;
* проводить аукционы на ограниченные суммы и выделять средства узкому кругу структур;
* вообще отказаться о кредитования на 5 лет и сократить сроки рефинансирования.

На каком из вариантов остановится Национальный банк, неизвестно. Банкиры говорят, что анализируются все возможности. А потом будет приниматься окончательное решение.

Что дальше будет с гривной

В ближайшее время финансисты ждут дальнейшего снижения курса доллара. 4 марта открытие межбанка прогнозируют на 27,75-27,80 грн/$, и допускается движение на 27,70 грн/$.

"Гривна может продолжать укрепляться, пока бизнес не закончит платить налоги. Вплоть до 10 марта. Экспортеры не заинтересованы на резком удешевлении доллара, поэтому растянут его продажи", - считает Василий Невмержицкий.

Единственный риск на текущий момент - это иностранцы, которые пока выжидают и не очень активно выводят свои капиталы из Украины. Но если они не начнут вкладывать накопленную гривну в новые ОВГЗ, то могут создать дополнительный спрос на валюту. Все будет зависеть от ставок по бумагам, которые им предложит Минфин.

"Пока дует попутный гривне ветер и факторы (валютные продавцы слабы, но покупатели еще слабее). Если ситуация не изменится, то мы продолжим двигаться в сторону 27,55 грн/$. Это курсовой минимум за последние 12 месяцев", - сказал Андрей Шевчишин.
 

ПО РУБРИКАМ

03.03 Банкиры еще сильнее опустили доллар на межбанке и ждут повышения учетной ставки НБУ

03.03 Visa сократила отставание от Mastercard на рынке Украины

03.03 Объем операций с платежными картами банков Украины в 2020г вырос на 10,6% - НБУ

03.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.03.21

03.03 Депозитные ставки для физлиц 3.03.21

03.03 Укрэксимбанк получил статус уполномоченного на рынке электроэнергии

03.03 НБУ отмечает увеличение обращений потребителей относительно деятельности страховых компаний

03.03 Фунт укрепляется к доллару 3 марта в ожидании новостей из Великобритании

03.03 Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд

03.03 Биржи Азии выросли 3 марта на ожидании восстановления экономики

03.03 Справочный курс гривны 3 марта повышен на 3,22 коп до 27,8635 грн/$1

03.03 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 02.03.21

03.03 Остаток средств на корсчетах банков 03.03.21

03.03 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 02.03.2021

03.03 В Financial Times раскритиковали отчет Citibank о перспективах биткоина

• дальше…

03.03 Кабмин установил новые формы хозяйствования для сельхозкооперативов

03.03 Украина начинает весну с рекордными запасами газа в хранилищах

03.03 Укргазвидобування с апреля обяжут продавать весь свой газ на условиях не хуже, чем для Нафтогаза

03.03 Крупные налогоплательщики с начала года пополнили бюджет на 26,6 миллиарда

03.03 Торг, похожий на шантаж. На что готов Офис президента ради двух тысяч лояльных судей

03.03 Экономический эффект от деятельности Государственной аудиторской службы в 2020 году составил 3,8 млрд грн.

03.03 Литва планирует продавать СПГ в Польшу и в Украину с 2022 года

03.03 Женщины являются собственницами лишь 3% крупнейших компаний в Украине - исследование

03.03 Порядок списания грузовых вагонов требует серьезной доработки, - EBA

03.03 Укрэксимбанк получил статус уполномоченного на рынке электроэнергии

• дальше…

03.03 Ракетный обстрел авиабазы США в Ираке: вызов Байдену и угроза для папы римского?

03.03 Мягкая сила Запада: как ЕС вывел из тупика политический кризис в Грузии

03.03 Партия Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте, пока ее оттуда не выгнали

03.03 Крупнейшая фракция Европарламента поддержала изменения в правила, из-за которых Орбан грозил выходом

03.03 В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ

03.03 США продолжают поиск целей для санкций за «Северный поток 2», могут объявить о новых мерах в мае - госдеп

03.03 Минторг США подверг санкциям российские и немецкие компании

03.03 США прекращают оборонный экспорт в Россию

02.03 Дорожная карта Трампа: как экс-президент США планирует вернуться к власти

02.03 США обнародовали санкционный список в связи с делом Навального

02.03 Президент Молдовы объявила дату роспуска парламента

02.03 Снижение рождаемости угрожает экономическому росту в Китае

02.03 Прилетевшим в Израиль надевают электронные браслеты

02.03 США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России

02.03 Боррель обвинил Россию в активизации кампаний по дезинформации против ЕС

• дальше…

03.03 Онлайн-прописку до конца года запустят по всей стране

02.03 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м

02.03 В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

01.03 Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду

01.03 G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

25.02 Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

24.02 В Украине начал действовать адаптивный карантин

23.02 Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

23.02 «Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

22.02 Глава Ассоциации рыболовов Украины: перенасыщенные химией весенние ручьи убивают водоемы

17.02 На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

17.02 Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»

17.02 Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

17.02 Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

15.02 Институт глазных болезней им. Филатова впервые в мире провел уникальную операцию

• дальше…

03.03 Торг, похожий на шантаж. На что готов Офис президента ради двух тысяч лояльных судей

03.03 Хайп от санкций проходит: Когда Зеленский посадит кого-то из «слуг»

03.03 Послы ЕС продлили санкции против окружения Януковича, Арбузов и Табачник исключены из списка

03.03 Виктор Замятин: Выдуманный Зеленским Конгресс местных властей может собраться только один раз

02.03 Уголовное дело для «Слуги народа». Как Зеленский будет спасать свою партию от обвинений в коррупции

02.03 США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн

01.03 Павел Климкин: Есть две вещи, способные убедить Запад действовать иначе по Крыму

01.03 Охота на украинцев с двумя паспортами: Почему инициатива СНБО может упереться в гражданство «слуг»

01.03 16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше

01.03 G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

01.03 Турборежим 2.0. Как долго продлится консенсус олигархов

01.03 Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах

01.03 Захарченко и «Воля народа Донбасса». Кому выгодна тема "выборов президента" всея ОРДЛО

01.03 Доказательства нарушений в ПриватБанке до его национализации заняли 22 коробки - Рожкова

01.03 Взыскание 10 миллиардов с ПриватБанка: ВСП отказалась рассматривать жалобу на судью Вовка

• дальше…

03.03 Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд

03.03 В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ

03.03 «Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город

03.03 Эксперты проанализировали более 5 миллиардов утекших паролей

02.03 Турбомотор и 183-миллиметровый клиренс: представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon

02.03 Apple откажется от разъёма Lightning в iPhone, но не в пользу USB-C

02.03 Определен победитель конкурса «Автомобиль года-2021»

02.03 Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд

02.03 Компания Michelin объявила о планах разработать инновационную технологию производства экологически чистых покрышек

02.03 Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков

02.03 В Spotify отсортировать «Любимые треки» теперь можно по жанру и настроению

02.03 Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?

02.03 В Instagram разрешили прямые трансляции «на четверых»

02.03 Легковая линейка Volvo избавится от ДВС к 2030 году

01.03 Jaguar шагнёт в люксовый сегмент и станет конкурентом Bentley

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно