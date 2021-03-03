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Торг, похожий на шантаж. На что готов Офис президента ради двух тысяч лояльных судей

18:16 03.03.2021 |

Право, Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Владимир Зеленский начал новую судебную реформу, ради которой Украина вновь рискует отношениями с Западом.

В среду, 3 марта, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3711-д «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины». Он набрал 227 голосов при минимально необходимых 226.

Прежде чем углубляться в суть этого проекта, отметим его политическую цену. В защиту предложенных изменений выступали только представители партии «Слуга народа». А все другие ораторы подчеркивали, что Банковая под видом судебной реформы хочет установить контроль над судебной системой.

Именно поэтому проект не получил ни одного голоса «за» ни от фракций ОПЗЖ, «Европейской солидарности», «Батьківщини», «Голоса», ни от группы «За майбутнє». И даже группа «Доверие», которая традиционно поддерживает законодательные инициативы Зеленского и «слуг народа», на этот раз дала меньше половины своих голосов - только девять из 20 (восемь воздержались, один не голосовал, двое отсутствовали).

Среди внефракционных нашлось только трое желающих поддержать реформу от Зеленского. Один из них - это первый вице-спикер, представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, который и вел заседание (спикер Дмитрий Разумков отсутствовал).

Напомним еще, что как раз накануне в Верховной Раде ввели голосование сенсорной кнопкой с целью сделать невозможным кнопкодавство. Тем не менее Банковая сумела мобилизовать «слуг народа» в поддержку законопроекта №3711-д, и они дали «вживую» 215 голосов. Это свидетельствует о том, что для Зеленского этот проект не просто важен, а крайне важен.

Чем недовольны западные партнеры

Примечательно, что категорически против этого проекта выступили «Европейская солидарность» и «Голос». Это можно расценивать как четкий сигнал о том, что придуманный на Банковой вариант судебной реформы не нравится западным партнерам Украины. Конечно, сейчас еще не время для окончательных утверждений, ибо пока что состоялось только первое чтение проекта. И ко второму чтению может быть подготовлен компромиссный вариант. Но на данный момент ситуация выглядит весьма тревожно.

У западных партнеров две главные претензии. Первая из них - судебной реформе должна предшествовать реформа Высшего совета правосудия (ВСП). Вторая претензия - отбор Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) должен проходить при участии международных экспертов.

Еще в декабре прошлого года свое видение судебной реформы передали на Банковую послы G7. Они обнародовали этот документ в день рождения Зеленского (25 января), чтобы не забывал.

Там написано, в частности, что необходимо «срочно провести реформирование ВСП как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы». После этого необходимо «обеспечить прозрачную перезагрузку ВККСУ с содержательным привлечением к этому процессу международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии с полномочиями устанавливать свои внутренние правила для конкурсного отбора членов ВККСУ».

19 февраля послы G7 обнародовали свои приоритеты в поддержке реформ. И там снова указывается, что оживление усилий в реформировании судебной власти должно начинаться с неотложного реформирования ВСП, после чего необходима перезагрузка ВККСУ.

Зеленский 12 февраля внес законопроект №5068 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП», который в некоторой (но не полной) мере учитывает пожелания послов G7. Однако этот проект до сих пор не проголосован. И тот факт, что «слуги народа» поспешили принять в первом чтении проект №3711-д, вызывает подозрения, что они намерены провести перезагрузку ВККСУ руками старого ВСП.

Кто будет отбирать ВККСУ

Что же касается пожелания западных партнеров, озвученного послами G7, об участии международных экспертов в отборе ВККСУ, то оно учтено своеобразно. Проект №3711-д предлагает записать в законе «О судоустройстве и статусе судей», что ВСП создает Конкурсную комиссию по вопросам добропорядочности для проведения первого этапа конкурса на занятие должности члена ВККСУ. В состав Конкурсной комиссии входят шесть человек: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров Украины, Советом адвокатов Украины, Национальной академией правовых наук Украины.

И никаких международных экспертов там нет. Но они есть в самом низу законопроекта. Там записано, что первый состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности формируется из трех человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех человек из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины. Причем на каждые три места должно быть подано по шесть кандидатов (понятно, зачем: чтобы ВСП мог отсеять самых неприятных типов).

Далее в законопроекте делается интересная оговорка. Если международные организации не подадут шесть кандидатов в 20-дневный срок, то эта опция переходит Совету прокуроров Украины, Совету адвокатов Украины и Национальной академии правовых наук Украины.

Это тоже очень четкий и недвусмысленный сигнал. Дело в том, что первую попытку провести судебную реформу Зеленский предпринял в самом начале своего президентства. Еще 16 октября 2019 г. был принят закон «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления». Этот закон прекратил полномочия ВККСУ и обязал ВСП провести конкурс для отбора нового состава ВККСУ. Конкурс должна была проводить конкурсная комиссия в составе трех представителей Совета судей Украины и трех международных экспертов.

Так вот, международным организациям, как и послам G7, та судебная реформа от Зеленского категорически не понравилась, и они отказались подавать своих экспертов в состав конкурсной комиссии. В результате уже более полутора лет ВККСУ ликвидирована, а новая не создана.

Все это время был заблокирован отбор новых судей. Следствием этой полуторагодовой паузы стало то, что четверть судейских должностей в судах первой инстанции вакантны. Не хватает две тысячи судей из семи тысяч.

И вот теперь Банковая смотрит на эти две тысячи вакансий как на очень ценный приз. Поэтому Зеленский и «слуги народа» будут стараться провести судебную реформу наиболее выгодным для себя образом.

А если Запад опять проявит недовольство и не подаст свои кандидатуры в конкурсную комиссию - значит, тем хуже для Запада. Тогда его интересы будут вообще проигнорированы и конкурс будет проведен без его участия.

Интрига в том, достигнут ли Зеленский и Запад компромисса. Зеленскому компромисс нужен, чтобы получить кредиты, но и получить контроль над судебной системой (и не отдать его Западу) он тоже очень хочет. Именно поэтому Банковая избрала тактику мелких уступок. А удовлетворится ли Запад - это покажет второе чтение проекта №3711-д, которое может состояться если не через две, то через четыре недели.

 

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